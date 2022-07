„Jedermann“ in Salzburg: Festspiele starten mit Verena Altenberger und Lars Eidinger

Von: Michael Schleicher

Einen Kuss für „Jedermann“: Mit Lars Eidinger in der Titelrolle und Verena Altenberger als Buhlschaft starten die Salzburger Festspiele 2022. © Barbara Gindl/dpa

„Jedermann“ zum Auftakt der Salzburger Festspiele 2022: Die Wiederaufnahme der Inszenierung mit Lars Eidinger in der Titelrolle und Verena Altenberger als Buhlschaft eröffnet den Festspielsommer an der Salzach.

Die Salzburger Festspiele 2022 starten am Montag, 18. Juli 2022, mit der Wiederaufnahme des „Jedermann“ auf dem Domplatz. In Michael Sturmingers zu Recht umjubelter Inszenierung vom vergangenen Jahr übernimmt erneut Lars Eidinger die Titelrolle. Verena Altenberger ist wieder als Buhlschaft zu erleben. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die 34-jährige Schauspielerin als Ermittlerin Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff beim „Polizeiruf 110“ aus München nach vier Jahren und dann sechs Fällen aufhört; ihre Nachfolgerin in der ARD-Krimi-Reihe wird Johanna Wokalek. Im Fernsehen überzeugte Verena Altenberger zuletzt etwa auch in der Serie „Wild Republic“ (ARD/ORF).

Im Vorfeld der Wiederaufnahme des „Jedermann“ in Salzburg hatte Regisseur Michael Sturminger übrigens angekündigt, die Inszenierung noch einmal mit „minimalen Präzisierungen“ nachzuschärfen.

Lesen Sie hier unsere Premierenkritik zum „Jedermann“ in Salzburg vom 18. Juli 2021: Es ist ein Abschied ohne Worte. Was bleibt auch zu sagen, wenn alles in bitterer Klarheit offenkundig ist? Jedermann stirbt für sich allein. Die Traurigkeit und der enorme Schmerz, der in dieser Tatsache steckt, bedürfen keines Gesprächs – Lars Eidinger und Verena Altenberger zeigen in einer anrührenden Choreografie, was der Tod eines geliebten Menschen bedeutet.

„Jedermann“ in Salzburg: Eidinger und Altenberger sind das Kraftzentrum der Inszenierung

Jedermann und seine Buhlschaft umtanzen und begehren einander, ringen und kämpfen miteinander. Tun einander gut und tun einander weh. Ein Spiel mit Anziehung und Abstoßung. Ein Totentanz, der zeigt, wie wichtig diese beiden Menschen füreinander sind – und dass kaum aushaltbar ist, dass dort, wo er hin muss, sie nicht hin will.

Eidinger hat seine Kollegin bis an den Rand des Bühnenpodests geschoben, gezogen – da lässt sie seine Hand los und geht hinaus durch den Zuschauerraum. Es ist die stärkste, weil wahrhaftigste Szene in einer starken und wahrhaftigen Inszenierung.

Seinen alten „Jedermann“ hat Sturminger in die Tonne getreten – gut so

Michael Sturminger hat seinen nichtssagenden „Jedermann“ in die Tonne getreten, den er 2017 zum ersten Mal für die Salzburger Festspiele einrichtete und der seitdem – auf die jeweilige Besetzung angepasst – zu sehen war. Dem Entsorgten muss man nicht nachweinen, gleichwohl es auch hier Überzeugendes gab, Mavie Hörbiger etwa als Werke.

Ein Paar in großer Innigkeit auf Augenhöhe: Verena Altenberger und Lars Eidinger im neuen Salzburger „Jedermann“. © Matthias Horn/Salzburger Festspiele

