James-Bond-Nachfolger: Wird Marvel-Star Aaron Taylor-Johnson der neue 007?

Von: Katja Kraft

Brite, durchtrainiert und unverbraucht: Wird Aaron Taylor-Johnson der nächste James Bond? © NIKLAS HALLE'N

Der Marvel-Star Aaron Taylor-Johnson wird als nächster James Bond gehandelt. Nach Daniel Craigs Ausstieg aus der Reihe könnte der Brite der nächste 007 werden.

Wer erhält sie als Nächstes, die begehrte Lizenz zum Kino-Star? Seitdem Daniel Craig sich mit „Keine Zeit zu sterben“ 2021 nach 15 Jahren endgültig aus seiner ikonischen James-Bond-Rolle verabschiedet hat, brodelt die Gerüchteküche heftig. (Lesen Sie hier: So war der letzte James Bond mit Daniel Craig, „Keine Zeit zu sterben“.) Wird der nächste Geheimagent 007 schwarze oder weiße Haut haben, wird er alt sein oder jung – oder gar eine Frau? Nun scheint ein weiterer Siedepunkt erreicht. Wie „Moviepilot“ berichtet, gilt Marvel-Star Aaron Taylor-Johnson („The Return of the First Avenger“) als der derzeit wahrscheinlichste Bond-Nachfolger.

Aaron Taylor-Johnson erfüllt alle Anforderungen an einen James-Bond-Darsteller

Demnach habe vor einem Monat die britische Boulevardzeitung „The Sun“ in Berufung auf Quellen berichtet, Taylor-Johnson hätte ein geheimes Vorsprechen in den Pinewood Studios absolviert. Die Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson seien sehr angetan von ihm gewesen. „Jetzt ist er einer der neuen Frontrunner“, hieß es. Also einer der Favoriten für die prestigeträchtige Rolle des britischen MI6-Agenten. Der extrem gut informierte Hollywood-Journalist Matthew Belloni bestätigte diese Meldung. Die Gerüchte um Taylor-Johnson seien wahr, er habe sich tatsächlich mit Broccoli getroffen und die Gespräche seien gut gelaufen.

Die James-Bond-Verantwortlichen lassen sich mit der Entscheidung Zeit

Das heißt im Umkehrschluss, dass es weitere James-Bond-Kandidaten in der engeren Auswahl gibt. Sie alle müssen gewissen Anforderungen entsprechen. Die vielleicht wichtigste: Ein Bond-Darsteller muss Brite sein. Taylor-Johnson wurde in England geboren. Außerdem darf ein 007-Anwärter noch nicht zu alt sein, weil er ja über mehrere Filme die Geschichte weitererzählen soll; und auch nicht allzu bekannt, damit die Marke James Bond nicht in den Hintergrund rückt. Die James-Bond-Verantwortlichen haben nach Daniel Craigs Rücktritt vermeldet, sich mit der Nachfolgersuche so viel Zeit zu nehmen, wie nötig. Das Brodeln in der Gerüchteküche, es hält an...