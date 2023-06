Jean Paul Gaultier kommt mit seiner Fashion Freak Show nach München: Sein Mut steht uns gut

Von: Katja Kraft

Ruht in sich – und blickt zurück auf eine jahrzehntelange Karriere in dem großen Zirkus, der sich Modebranche nennt: Jean Paul Gaultier. © Lennart Preiss

Zu Besuch beim französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, der mit jetzt mit seiner Fashion Freak Show in die Isarphilharmonie nach München kommt. Das wird ein verrückter Spaß.

Ein Interview mit Jean Paul Gaultier. Und vorher die Frage aller Fragen: Was anziehen? Bei dem großen französischen Modeschöpfer kannst du ja nicht in irgendeinem faden Sommerkleid daherkommen. Hier gilt der Satz, den die eigene Oma geprägt hat: „Sollt’ halt schon was Schickes sein.“ Ein Glück also, dass man wenige Tage vor dem Interviewtermin Walter Storms trifft. Münchner Galerist, sympathisch unkonventionell und deshalb natürlich Besitzer eines Anzugs von Gaultier, dem Enfant terrible der Mode-Szene. „Den hat die Frau von Günther Uecker mir mal eingeredet bei einem Stadtbummel. Können Sie gern tragen zu Ihrem Treffen“, meint Storms amüsiert. Also dann: Sakko geliehen, es als Kleid angezogen und damit in Gaultier auf zu Gaultier.

Jean Paul Gaultier ist so charmant wie eh und je

„Bonjour!“, tönt’s durch den Raum. Auftritt des 71-jährigen Franzosen. In Schwarz statt im Matrosenshirt, für das er weltberühmt ist. „Eine Zeit lang habe ich die gern getragen. Aber irgendwann war dieser Marine-Stil so sehr mit der Marke Gaultier verknüpft, dass es einfach zu viel wurde, wenn auch noch ganz leibhaftig ich drinsteckte“, sagt er. Und zeigt sich von Sekunde eins an als der freundlich lächelnde Mode-Mann, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Oder aus der Münchner Kunsthalle. Im Jahr 2015, als er zur Eröffnung der seinem Werk gewidmeten Ausstellung kam, die eine der erfolgreichsten des Hauses werden sollte. Schon damals eroberte er die Herzen der Gäste im Flug. Weder unnahbar wie Karl Lagerfeld (1933-2019), noch irgendwie entrückt wie Thierry Mugler (1945-2022). Gaultier ist – irritierend normal. Ein Typ, wie man ihn sich in einem Pariser Buchladen hinter der Theke vorstellen könnte. Oder als Eisverkäufer in irgendeinem kleinen französischen Küstenort. So einer, der einem die kuriosesten Romane empfiehlt, die ausgefallensten Eissorten serviert. Und dabei ins Ratschen kommt.

In Gaultier zu Gaultier: Kulturredakteurin Katja Kraft kam im Gaultier-Herrensakko aus den Achtzigern zum Modemeister – der erkannte es sogleich. © kjk

Fragen sind für ihn eher Stichwortgeber für die nächste Anekdote. In köstlich französisch angehauchtem Englisch plaudert er drauflos. Um dann nach ein paar Minuten schon mal lachend laut zu überlegen: „Quelle était la question déjà?“ Was war noch mal die Frage?

Man kann ihn sich nicht nur als Buch- oder Eisverkäufer denken. Sondern auch als kleinen Bub. Mit großen Ohren und auch sonst ein bisschen anders als die anderen Kinder. „Unter meinen Ohren habe ich nie gelitten. Aber weil ich kein klassischer Junge war, der Fußball spielt und so weiter, wurde ich von den anderen Kindern anfangs abgelehnt“, erzählt er. Bis zu diesem einen Moment, der sein Leben verändert hätte. Im Unterricht zeichnete der kleine Jean Paul. Der Lehrer sah’s, wollte ihn demütigen, ließ ihn mit der Zeichnung durch die Klasse laufen. Doch was passierte? Die Mitschüler lachten nicht über ihn, sondern über seine Zeichnung. Und wollten auf einmal alle, dass er auch für sie etwas malt. „Ich war nicht mehr der mit den Mängeln, sondern einer mit einer Stärke! Ein beglückendes Gefühl.“

Anderssein: Mit Models wie Winnie Harlow, deren Körper pigmentfreie Stellen hat, arbeitet Jean Paul Gaultier gern. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Schon damals hat er angefangen, Kostüme zu entwerfen. Oder Make-up zu probieren. Nicht in seinem eigenen Gesicht – der Teddy musste herhalten. „Ich habe meinem Teddy Nana-BHs aufgenäht. Ihn geschminkt und das Fell gefärbt – ein richtiger Transgender-Bär“, meint er lachend. Als im Fernsehen über die erste Operation am offenen Herzen berichtet wurde, hat er auch das an Nana nachgespielt. „Heute sieht er aus wie ein Monster. Aber mein geliebtes Monster.“ Besucher der Ausstellung in München werden sich an das entzückende Kuschelmonster noch erinnern.

