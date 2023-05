Sir Isaac Julien in München: Plaudern für die Kinokunst

Von: Ulrike Frick

Lässig in München: Sir Isaac Julien blickt optimistisch auf die Zukunft des schwarzen Kinos. © Markus Götzfried/Münchner Merkur

Der britische Videokünstler und Filmemacher Sir Isaac Julien stellte im Museum Brandhorst in München seine TV-Dokumentation „Baadasssss Cinema“ vor.

Das Filmfest München feiert im Sommer seinen 40. Geburtstag. Mit einer ganzen Reihe hochkarätiger Veranstaltungen will man schon jetzt langsam auf die Festival-Woche Ende Juni einstimmen. Den Auftakt bildete nun ein Abend mit dem britischen Videokünstler und Filmemacher Sir Isaac Julien im Museum Brandhorst. Zuerst war seine TV-Dokumentation „Baadasssss Cinema“ über das Blaxploitation-Kino zu sehen. In seiner kritischen Hommage schickt der 63-Jährige das Publikum auf eine Zeitreise in die USA der frühen Siebzigerjahre, zurück zu den ersten schwarzen Helden der Filmgeschichte mit ihrem ultracoolem Style, zu Afro und Action, zu treibendem Disco-Beat und Funk mit Ohrwurm-Garantie.

Isaac Julien stellte „Baadasssss Cinema“ in München vor

Juliens Film hat, obwohl bereits 2002 gedreht, nichts von seiner politischen Aussagekraft verloren. Im Gegenteil. Für kurze Zeit standen damals Kerle wie der legendäre Privatdetektiv Shaft im gleichnamigen Film von Gordon Parks im Fokus. Doch der Schauspieler Richard Roundtree erhielt für seine Arbeit seinerzeit nur eine lächerliche Gage – und auch den übrigen Darstellern jener Produktionen gelang es selten, nach der kurzen Blaxploitation-Welle an diese Erfolge anzuknüpfen. Zudem transportierten die Filme ein aus heutiger Sicht extrem klischeebeladenes Bild der Black Community voller allzeit sexbereiter Frauen und ausschließlich im Gangster- und Drogendealermilieu erwerbstätiger Männer.

Volles Haus im Museum Brandhorst, als der britische Künstler Isaac Julien über sein Werk spricht. © Markus Götzfried/Münchner Merkur

Mit der Hoffnung auf ein künftiges „Black Hollywood“ schloss Julien seinen Film 2002. Um die Frage, was mehr als 20 Jahre später und nach Megaproduktionen wie „Black Panther“ (2018) daraus geworden ist, entspann sich am Dienstag (9. Mai 2023) im Brandhorst eine angeregte Diskussion. Angesichts von Oscar-Filmen wie „Moonlight“ von Barry Jenkins sieht man, dass es seit seinem Film Veränderung gegeben habe, betont Julien. „Barry ist ein toller Regisseur, und ich bin mir sicher, dass diese junge Generation von Filmemachern mit ihren Themen noch für Aufsehen sorgen wird.“ Besonders gefalle ihm an den Jüngeren aber, dass für sie das traditionell binäre Denken in festen Kategorien nicht mehr gelte, das für seine Generation sehr bestimmend war.

Anfangs brachten Filmfest-Programmkuratorin Julia Weigl und Monika Bayer-Wermuth vom Museum Brandhorst den liebenswürdigen Künstler noch mit gut vorbereiteten Fragen zu seinem filmischen Werk, seinen Installationen und Ausstellungen auf Kurs. Doch irgendwann verselbstständigte sich das Gespräch, und der im vergangenen Jahr noch von der Queen geadelte Londoner, dem die Tate Gallery soeben eine große Retrospektive gewidmet hat, plauderte klug und überaus charmant über seine Arbeit, seine Motivation und darüber, dass er sich in seiner Jugend in vielerlei Hinsicht als Außenseiter gefühlt hatte. Wer mehr zu Isaac Juliens Leben und Werk erfahren möchte, dem sei die umfangreiche Werkschau „Isaac Julien: What Freedom is to me“ (Hirmer Verlag, München, 208 Seiten; 49,90 Euro.) empfohlen.