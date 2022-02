Jeff Koons‘ gestalteter BMW in München: ein fahrendes Kunstwerk

Von: Katja Kraft

Jeff Koons, einer der höchst dotierten Künstler weltweit, vor dem von ihm designten BMW. © Enes Kucevic Photography

Jeff Koons, einer der höchstdotierten lebenden Künstler weltweit, hat für BMW sein Traumauto gestaltet: ein M850i xDrive Gran Coupé. Nur 99 Wagen werden in der streng limitierten Edition produziert. Frei nach dem Motto: Freude am Malen.

Eigentlich ist das hier ja eine völlig egoistische Nummer. Künstlerischer Anspruch hin, kreative Vision her: Wenn Jeff Koons vor dem BMW M850i xDrive Gran Coupé steht, wird klar: Hier hat sich das Kind in ihm einen persönlichen Traum erfüllt. Sein wahr gewordenes Ideal von einem Auto hat der US-Amerikaner zusammen mit den Möglichmachern des bayerischen Automobilkonzerns gestaltet.

Jeff Koons Hommage an die Pop Art

Die Sitze sind in Rot- und Blautönen, wie aus einem Comic-Superhelden-Kostüm geschnitten. Außen dazu passend ein leuchtend gelber Schriftzug auf weißem Grund, nur drei Buchstaben: „POP!“ – eine Hommage an die Pop Art, dieden US-Amerikaner Jeff Koons zu einem der am höchsten dotierten lebenden Künstler weltweit gemacht hat. Ein Wirbelwind des Kunstmarktes, wie er die Fahrerseite flankiert.

Der von Jeff Koons gestaltete BMW wird 99 Mal hergestellt

Ein Glück, dass Jeff Koons durch Werke wie den „Balloon Dog“ gut im Geschäft ist, so kann er sich auch selbst eines von den 99 Exemplaren der limitierten Edition leisten. Ein Fahrzeug wird am 4. April bei Christie’s in New York versteigert. Der Erlös geht an das International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Und die anderen 97 Schlitten? „Preis auf Anfrage“, heißt es beim Unternehmen. Nur so viel: Erhältlich sind die rollenden Kunstwerke theoretisch über alle BMW Niederlassungen, es gilt das Prinzip: „First Come, First Serve“ – die Ersten bekommen den Zuschlag; nun ja, die Ersten mit passend gefülltem Geldbeutel.

Wie berichtet, fügt sich das Coupé ein in die Art-Cars-Reihe von BMW. Stars wie Robert Rauschenberg, Andy Warhol oder Roy Lichtenstein haben hierfür bereits Kunst mit Auspuff designt. „Wenn Sie mich im nächsten Jahr in New York sehen sollten, dann hinter dem Steuer dieses Wagens“, meinte Jeff Koons kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung. Und dabei grinsen wie ein kleiner Bub.