Nun aber ist Sturminger, seinem neuen Hauptdarsteller Lars Eidinger und seiner neuen Buhlschaft Verena Altenberger ein sehr überzeugender Zugriff auf dieses Stück Salzburger DNA geglückt. Am Samstag hatte die Neuproduktion Premiere – aufgrund des Wetters im Großen Festspielhaus statt auf dem Domplatz. Völlig zu Recht feierte das Publikum den zweistündigen Abend mit heftigem Applaus und Standing Ovations. Der Inszenierung gelingt es, Hugo von Hofmannsthals „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ von der Last des Mythos zu befreien. Lars Eidinger hat daran großen Anteil. Der Schauspieler der Berliner Schaubühne holt die Überfigur der Festspiele runter vom Sockel und entblättert ihr Seelenleben. Als seinem Jedermann die Unausweichlichkeit des Todes bewusst wird, stolpert Eidinger über die Bühne, heult, nackt bis auf die Unterhose, Rotz und Wasser – und zeigt: ein Häuflein Mensch in allergrößter Not. So lapidar, aber auch so nachvollziehbar.

Verena Altenberger ist eine wichtige, starke Partnerin für Eidinger

Mit Verena Altenberger hat er eine starke, wichtige Partnerin. Den beiden glückt, was in jüngster Vergangenheit zwischen Jedermann und Buhlschaft stets Behauptung blieb: Sie zeigen ein Paar, das einander liebt – und bei dem dennoch jeder Teil sich seines eigenen Werts bewusst ist. Altenberger und Eidinger agieren bei aller Intensität mit Achtsamkeit auf das Gegenüber – dieses Miteinander steigert die Fallhöhe. Um das Verhältnis der beiden Charaktere noch klarer herauszuarbeiten, haben sich Sturminger und Dramaturgin Angela Obst einen der wenigen Eingriffe in Hofmannsthals Text gestattet. Die Figur des Kochs, den Jedermann mit dem Festmahl beauftragt, ist gestrichen: Nun bestellt sie das Gelage, derweil er mit den Worten des Kochs fragt, ob er etwa jeden Gang frisch zubereiten solle.

Edith Clever und Mavie Hörbiger überzeugen in ihren Rollen

Um das Zentrum Eidinger/Altenberger sind viele Rollen stark besetzt. Edith Clever, bis 2020 Jedermanns Mutter, spielt nun einen strengen, aber noblen Tod. Der wird zum Ende hin immer fürsorgender – ein tröstlicher Gedanke, der im Schlussbild gipfelt, bei dem Clever und Eidinger sich zur Pietà gruppieren. Mavie Hörbiger zeigt Gott augenzwinkernd als alten, weißen Mann, angelehnt am Erzähler der Trickserie „Es war einmal das Leben“. Später wird sie als wort- und fintenreicher Teufel versuchen, Jedermann vom rechten Weg abzubringen. Dazu kommt sie aus dem Zuschauerraum auf die Bühne: Steckt ein kleines Teufelchen nicht in jedem von uns?

Fintenreich: Die teuflisch gute Mavie Hörbiger im neuen Salzburger „Jedermann“ (im Hintergrund: Kathleen Morgeneyer als Glaube). © Matthias Horn/Salzburger Festspiele

Mit solchen Details, und es gibt einige davon, dockt die Inszenierung am Heute an. Das Gespräch mit dem armen Nachbarn nutzt Jedermann etwa zum Exkurs über das Oben und Unten in der Gesellschaft: „Auch müssen’s unten mehr sein als oben, sonst hält die Schaukel nicht.“ Die Auseinandersetzung mit dem Schuldknecht findet dann im Boxring statt. Das ist herrlicher Slapstick (mit exakter Musik- und Geräuschkulisse des Ensembles 21) – macht aber auch klar, dass selbst Jedermann um seinen Platz kämpfen muss.

Lars Eidinger singt Brecht auf dem Weg der Reue

Als er den Weg der Erkenntnis antritt, singt Eidinger den Morgenchoral des Peachum aus Brechts „Dreigroschenoper“: „Wach’ auf, du verrotteter Christ! Mach dich an dein sündiges Leben, zeig’ was für ein Schurke du bist, der Herr wird es dir dann schon geben.“ So geschieht es – als Jedermann nicht damit rechnet, völlig unfertig ist. Davon erzählen auch die Türme, mit denen Renate Martin und Andreas Donhauser die Bühne begrenzen. Nur die Gerippe stehen, ansonsten sind sie unvollendet wie Jedermanns Dasein. So bleibt letztlich vor allem ein Wunsch: Lang lebe dieser „Jedermann“.