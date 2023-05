Trauer hoch vier: „Il ritorno“ an der Bayerischen Staatsoper

Von: Markus Thiel

Ist der Mann tot oder nur verschollen? Das Quartett der Hinterbliebenen mit (v. li.) Wiebke Mollenhauer, Damian Rebgetz, Sibylle Canonica und Kristina Hammarström wartet auf Gewissheit. © Wilfried hösl

Claudio Monteverdis „Ulisse“ und der Joan Didions „Das Jahr des magischen Denkens“ haben viel miteinander zu tun, das zeigt das Festival „Ja, Mai“. Auch wenn sich beide Werke in Christopher Rüpings Regie nicht ganz durchdringen.

Zehn Jahre, diese Frist sieht unser Recht vor. Danach kann der Vermisste für tot erklärt werden. Bei Schiffsreisen reichen, so das Regelwerk mit dem echt deutschen Namen „Verschollenheitsgesetz“, bereits sechs Monate – das träfe dann wohl auf Ulisse zu. Doch was im antiken Griechenland galt, wissen wir nicht. Tatsache ist: Penelope hofft seit zwei Jahrzehnten auf die Heimkehr. Unverstanden von einer Umgebung, die den Gattenkrieger schon im Hades glaubt. Aber abzuschließen mit der früheren Gemeinsamkeit, worauf alle Welt inklusive lüsterner Freier drängt, das gestattet sie sich nicht. Und hat hier eine 3000 Jahre jüngere Schwester im Geiste, Joan, die allerdings Gewissheit hat: Ehemann John starb beim Abendessen an einem Infarkt. Was objektive Tatsache ist, Joan sich aber in zwölf zermürbenden Monaten nicht ganz eingesteht.

Dieser Zustand des Dazwischens, der Leere, der Unbewältigung, des Wartens auf (innere) Gewissheit eint beide Werke, Monteverdis „Il ritorno d’Ulisse in patria“ und „Das Jahr des magischen Denkens“, autobiografischer Essay und literarische Seelenschau von US-Autorin Joan Didion (1934-2021). Trauer, Bewältigungsarbeit, dies zeigt ihr Buch, kann auch Selbstbetrug sein. Beide Werke also zusammenzuführen für eine Premiere im Rahmen des Festivals „Ja, Mai“, das ist so klug gedacht wie frappierend.

Regisseur Christopher Rüping gibt sein Operndebüt

Regisseur Christopher Rüping, an den Münchner Kammerspielen gefeiert für „Trommeln in der Nacht“ oder den Zehnstünder „Dionysos Stadt“, riskiert damit – in Kooperation von Bayerischer Staatsoper und Residenztheater – seinen ersten, hochrespektablen Schritt Richtung Oper. Monteverdi wird aufs Best-of eingedampft, der Essay zum Multi-Monolog aufgesplittet: Die Witwen-Rolle teilen sich Sibylle Canonica, Wiebke Mollenhauer und Damian Rebgetz. Oper und Schauspiel werden ästhetisch getrennt. Zum Monteverdi liefert Jonathan Mertz zweidimensionale, fahrbare Barockkulissen, bei Didion ist die Bühne des Cuvilliéstheaters freigeräumt bis auf die wohlbekannten Heizkörper im Hintergrund.

Der Umbau ist Programm und Problem. Dass sich der am Tisch zusammengebrochene und betrauerte John als heimkehrender Ulisse entpuppt, ist eine Klammer, die den Abend nur bedingt weiterbringt. Oper und Essay docken immer wieder aneinander an, berühren sich. Doch eine echte Verzahnung, ein Ineinander gelingt Rüping selten. Was man verfolgt, ist ein szenisch reduziertes Nach- und Nebeneinander. Das lädt durchaus zur Reflexion ein, vielleicht auch, weil fast jeder Ähnliches erleben musste – oder zumindest beobachtet hat.

Was Rüping gelingt: Der zweistündige, pausenlose Abend spreizt sich zwischen Tragödienwucht und ironischen Einsprengseln. Fürs Erstere ist die grandiose Kristina Hammarström zuständig. Eine Penelope von archaischer Ungerührtheit, die ihren Gesang in samtige Mezzofarben kleidet. Ein paar Mal wird ihr Gesicht auf den Live-Videos von Susanne Steinmassl riesenhaft gezeigt, man weicht fast zurück vor dem Ausdruck.

1A-Besetzung der Bayerischen Staatsoper

Auf der Schauspielseite beantwortet dies nur Sibylle Canonica. Ein verkniffener, verhärmter Blick sagt mehr als jedes Wort, jeder Ton. Wiebke Mollenhauer fällt dagegen ab, der Australier Damian Rebgetz liefert mit apartem Akzent, agiler Präsenz und als Mann mit Witwenschleier die Brechung der Tragödie. Am Ende beobachten die drei tränenfeucht das Duett, wenn sich Ulisse und Penelope endlich in den Armen liegen. Was vorher ruhiges Pathos war und besonnene Regie-Ästhetik, driftet da in den Kitsch. Rüping reicht eine vordergründige Emotionalität nach, die Joan Didions Trauer-Essay gerade nicht ausstrahlt.

Neben Kristina Hammarström steuert die Staatsoper eine 1A-Besetzung bei. Charles Daniels ist ein reifer, weichtöniger Ulisse, von Spiel und Figur her eher einer tragischen Farce entsprungen: Um sich zu tarnen, taugt eine Brille mit Kunstnase und Schnauzer. Granit Musliu singspielt als Telemaco nicht nur körperlich herausragend – sehr nachvollziehbar, dass er gerade vom Opernstudio ins Ensemble befördert wurde. Liam Bonthrone (Eurimaco/Pisandro) bringt Buffo-Qualitäten in die Aufführung, Xenia Puskarz Thomas ist eine quecksilbrige, vokal schon reife Melanto/Minerva.

Trotz Mini-Besetzung im Graben mit Monteverdi Continuo Ensemble und Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters wird das Cuvilliéstheater geflutet mit Klang: Der „Ulisse“ passt perfekt ins Haus. Dirigent Chistopher Moulds zeigt, wie viele Farben und welch reiche Agogik auch mit dieser kleinen Truppe möglich ist, eine Mini-Hardware mit maximaler Wirkung. Dass alles nicht mit dem kaum steigerbaren Liebesduett aus dem „Ulissse“ endet, sondern geschwätzig nachklappt, ist ein Schönheitsfehler. So intensiv und lohnend die Kombination beider Werke ist, so sehr wird doch deutlich: Das Konzept ist stärker als die szenische Einlösung.