Julia Schoch liest in München „Das Liebespaar des Jahrhunderts“: Wohin geht die Liebe, wenn sie geht?

Von: Katja Kraft

Wie blicken wir auf unseren Partner, unsere Partnerin? Wie verändert sich dieser Blick im Laufe der Jahre? Und: Wohin geht die Liebe, wenn sie geht? Die Fragen, die Julia Schoch in ihrem Roman verhandelt, scheinen in dieser Szene von „Die Millionen eines Gehetzten“ (1962) mit Michèle Mercier und Jean Paul Belmondo verbildlicht. © akg-images

Julia Schoch stellt ihren Roman „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ am 1. März 2023 in der Münchner Seidlvilla vor. Ein zauberhaftes Buch über die Liebe.

Drei Wörter am Anfang. Ich liebe dich. Drei Wörter am Ende. Ich verlasse dich. „Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen.“ Was dazwischen liegt, dieser ganze bittersüße Irrsinn von Paarbeziehung, darüber denkt Julia Schoch in ihrem neuen Roman „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ gründlich nach. Kurz vor Frühlingsanfang: die große Inventur ihrer Beziehung. Da wird nicht bloß grob gefeudelt, da wird ordentlich durchgefegt, jedes Gefühl, jede Erinnerung einzeln abgestaubt. Keine Ecke ihres Herzens bleibt verschont.

Julia Schoch stellt die entscheidende Frage: Bleiben oder gehen?

Und so verschont Schoch auch ihre Leserinnen und Leser nicht, die die Gedanken zu Liebe, Hingabe, Treue, Familie, Freiheit sofort auf ihr eigenes Leben übertragen. Denn schon der Titel „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ wirft alle zuckersüßen frisch verliebten Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Hasis ja zurück auf den größten Irrtum aller Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Hasis: So außergewöhnlich, wie sich jedes Paar zu Beginn wähnt, ist es in Wahrheit nicht. Jedes Zusammensein ein Weg, den schon Milliarden zuvor gegangen sind, noch Milliarden gehen werden: Anfangs eng umschlungen tänzelnd, dann händchenhaltend nebeneinander, im Laufe der Zeit mit reichlich Abstand, jeder für sich – wie gelingt es, einander nicht zu verlieren? Wenn sich die rosarote Brille alltagsgrau eingetrübt hat, hilft kein Optiker. Dann hilft nur ehrlich zu sein und die entscheidenden Fragen zu stellen: bleiben oder gehen? Und wenn bleiben: dann wie weiter? Und wenn gehen: wohin?

Bestsellerautorin Julia Schoch wundert sich über die Liebe. © Bogenberger Autorenfotos, 2022

Schoch stellt diese Fragen konsequent, in klarer, bilderreicher Sprache. Namenlos ist die Frau, die hier einen Abschiedsbrief an ihren ebenso namenlosen Mann schreibt. Auch wie die beiden Kinder („das Jüngere“, „das Ältere“) heißen, ob sie Buben oder Mädchen sind, spielt keine Rolle. Eben weil es um die Liebe an sich geht, dieses kaum fassbare Ding – Gefühl, Zustand, Konstrukt. Was beeinflusst, wen wir lieben? Kein Amor, der Pfeile schießt. Sondern auch das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind.

Schoch siedelt ihre Protagonisten in der ehemaligen DDR an, und so ist dies auch eine deutsch-deutsche Geschichte. Klug analysiert die 48-Jährige den Widerspruch, mit dem der moderne westliche Mensch innerlich ringt, gerade der, der aus einem diktatorischen Staat heraus plötzlich in die Freiheit gepurzelt ist. Wäre es in einer Zeit äußerer Zwänge nicht leichter zu l(i)eben? „In einer solchen Zeit weiß man, dass die Verantwortung für das eigene Unglücklichsein ein anderer trägt. Nun, in der Welt totaler Freiheit, war es bloß noch eine Privatangelegenheit, und zwar meine.“ Hatte sie, die sich in Studienjahren fast obsessiv in ihren jetzigen Mann verliebte, vielleicht ihr Leben lang die Sehnsucht nach einem Kollektiv mit der Liebe verwechselt? „Ich habe jedenfalls noch nie von jemandem gehört, der auf dem Sterbebett gesagt hätte: Das Beste an meinem Leben war, dass ich stets unabhängig war, ein eigenständiges Individuum.“

„Das Liebespaar des Jahrhunderts“ ist Teil zwei von Julia Schochs Trilogie

Doch ihr chronologisches Abarbeiten der gemeinsamen Erinnerungen gerät nie zum Wohlstands-Lamento. Lakonisch listet sie sie auf, all die Evolutionsstufen einer Beziehung. Wie die Sache mit der Matratze. Am Anfang Bettbreite 1,20 Meter. Dann 1,40, 1,60, schließlich: 1,80. Zwischen 1,20 Meter und 1,80 Meter liegt manchmal ein ganzes Leben. Doch die Erzählerin findet ausgerechnet durch das Abköcheln ihrer heißen Liebe zu sich selbst zurück. „Fest steht: Ich war näher bei mir. Aber das hieß eben auch: Ich war weiter weg von dir. Wie es aussieht, ist die Emanzipation der Tod der Liebe.“ Höchst spannend: Ist das Verlust oder Befreiung?

Und wer spricht überhaupt von „gemeinsamen“ Erinnerungen? Wie, dieser Gedanke durchfährt die Versenderin dieses Abschiedsbriefes und die Leser gleich mit – wie würde der Adressat von all dem erzählen? „Wenn Mann und Frau auch auf dem gleichen Kissen schlafen, so haben sie doch unterschiedliche Träume“, schrieb Dschingis Khan. Auch das weite Thema Kommunikation wird in diesem zweiten Teil von Schochs Trilogie um Ehe und Familie ausführlich behandelt. Auf Buch eins, „Das Vorkommnis“, wird angespielt, man muss es aber nicht kennen, um dieser Frau mit Herz und Hirn zu folgen. Verständnisvoll schmunzelnd erinnert man sich an ausgeliebte Lieben. Und wer mittendrin steckt in einer Beziehung, die sich irgendwie so gar nicht mehr nach Jahrhundertliebe anfühlt, der findet in dem scharfsinnigen Text schließlich: Zuversicht. Wie im echten Leben lohnt es sich, bis zum Ende dranzubleiben – es könnte ja noch eine zauberhafte Wendung warten... Julia Schoch: „Das Liebespaar des Jahrhunderts“. dtv, München, 192 S.; 22 Euro. Lesung: Julia Schoch stellt ihr Buch am 1. März 2023, 19.30 Uhr, in der Münchner Seidlvilla, Nikolaiplatz 1B, vor; Karten unter Telefon 089/1290 677.