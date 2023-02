Italien gedenkt Tenor Caruso zum 150. Geburtstag

Teilen

Ein Weltstar der Opernwelt: Vor anderthalb Jahrhunderten kam der beliebte Tenorsänger in der süditalienischen Stadt Neapel zur Welt. Italien erinnert an seine Erfolge.

Rom - Italien gedenkt des vor 150 Jahren geborenen Tenors Enrico Caruso. „Caruso ist ein vortreffliches Beispiel italienischen Genies“, erklärte Kulturminister Gennaro Sangiuliano auf Instagram. Er erinnerte zugleich an die geplante Eröffnung eines Caruso-Museums in Neapel.

Caruso, der als einer der bedeutendsten Sänger der Operngeschichte gilt, wurde am 25. Februar 1873 in der Stadt am Vesuv geboren und starb dort am 2. August 1921. Das Caruso-Museum soll laut Medienberichten am 20. Juli im alten Königspalast von Neapel öffnen. Dazu sollen auch der Bürgermeister von New York und der Direktor der Metropolitan Opera in New York eingeladen werden, wo Caruso 1903 seinen internationalen Durchbruch feierte.

Minister Sangiuliano, selber gebürtiger Neapolitaner, hatte in der vorigen Woche daran erinnert, dass Caruso ein schwieriges Verhältnis zu seiner Heimatstadt hatte. Nach einem Bericht des „Corriere della Sera“ war er bei einem Auftritt im Theater San Carlo 1901 ausgepfiffen worden. Er schwor sich, nie wieder in Neapel zu singen und blieb diesem Vorsatz bis an sein Lebensende treu. dpa