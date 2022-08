Jazz-Legende Klaus Doldinger veröffentlicht Autobiografie: Ein Leben voller Musik

Von: Katja Kraft

Teilen

Auch mit 86 Jahren geht Klaus Doldinger die Puste an seinem Saxofon nicht aus. © Marcus Schlaf

Klaus Doldinger ist eine Musik-Legende. Er schrieb die Titelmelodie zum „Tatort“, die Filmmusik zu „Das Boot“ und „Die unendliche Geschichte“ und hat den Jazz in Deutschland groß gemacht. Nun erscheint seine Autobiografie „Made in Germany“ bei Piper. Lesenswert!

Gefühl gibt’s hier über QR-Codes. Ja, ja, das ist jetzt erst einmal ein bisschen nervig, immer das Smartphone zur Hand haben zu müssen, wenn man Klaus Doldingers Biografie „Made in Germany“ liest. Aber die Codes sind mehr als ein netter Gag. Hinter jedem Code liegt ein Link mit einem Hörbeispiel, der einen in die Klangwelten der lebenden Musiklegende zieht. Kann man sich gar nicht gegen wehren. Der – man fasst’s kaum – 86-Jährige schafft es, selbst Menschen, die mit Jazz nichts am Hut haben, in Sekunden dafür zu begeistern. Das wissen auch Doldingers Co-Autoren, sein Sohn Nicolas und der Journalist Torsten Groß, und deshalb war es eine schlaue Idee, alle paar Seiten diese Klangbeispiele aus rund sieben Jahrzehnten einzustreuen.

Familienbande: Klaus Doldinger mit seiner Frau Inge (2. v. re.), den Töchtern (v. li.) Viola und Melanie sowie Sohn Nicolas. © Ursula Düren

Der Doldinger ist keiner, der mit Worten großes Pathos verströmt. Der Erzählton ist ein eher nüchterner, chronologisch immer schön der Reihe nach. Der große Jazz-Virtuose hält sich an eine klare Struktur und setzt nicht auf plötzliche Tempi-Wechsel. Das ist ein Glück. Denn so kann man sie Seite für Seite gut verständlich nachverfolgen, die irre Geschichte dieses bewegten Lebens. Und bekommt nebenher eine kleine Kunde in (Jazz-)Musikgeschichte. Denn Doldinger ist ein Teil davon (Lesen Sie hier: Unser großes Interview mit Klaus Doldinger). Dieser bescheidene Wahlbayer, der seit Jahrzehnten unweit des Starnberger Sees lebt. Mit seiner Inge. Wenn es um sie geht, wird es für seine Verhältnisse sehr emotional. „Sie war ,die Eine‘, im Grunde war vom ersten Moment an alles klar, in Worten kann ich das gar nicht wirklich beschreiben.“ Vor allem mochte sie den Jazz wie er. Liebe geht bei ihm durch die Ohrmuschel.

Große Liebe: Inge und Klaus Doldinger. © Weissfuss

Als Kind ging das los. Es ist Mai 1945, die Amerikaner sind gerade in Schrobenhausen einmarschiert, wo der kleine Klaus mit seinen Eltern zu der Zeit lebt. Und plötzlich tönt eine Musik im Ort, zu der man nicht hätte in Reih und Glied marschieren und die Hacken zusammenschlagen können. „Sie schien zwar einer Struktur zu folgen, klang aber vollkommen frei. Natürlich hätte ich das damals nicht so beschreiben können, aber ich konnte es fühlen, mit jeder bebenden Faser meines Körpers spüren.“ Es war „die Initialzündung, ohne die alles, was danach kam, vielleicht nie passiert wäre“.

Mit der „Tatort“-Melodie und „Das Boot“ schrieb er Filmmusik-Geschichte

Und was da alles passiert ist. Den meisten Deutschen fallen beim Namen Klaus Doldinger zuerst die Titelmelodie des „Tatort“ sowie die Filmmusiken zu Wolfgang Petersens „Das Boot“ und „Die unendliche Geschichte“ ein. Alles von ihm, alles enorm erfolgreich. Doch wer weiß, dass er schon 1960 mit seiner damaligen Band, The Feetwarmers, von Coca-Cola zu einer USA-Reise eingeladen wurde, wo sie – man muss sich das mal vorstellen! – im Birdland, der Kathedrale des Jazz, vor der Crème de la Crème der New Yorker Szene spielten? Dass er einen Amateur-Musikwettbewerb nach dem anderen gewann, der erste Plattenvertrag hinzukam. Und es so stetig weiter bergauf ging. 70 Jahre Erfolg, mehr als 5000 Konzerte in mehr als 50 Ländern. „Erklären kann ich mir das alles nicht wirklich“, schreibt er selbst. Und tut es zwischen den Zeilen doch.

Klaus Doldingers Erfolgsgeheimnis: Leidenschaft!

Wenn man diese – an oft schier unglaublichen Erlebnissen reichen – Memoiren liest, bekommt man eine Ahnung von seinem Erfolgsgeheimnis. Nie hat er Karrierepläne geschmiedet, sondern ließ alles auf sich zukommen. Er war immer offen für neue Klänge, neue Menschen, neue Erfahrungen. Er spielte ihn nicht nur, er lebte den Jazz. „Die Musik war einfach das perfekte Gegengift gegen diese seltsame Mischung aus Geschichtsvergessenheit, Verklemmtheit und Betriebsamkeit, die Enge und Strenge der Fünfzigerjahre in Deutschland.“ Doldinger folgte seiner Leidenschaft. Was dann möglich ist, davon erzählt dieses Buch.

Klaus Doldinger mit Nicolas Doldinger und Torsten Groß: „Made in Germany“. Piper, München, 320 Seiten; 26 Euro.