Jean-Luc Godard ist tot: Trauer um französische Filmlegende

Von: Katja Kraft

Teilen

Jean-Luc Godard © REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Er war eine lebende Kino-Legende: Nun ist der französische Regisseur Jean-Luc Godard mit 91 Jahren verstorben. Ein Nachruf.

Der Mensch, der das französische Kino revolutionierte, kommt am 3. Dezember1930 in Paris zur Welt. Die familiären Verhältnisse schreien nicht gerade danach, dass dieser Bub eines Tages Filmgeschichte schreiben wird. Der Vater Schweizer Arzt, die Mutter aus einer großbürgerlichen französischen Familie. Den Großteil seiner Jugend verbringt Jean-Luc Godard am Genfer See. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird er Teil der cinephilen Kultur in Paris. Die Frauen und Männer wie jener Freund, mit dem er immer wieder gemessen werden wird, François Truffaut (1932-1984), schauen unentwegt Filme an, diskutieren darüber und gründen die Zeitschrift „Cahiers du cinéma“. Sie wird zum Forum für diese Generation.

Schon als junger Mann verschlang Jean-Luc Godard 40 Bücher - an einem Abend

„Was mir am meisten an ihm auffiel, war die Weise, wie er Bücherverschlang“, erinnert sich Truffaut später an den jungen Godard.„Wenn wir abends bei Freunden waren, schlug er ohne weiteres bis zu 40 Bücher auf. Er las immer die erste und die letzte Seite. Wie wir alle war er vom Kino begeistert, aber er sah manchmal fünf Filme an einem Tag, weil er immer nur 15 Minuten lang blieb.“ Dieses Brodeln in ihm sucht ein Ventil – Godard findet es nicht in der Sprache (Trauffaut: „Damals hörte er schon zu reden auf. Er erklärte sich nie.“), er findet es in den Bildern. Der gescheite junge Kerl, der erst als Kritiker arbeitet – häufig unter dem Pseudonym Hans Lucas, das zeigt, wie sehr er dem deutschen Geistesraum zugeneigt ist – wechselt von der Kritik hinter die Kamera. „Als er 1960 mit ,À bout de souffle‘ (,Außer Atem‘) als Spielfilmregisseur debütiert, verändert er die Grammatik des Kinos von Grund auf“, schreibt Bert Rebhandl in „Jean-Luc Godard. Der permanente Revolutionär“. Ein Film, der heute noch nachhaltig beeindruckt.

Mit „Außer Atem“ mit Jean-Paul Belmondo revolutionierte er das Kino

Godard geht darin neue Wege: Er nutzt Handkameras, dreht in natürlichem Licht, wagt für die damalige Zeit vogelwilde Schnitte. Es ist eine Hommage an den amerikanischen Film noir. Doch bricht Godard schon in diesem ersten Meisterwerk mit der sauberen Oberfläche des Kinos: Der Dreck unter den Fingernägeln seines Hauptdarstellers Jean-Paul Belmondo ist Zeichen dafür. Der Film gibt die kurvenreiche Linie vor: Godard geht es immer darum, vorherrschende Bilder zu verändern. Komplexe Ton-Bild-Montagen werden zu seinem Stilprinzip. „Außer Atem“ gibt der Novelle Vague, der neuen Welle des französischen Films, einen weiteren Schub. Er wird ein Riesenerfolg.

Jean-Luc Godard war ein Universalpoet

Es folgen weitere starke Stücke – „Eine Frau ist eine Frau“ (1961), „Die Verachtung“ (1963), „Elf Uhr nachts“ (1965) etwa –, bis er 1967 die „Groupe Dziga Vertov“ gründet und in diesem kollektiven Zusammenhang bis 1972 agitatorische Filme macht. Er erwartet vom Kino mehr als ein Spektakel zur Zerstreuung der Massen. Er erwartet, dass es die Qualitäten aller Künste vereint: „von Leonardo die wegweisende Hand, von Brecht die Zumutungen des Fragmentarischen, von Péguy den Blick auf die Geschichte“, schreibt Bert Rebhandl. Das tut Godard bis heute. Ob mit seiner Darstellung der Gesamtheit menschlicher Erfahrungen in „Histoire(s) du cinéma“, ob in seinen experimentellen Fernsehserien oder den Kinoarbeiten in den Achtzigern mit Stars wie Isabelle Huppert und Alain Delon. Godard ist kein bloßer Regisseur, kein bloßer Drehbuchautor. „Man wird Godards Werk am besten gerecht, wenn man es als eine Universalpoesie begreift, die Bilder an die Stelle der Sprache setzt“, meint Rebhandl.

Godard selbst hat es einmal so ausgedrückt: „Das Kino spezifiziert die Realität. Es wäre vergeblich, wollte es dem Augenblick etwas hinzufügen, was der Augenblick selbst nicht enthält.“ Er führt uns die Realität vor Augen – und wir erblicken: uns selbst.