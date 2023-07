Jazzrausch Bigband eröffnet Münchner „Jazz Sommer“: Ein feiner Zug

Von: Michael Schleicher

Teilen

Kleiner Ausschnitt einer großen Truppe: Ein Drittel der Jazzrausch Bigband um Roman Sladek (re.) im Festsaal des Bayerischen Hofs. © Oliver Hochkeppel/Jazz Sommer

Die Jazzrausch Bigband hat mit der Uraufführung „Europa“ den Münchner „Jazz Sommer“ im Hotel Bayerischer Hof eröffnet. Unsere Konzertkritik:

Bevor wir uns nun diesem „Europa“ widmen, über Städte und Reiserouten sinnieren, müssen wir über Anatomie sprechen. Genauer: über das rechte Handgelenk von Roman Sladek. Was seine Handwurzelknochen – vom Kahnbein bis zum Großen Vieleckbein – an einem normalen Konzertabend leisten, ist enorm. Der Kopf der Jazzrausch Bigband betätigt ja nicht nur den Zug seiner Posaune – er dirigiert, treibt an, präsentiert seine 14 Kolleginnen und Kollegen, feiert die Musik, alles mit der rechten Hand. Seine liebste Bewegung auf der Bühne im Festsaal des Bayerischen Hofs: das Kreiseln. Weiter, immer weiter. Tempo ist schließlich kein Taschentuch.

Die Jazzrausch Bigband eröffnete den Jazz Sommer in München

Wenn man dieser wunderbaren, großartig eingespielten Truppe das Management der Bahn überantworten würde – jeder Zug käme vor der Zeit an. Ein Vergleich, der übers Gleisbett stolpert? Mitnichten. Am Dienstag (25. Juli 2023) hat die Jazzrausch Bigband ihr neues Programm uraufgeführt, ein Kompositionsauftrag für den „Jazz Sommer“ im Bayerischen Hof, der damit eröffnet wurde. Wer nun „Europa“ hört, löst also ein musikalisches Interrail-Ticket und zischt einmal quer über den Kontinent. Mit ihrem längst über alle Zweifel erhabenen Mix aus Techno und Jazz, den die Münchner Combo in den Saal wuchtet: virtuos (für die Feinschmecker), tanzbar (für die Feierbiester), bestens gelaunt (für alle).

Techno trifft Jazz bei „Europa“ im Bayerischen Hof

Komponist und Soundtüftler Leonhard Kuhn lässt die Tour in Paris beginnen, bevor es nach Prag weitergeht, seiner zweiten Heimat. Die Nummer, mit der er die Atmosphäre des Techno-Clubs im Bunker unter dem einstigen Standort der Stalin-Statue erlebbar macht, ist ein erster Höhepunkt des Konzerts mit der herrlich aufgelegten Jutta Kees an der Tuba. Das ist ja der große Reiz an Kuhns Kompositionen: Er gibt nach und nach allen Musikerinnen und Musikern Raum für Soli, die sich organisch aus dem satt groovenden Klang entwickeln. Und so rauscht dieser Musikzug dahin, stoppt etwa in Riga, Pula und an der Ostsee – kurzweilig, mit knackigen Breaks und Taktwechseln sowie astrein abgemischt (nur Sarah Mettenleiters elegant entrückter Gesang hätte zu Beginn präsenter sein dürfen). Die Jazzrausch Bigband war noch nie ein Bummelzug. Dafür sorgt nicht zuletzt Roman Sladeks Handgelenk.