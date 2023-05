„Tatort“ heute: Im Bett mit Borowski

Von: Astrid Kistner

Teilen

Schwache Erinnerungen, starke Instinkte: Kommissar Borowski (wunderbar gespielt von Axel Milberg) macht die Kieler Klinik zur Kommandozentrale. © Thorsten Jander/NDR

Kommissar Klaus Borowski kann sich nach einem Schädeltrauma nicht mehr auf seinen Kopf verlassen und muss im Kieler „Tatort“ an diesem Sonntag (7. Mai) auf seine Instinkte vertrauen.

Chaos im Oberstübchen, die Lunte brennt, Emotionen brodeln im Bauch – Wut kennt jeder. Sie nährt sich von Angst, Missachtung und alten Verletzungen. So, wie im „Tatort“ aus Kiel, in dem es Kommissar Klaus Borowski am Sonntag mit „der großen Wut“ einer jahrelang misshandelten Teenagerin zu tun bekommt. Ein Krimi wie ein Knall: Am Anfang laut, mit einem Echo, das bis zum Ende nachhallt.

Ein kurzer aggressiver Schubser kostet eine zweifache Mutter das Leben und setzt eine ganze Reihe von fatalen Ereignissen in Gang. Sie in die richtige Reihenfolge zu bringen ist die Aufgabe von Borowski (Axel Milberg), der im Zuge der Ermittlungen brutal niedergeschlagen wurde. Schädeltrauma. Im Kopf nur Scherben von Erinnerungen, die der Kommissar im Krankenbett neu zusammenzusetzen versucht.

„Was wir nicht erinnern, ist nicht passiert“, sagt seine Mitpatientin Maren Puttkammer (großartig: Sophie von Kessel), die für kluge Sätze und wunderliche Zwischenauftritte in diesem Krimi zuständig ist. Dank ihrer Nebenrolle, so überflüssig sie erscheinen mag, gibt es in diesem recht beklemmenden Familiendrama ein paar zauberhaft anmutende Verschnaufpausen. Es sind nicht viele, die das Autoren-Duo Eva und Volker A. Zahn dem Publikum gönnt. „Borowski und die große Wut“ ist eine bittere Geschichte über Gewalt und Ablehnung und ein packendes Puzzlespiel, bei dem der Polizist im Pyjama aus dem Krankenhausbett agiert. Während Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) mit analytischem Verstand ermittelt, muss sich Borowski auf seine Instinkte verlassen. Gerüche, Geräusche, Gesprächsfetzen – all das fügt Regisseurin Friederike Jehn zu einem fasznierenden Krimi zusammen, den man nicht so schnell vergisst.