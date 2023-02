Nach Hundekot-Attacke: Halten die Münchner Opernfestspiele an Marco Goecke fest?

Von: Michael Schleicher

Das Staatstheater Hannover suspendierte Ballettdirektor Marco Goecke nach der Hundekot-Attacke auf eine Journalistin. © Christophe Gateau/dpa

Marco Goecke, Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, ist nach seiner Hundekot-Attacke auf eine Journalistin suspendiert worden. Im Sommer soll Goecke bei den Münchner Opernfestspielen choreografieren.

Nach der Hundekot-Attacke hat das Staatstheater Hannover am Montagnachmittag (13. Februar 2023) die Reißleine gezogen und seinen Ballettdirektor Marco Goecke suspendiert. Der 50-Jährige habe der Staatsoper und dem Staatsballett massiv geschadet, teilte das Haus mit. „Daher suspendiert die Theaterleitung ihn mit sofortiger Wirkung und erteilt ihm bis auf Weiteres ein Hausverbot, um Ballettensemble und Staatstheater vor weiterem Schaden zu schützen.“ Wie berichtet, hatte Goecke am Samstag (11. Februar 2023) am Rande der Premiere des Abends „Glaube – Liebe – Hoffnung“ Wiebke Hüster, Kritikerin der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, mit Hundekot beschmiert. Die Betroffene hat Anzeige erstattet. Das Staatstheater Hannover bestätigte den Vorfall am Sonntag und entschuldigte sich. Am Montag gab das Haus dann die Suspendierung bekannt und sprach das Hausverbot aus.

Münchner Opernfestspiele: Marco Goecke kuratiert „Sphären.01“

Offen ist, ob und inwieweit die Entscheidung in Niedersachsen Auswirkungen auch auf München hat. Gerade erst hat das Gärtnerplatztheater Goeckes Ballettabend „La Strada“ nach Federico Fellinis Film wiederaufgenommen. Vor allem aber soll der Choreograf eine Premiere bei den Münchner Opernfestspielen kuratieren. „Sphären.01“ heißt der Abend mit eigenen Arbeiten, aber auch mit Tanzstücken von jüngeren Choreografinnen und Choreografen. Premiere ist am 23. Juni 2023 im Prinzregententheater.

„Wir haben noch nicht mit Marco Goecke persönlich gesprochen und kennen den Fall bislang nur aus der Medienberichterstattung“, teilte Annette Baumann, Sprecherin des Bayerischen Staatsballetts, auf Anfrage des „Münchner Merkur“ mit. Man wolle daher zunächst die Untersuchungen des Staatstheaters in Hannover abwarten – und danach entscheiden, ob und welche Konsequenzen in München für die Zusammenarbeit mit Goecke gezogen werden.

Hundekot-Attacke: Journalistenverband spricht von Angriff auf die Pressefreiheit

Die Theaterleitung in Niedersachsen hat ihren suspendierten Ballettdirektor derweil aufgefordert, sich in den nächsten Tagen umfassend zu entschuldigen und der Theaterleitung gegenüber zu erklären. Hüsters Arbeitgeber, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, schrieb: „Der Vorfall löst auf erschreckend tatsächliche Weise ein, was in Kunstkreisen inzwischen offenbar häufig über Kritik und Kritiker gedacht und gesagt wird. Goeckes Grenzüberschreitung offenbart das gestörte Verhältnis eines Kunstschaffenden zur Kritik.“ Frank Rieger, Landesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) in Niedersachsen, sprach von einer Attacke auf die Pressefreiheit.