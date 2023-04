Vom Schicksal gezeichnet: Igort und sein Comic „Berichte aus der Ukraine 2“

Italienischer Künstler legt neue Graphic Novel vor

Vor mehr als einem Jahr griff Russland die Ukraine an. Der italienische Künstler Igort berichtet in seinem neuen Comic „Berichte aus der Ukraine 2“, was der Krieg mit den Menschen macht.

Wieder einmal die Ukraine. Das Land lässt Igort nicht los – wie auch? Geboren wurde der Künstler als Igor Tuveri 1958 auf Sardinien, seine Eltern gaben ihm den russischen Vornamen – aus Respekt vor und Begeisterung für die russische Kultur. „Ich bin mit den Erzählungen der großen Schriftsteller im Ohr aufgewachsen“, schreibt Igort in seinem neuen Comic „Berichte aus der Ukraine 2“, der jetzt auf Deutsch erschienen ist (Igort: „Berichte aus der Ukraine 2 – Tagebuch einer Invasion“. Aus dem Italienischen von Myriam Alfano. Reprodukt Verlag, Berlin, 168 Seiten; 26 Euro). Er hat ein enges Verhältnis zu beiden Ländern, bereiste Russland und die Ukraine, lernte die Menschen kennen, lebte hier wie dort.

Igort legte 2011 den Comic „Berichte aus der Ukraine 1“ vor

Im Jahr 2011 erschien seine erste Comic-Reportage, „Erinnerungen an die Zeit der UdSSR“. Der Italiener, einer der wichtigsten Comic-Zeichner seines Landes, berichtet hier vor allem vom Holodomor Anfang der Dreißigerjahre. Diese von Stalin veranlasste „Tötung durch Hunger“ in der Ukraine forderte zwischen sechs und zehn Millionen Opfer. Das Buch ist eine schwer aushaltbare Lektüre, weil Igort Fakten mit eindringlichen Zeichnungen kombiniert – klar in der Sprache, stark in der Schraffur, zurückhaltend in der Kolorierung.

Der Künstler, der bereits eine umfassende, elegant gezeichnete Biografie des Jazzpianisten Fats Waller vorlegte und mit „5 ist die perfekte Zahl“ 2003 den „Comic des Jahres“ veröffentlichte, ließ weitere Reportagen folgen: aus Russland, aus Japan. Nun, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, arbeitet er fast aktuell: Sein „Tagebuch einer Invasion“ ist das, was Historiker „Oral History“ nennen. Igort schreibt auf und zeichnet, was er von den Menschen in der Ukraine, aber auch aus Russland erfahren hat. Es ist ein radikal subjektives Buch, daraus macht er keinen Hehl: „Wie soll ich begreifen, dass die Armee dieses mir so vertrauten Landes alles niedertrampelt und die Leben geliebter Menschen in Staub und Asche verwandelt?“

+ Befreiung! Wovon denn? Pointiert seziert Igort in seinem Comic die Absurdität des russischen Angriffs auf die Ukraine. © Igort/Reprodukt Verlag

Auf mehr als 160 Seiten gibt er jenen „Menschen, die nie im Rampenlicht stehen wollten“, ein Forum, notiert ihre Ängste, ihre Verzweiflung, ihre Trauer, ihre Wut. Die Reportagen-Form seines Buches betont er, da er auf den linierten Seiten eines Notizheftes schreibt und zeichnet. Einzelne Blätter eines Abrisskalenders, wie er wohl in zahlreichen Küchen hängt, unterstreichen den chronologischen Charakter dieses Werkes.

Igort verbindet Augenzeugenberichte mit Hintergrundinfos

Bei der grafischen Umsetzung bleibt der Künstler leise und stellt die Brutalität des Krieges nicht aus, sondern verlässt sich auf die Macht der Worte. Er zeichnet vielmehr in gedeckten, erdverbundenen Farben. Einen echten Mehrwert erhalten diese „Berichte aus der Ukraine“ dadurch, dass Igort die Schilderung der Augenzeugen geschickt verwebt mit historischen Rückblicken (im Holodomor erkennt er eine Ursache für den Bruderkrieg), mit aktueller Weltpolitik sowie mit hilfreichen Erläuterungen (etwa zu russischen Militärverbänden und deren Abzeichen – das „Z“ ist hierzulande das bekannteste) und zur ukrainischen Geschichte.

„Ein Krieg ist immer nur ein schmutziger Krieg. Keine Helden, kein Ruhm, nur Elend“, schreibt Igort

Gerade bei letzterem Punkt zeigt sich die große Stärke des Buches. Denn Igort ist ein unabhängiger Journalist mit dem Zeichenstift: Zur Vollständigkeit seines Berichts zählen daher auch Taten von Menschen wie dem Nationalisten Stepan Bandera, der 1959 in München vom KGB ermordet wurde und eine „dunkle und umstrittene Figur des ukrainischen Unabhängigkeitskampfes“ gewesen sei, und zur Entwicklung des Asow-Regiments. Der 64-Jährige ist sich also stets bewusst, dass „die Wahrheit wenig mit dem Zerrspiegel der Propaganda zu tun hat“. Nicht zuletzt seine persönliche Bindung in beide Länder feit ihn davor, darauf hereinzufallen. Das macht sein Buch wichtig und besonders. Umso ärgerlicher ist es da, dass die deutsche Ausgabe mitunter nachlässig lektoriert und schlampig übersetzt wurde. Während Ersteres beim Lesen nervt, kann Letzteres ein echtes Problem darstellen. Denn gerade bei einem Comic mit dokumentarischem Anspruch sollten Begriffe wie „Ermordung“ und „Mord“ exakt unterschieden werden. Dem Künstler ist das nicht anzulasten. Igort hat ein im besten Sinne faires Werk vorgelegt – mit offenem Ausgang. Die Erkenntnis, die er aus seinen Gesprächen und Recherchen zog, ist dem Italiener derart wichtig, dass er sie gleich zwei Mal erwähnt. „Ein Krieg ist immer nur ein schmutziger Krieg. Keine Helden, kein Ruhm, nur Elend.“