Wenn in wenigen Tagen Gaultiers „Fashion Freak Show“ in der Isarphilharmonie gastiert – „ein buntes Musical, inspiriert von meinem Leben und meinen Kreationen“ –, werden auch Teddybären mit BHs über die Bühne tanzen. Die Freaks haben es ihm immer angetan. „Die, die ein bisschen anders aussehen. Die keine klassischen Schönheiten sind. Denen gehört mein Herz. Die inspirieren mich. Perfektion interessiert mich nicht, die regt meine Fantasie nicht an.“ Wie das Mädchen aus seiner Schule. Feuerrote Haare, kraus wie ein Afrolook. „Für mich war sie schön, weil sie anders war. Voilà!“

Fan-Rummel: Gaultier bei der Eröffnung der Schau „Jean Paul Gaultier –From the Sidewalk to the Catwalk“ in der Kunsthalle München, 2015. © BrauerPhotos © J.Reetz

Und deshalb hat er schon als junger Modeschöpfer im zweiten Haute-Couture-Haus, in dem er ab 1971 tätig war, in dem von Jean Patou nämlich, die Models meist auf der Straße entdeckt. „Zu der Zeit hatten alle Models die gleiche Art zu laufen, da ist niemand herausgestochen. Wenn mir Frauen oder Männer im Club oder im Park, wo auch immer, aufgefallen sind, habe ich sie angesprochen und gefragt, ob sie für uns modeln wollen. Persönlichkeit – das möchte ich auf dem Laufsteg sehen.“

Was ihn nie interessiert hat: „dumme Klischees“. Dass Männer nicht schön sein dürfen zum Beispiel. „Ein schrecklicher Gedanke! Genauso, dass Frauen nicht stark und mächtig sein sollen, sondern nur hübsch anzuschauen. Männer dürfen schön sein. Und Frauen mehr als ein Objekt. Ich mache da keine Unterschiede.“ Deshalb auch seine Röcke für Herren. Ein Aufreger selbst in den Achtzigern, als er sie auf den Laufsteg brachte. Dabei im Grunde nichts Neues. „Was war denn die Toga im alten Rom? Oder der Kaftan in arabischen Ländern?“ Heute ist der Herrenrock hierzulande zwar nach wie vor ein Exot, aber provoziert kaum mehr. „Das letzte Tabu im Modegeschäft ist das Alter. Ich kämpfe dafür, den Leuten zu vermitteln, dass es Schönheit in jeder Altersklasse gibt. Schau dir doch nur Fotos von Menschen in jüngeren Jahren an. Oft hatten sie darauf nichts – und wurden erst im Laufe ihres Lebens schön. Weil Schönheit eben damit zusammenhängt, was in dir ist. Und andersherum: Klassische Schönheit reicht nicht, wenn sie nur hübsche Hülle ist und dann nichts kommt.“

Hommage: In Jean Paul Gaultiers „Fashion Freak Show“, die nun nach München kommt, wird auch sein Teddybär geehrt. © Mark Senior

Deshalb kann er mit Social Media wenig anfangen. „Für mich sind das Gleichmacher-Plattformen. Weil alle so große Angst davor haben, Hass entgegengesetzt zu bekommen, orientieren sie sich an der langweiligen einheitlichen Masse. Ich komme da nicht mehr mit. Darum habe ich mich auch in den Ruhestand verabschiedet: Wenn du Mode machst, musst du mitten im Geschehen sein.“ Mode sei eine Reflexion der Zeit. „Die Jungen müssen das machen. Ich bin 71! Warum sollte ich vorgeben, so zu sein wie ein 18-Jähriger?“

Dann steht er auf und schaut sich das Sakko seiner Gesprächspartnerin noch einmal genauer an. „Aus der Herrenkollektion 1985, denke ich“, sagt er – und das Lächeln verrät die Zeitreise, die da gerade in ihm abläuft. „Wenig später habe ich diese Sakkos mit breiten Schulterpolstern dann für Frauen als Kleid entwickelt.“ Und damit noch mal zurück zur Frage aller Fragen. Was anziehen? Nicht nur bei Gesprächen mit Männern wie ihm. Ganz generell. „Mein Modetipp? Trage das, in dem du dich wohlfühlst. Nicht das, was gerade ,in‘ ist. In dem Moment, in dem du dich darin gut fühlst, bist du gut gekleidet.“ Wenn Gaultier drinsteht, freilich meistens noch ein bisschen besser. Die Fashion Freak Show gastiert vom 20. bis 27. Juli 2023 in der Isarphilharmonie München. Alle Infos und Tickets gibt es hier.