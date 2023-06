Aus der Zeit gefallen: „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ist ein würdiges Finale

Von: Michael Schleicher

Ein starker Abschied: Harrison Ford setzt für „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ noch einmal den Fedora-Hut auf. Unsere garantiert Spoiler-freie Kinokritik:

Alles ist beim Alten. Wie schön ist das denn, bitte? Wobei der Alte, der hier ein letztes Mal im Zentrum steht, in den ersten Filmminuten erstaunlich jung aussieht. Harrison Ford, der in gut zwei Wochen seinen 81. Geburtstag feiert, greift nun also ein fünftes Mal zu Peitsche, zur Umhängetasche aus Leder und setzt den Fedora-Hut auf, um Professor Henry Walton Jones jr., seiner legendären Filmfigur, ein fabelhaftes Finale zu bereiten. Wobei Fedora-Hut: Zu Beginn von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ trägt er sehr lange einen sehr schmutzigen Sack überm Schädel – die Nazis (ja, wer denn sonst?) haben sich den Archäologen und Abenteurer gekrallt. Und dieses Mal schaut es gar nicht gut aus.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ist Harrison Fords fünfter Auftritt als Indiana Jones

Damit bewegt sich die Situation, in der sich der Protagonist befindet, diametral zur körperlichen Verfasstheit des Hauptdarstellers. Regisseur James Mangold hat für diese Szenen nämlich bei Ford digital die Zeit zurückgedreht – das Ergebnis ist beeindruckend, das Auge glaubt den Pixel-Schwindel. Das auch deshalb, weil Mangold beherzt der klassischen Dramaturgie eines jeden guten Abenteuerfilms folgt – und die fordert gerade zu Beginn: Tempo, Tempo, Tempo. Indiana Jones kann sich natürlich befreien, flieht vor den Nazis, verfolgt sie kurz darauf. Es geht drunter, drüber, runter, rüber. Das ist schnell inszeniert und rasant geschnitten, ein großer Spaß.

Vor 42 Jahren haben George Lucas und Steven Spielberg mit „Jäger des verlorenen Schatzes“ diese Figur etabliert und damit Kinogeschichte geschrieben. Zwischen 1984 und 2008 sind drei Fortsetzungen entstanden; Spielberg saß jeweils im Regiestuhl. Jetzt führt Mangold die Geschichte zu ihrem Ende – und er findet dabei genau den richtigen Mix aus Nostalgie und Erneuerung. „Tell us your Story“, fordern die Nazis nach seiner Gefangennahme von Jones. Und vielleicht steckt in diesem Satz das Erfolgsrezept der Reihe: Sie hat stets Geschichten erzählt, gute Geschichten.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ist auch ein Film über das Altern

Hier geht es um die Jagd nach der „Antikythera“, eine von Archimedes (alles darunter sollen Hobby-Archäologen abstauben) entwickelte Apparatur, mit der sich „Zeitrisse“ finden lassen, die wiederum Zeitreisen ermöglichen. In der Theorie. Die Nazis träumen davon, die Historie in ihrem Sinne umzugestalten, Jones will das verhindern. Glasklar. In den Vierzigern scheint ihm das geglückt zu sein – doch dann springt der Film ins Jahr 1969, nach New York, das die erfolgreiche Mondlandung feiert. Professor Jones wird gerade von seiner Uni in den Ruhestand geschickt, als er seine Patentochter Helena nach vielen Jahren wiedertrifft. Damit holt die Geschichte den Helden ein, Nazis gibt’s immer noch, ebenso wie die Gier nach der „Antikythera“. Es folgt ein wilder, ebenso inszenierter Ritt um den halben Globus mit Verfolgung und Verrat, Spannung und Spaß.

Auf einer weiteren Ebene ist „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ freilich ein Film über das Altern, das in trockenen Dialogen und hübschen Details thematisiert wird. Die Uhr, die Jones zum Abschied von seiner Alma Mater geschenkt bekommt und die ihn natürlich an seine zerrinnende Lebenszeit erinnert, ist nur eines von vielen. Sehr schön gelingen Mangold und seinem Bildgestalter Phedon Papamichael zudem die Zeit- und Ortswechsel, die durch ähnliche Motive oder geschickte Kameraschwenks elegant vollzogen werden.

Harrison Ford spielt seine Figur mit Hingabe, egal ob es lustig wird oder actionreich (Kult schon jetzt: sein Ritt zu Pferd – auch hier: der Anachronismus, das Zeit-Thema! – durchs menschenvolle New York). Mads Mikkelsen verleiht dem Alt-Nazi und egomanem Wissenschaftler Jürgen Voller eine aalglatte Härte; der größte Gewinn aber ist Phoebe Waller-Brigde als Helena. Der britische Kreativbolzen etabliert eine spannende Frauenfigur: taff, undurchsichtig, schlagfertig. Das vor allem und wirklich in jeder Hinsicht. Dieser fünfte Film bringt also die Geschichte von Indiana Jones würdevoll und unterhaltsam zu ihrem Abschluss. Und in diesem Finale sind sogar zwei Schlusssequenzen angelegt. Ein sehr stimmiges, pathetisches Ende – sowie ein sehr stimmiges, menschliches. Es ist in der Tat beglückend und berührend, dass Mangold das richtige gewählt hat.