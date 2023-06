Dorf mit Star: Jonas Kaufmann wird Intendant der Tiroler Festspiele

Von: Markus Thiel

Für seinen neuen Job will Jonas Kaufmann (53) seinen Terminkalener „umstrukturieren“ - aber weiterhin auf der Bühne stehen. © Britta Pedersen

Biegt der Superstar endgültig in den Karriere-Spätsommer ein? Ab September 2024 wird Jonas Kaufmann Intendant der Tiroler Festspiele. Er löst Bernd Loebe ab, der im Streit aus dem Inntal scheidet.

Um gleich die Fans zu beruhigen: Ja, er singt weiter. Vielleicht ein bisschen weniger, aber das hatte der Tenor nach eigenen Worten ohnehin geplant. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich abtreten sollte“, sagt Jonas Kaufmann. „Ich habe nun ein anderes Steckenpferd, an dem ich mich abarbeiten kann, ohne jeden Tag auf der Bühne stehen zu müssen.“

Das Steckenpferd, das sind die Tiroler Festspiele. Und der neue Job ist der des Intendanten: Kaufmann wird im September 2024 in Erl Bernd Loebe ablösen, der im Streit aus dem Inntal scheidet. Mit der Verpflichtung des Superstars ist Festspiel-Präsident Hans Peter Haselsteiner, milliardenschwerer Ex-Chef der Baufirma Strabag, ein Coup gelungen. 43 Bewerbungen habe es für den Intendantenposten gegeben, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien. Kaufmann habe in diesem Feld „überragend“ abgeschnitten und alle mit seinem Enthusiasmus angesteckt. Kaufmanns Vertrag gilt vorerst für sechs Jahre.

Eigentlich wollte der bisherige Chef Bernd Loebe, im Hauptberuf Intendant der Frankfurter Oper, im Inntal weitermachen. Doch der 70-Jährige warf das Handtuch, als Haselsteiner ihm bedeutete, er könne sich über seine Vertragslaufzeit hinaus gern bewerben. Dies, so Loebe, habe er nicht nötig. Seitdem hängen Gewitterwolken über Erl – und Loebe nimmt nun seinen Hut ein Jahr früher als geplant.

Der bisherige Chef Bernd Loebe fiel in Ungnade

Seit Längerem, so ist aus Tirol zu hören, ist Haselsteiner unzufrieden mit dem Noch-Intendanten. Loebe, der Erl auch als Frankfurter Außenstelle betrachtet, verfolge eine zu avancierte Spielplan-Politik mit zum Teil unbekannten Stücken. Auch die Regie findet nicht immer die Gnade des mächtigen Mäzens. Tatsache ist: Abgesehen von den Wagner-Produktionen gibt es für jede Erler Premiere bislang genügend Karten. „Wir haben jemanden gesucht, der Mister Erl wird“, sagte Haselsteiner. „Eine Persönlichkeit, die die Festspiele in den Vordergrund rückt in ihrer Einmaligkeit.“

Diese Einlassung ist eine unverhohlene Kritik an Loebe, der Erl in den Augen Haselsteiners nicht zu seiner Marke machen konnte. Und auch Kaufmann, sehr ungewöhnlich in der Situation einer solchen Pressekonferenz, trat nach: „So sehr ich den Kollegen Bernd Loebe schätze, ist das vielleicht ein Punkt gewesen, der ihm nicht so gut gelungen ist: die Identifikation seiner Person mit dem Festival.“

Relativ schnell ist Loebe, der 2018 noch als Retter von Erl galt, in Ungnade gefallen. Nachdem der Festspiel-Gründer Gustav Kuhn unter anderem wegen #MeToo-Vorwürfen in die Wüste geschickt worden war, hatte man Loebe als weltweit vernetzten Theatermacher geholt. Qualität statt Skandale war die Devise. Vor allem in Sachen Inszenierungen gab es deutliche Fortschritte, Stehtheater und schlichtes Regie-Arrangement waren nun passé.

Jonas Kaufmann will am Erler Rezept festhalten

Kaufmann kündigte an, dass er am bewährten Erler Rezept festhalten wolle. Das bedeute im Sommer Wagner, während es im Winter Belcanto-Opern gebe. Er müsse sich erst noch sein Team zusammenstellen. Man wolle „so schnell wie möglich in die Gänge kommen“. Um seinen Erler Vertrag zu erfüllen, wolle er seinen Terminplan umstrukturieren. Er werde auch einen „musikalischen Beitrag“ zum Festival leisten, also im Passions- und Festspielhaus auftreten. „Durch meine Anwesenheit will ich auch andere großartige Künstler dazu bewegen, an meiner Seite zu stehen.“ Eine „grobe Planung“ für seine Amtszeit wolle er demnächst präsentieren.

Jonas Kaufmann ist nicht der Erste aus der Gesangszunft, der sich zur Intendanz berufen fühlt. Plácido Domingo war zum Beispiel Direktor in Washington und Los Angeles, Rolando Villazón ist Chef der Mozartwoche in Salzburg, Cecilia Bartoli künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele. Vielfach holte man die Stars allerdings als Aushängeschilder, als kundige Gestalter waren sie weniger aktiv. Eigentlich glückte dies nur Brigitte Fassbaender, von 1999 bis 2012 Intendantin des Tiroler Landestheaters – in diesem Juli vollendet sie als Regisseurin mit „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ bekanntlich ihren Erler „Ring“.

Allen gemeinsam ist, dass sie sich mit einer solchen Tätigkeit ein zweites Standbein im Karriere-Spätsommer suchen. Kaufmann, der im Juli 54 Jahre alt wird, dürfte sich hier einreihen.