Justizminister Georg Eisenreich mit Django Asül und Co. auf der Bühne: Vom Kabinett ins Kabarett

Machen Kabarett für einen guten Zweck: Django Asül (li.) und Bayerns Justizminister Georg Eisenreich. Am 19. Juni 2023 treten sie mit Angela Ascher und Helmut Schleich im Augustiner Keller München auf. Jeder für sich, doch alle für den Verein Münchner für Münchner. © kjk

Justizminister Georg Eisenreich hat früher ambitioniert Kabarett gemacht. Nun kehrt er für einen Benefizabend zurück auf die Bühne – mit Stars wie Django Asül und Helmut Schleich. Wir trafen Eisenreich und Django Asül in Niederbayern.

Beide haben ihre Wurzeln in Niederbayern. Der eine in Windorf, der andere in Hengersberg. „Völlig wurscht, wer was macht oder wie man politisch aufgestellt ist: Man kommt sowieso zusammen“, meint Django Asül, der Hengersberger, schmunzelnd auf die Frage, warum er als Kabarettist nun mit Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU), dessen Eltern aus Windorf stammen, einen Benefizabend gestaltet. „Und: Wir sind ja quasi Kollegen.“ Stimmt, Eisenreich hat zu Studienzeiten ambitioniert Kabarett gemacht, war für den Bielefelder Kabarettpreis nominiert. Am 19. Juni 2023 kehrt der 52-Jährige auf die Bühne zurück. Um 19.30 Uhr beginnt dann ein Benefiz-Kabarettabend des Vereins Münchner für Münchner, bei dem neben Django Asül, Angela Ascher und Helmut Schleich auch Georg Eisenreich 30 Minuten Programm abliefern wird. Wir trafen ihn und Django Asül zum Gespräch. Wo? Na klar: In Hengersberg, Niederbayern.

Django Asül – mit einem CSU-Politiker aufzutreten: Gibt’s da nicht Ärger mit den Kollegen? Nach dem Motto: Jetzt verbündet der sich mit den Schwarzen?

Django Asül: Nein. Also zu allervorderst geht’s dabei um einen guten Anlass: dass Münchnern in Schwierigkeiten geholfen wird. Dann ist das nächste, dass es keine politische Veranstaltung ist. Dafür bekomme ich querbeet von allen Parteien Anfragen, doch das mache ich generell nicht. Und der Georg Eisenreich kommt hier ja nicht als Justizminister, sondern als einer, der die Leute unterhalten will – was eine legitime Geschichte ist, wenn’s für einen guten Zweck ist erst recht. Er ist einer von vieren, wir stehen nicht miteinander auf der Bühne, sondern jeder macht sein Ding. Und dadurch, dass er wie ich niederbayerische Wurzeln hat, verpflichtet ja allein schon diese niederbayerische Landsmannschaft an sich.

Und Sie, Herr Eisenreich? Warum zieht es Sie gerade jetzt zurück auf die Bühne – bloßer Wahlkampf?

Django Asül: Das würde schiefgehen! Das würde ihm so was von um die Ohren fliegen!

Georg Eisenreich: Nein, Wahlkampf auf der Kabarettbühne – das geht nach hinten los. Ich habe ja Anfang der 2000er-Jahre tatsächlich Kabarett gemacht, es war neben Politik meine Leidenschaft. (Blättert durch die Programmhefte von damals und erinnert sich:) Eine Woche lang im Theater im Fraunhofer, Bielefelder Kabarettpreis, Kabarett Kaktus... Zu der Zeit war ich auf dem Weg zu einem abendfüllenden Programm. Das war das Ziel. Dann bin ich aber Stadtrat geworden, dann Abgeordneter – und habe es aus Zeitgründen nicht mehr weiterverfolgen können.

Und wieso jetzt?

Georg Eisenreich: Daran ist das „Symposium Bavaricum“ schuld. Dort durfte ich im letzten Jahr als einer von vier Rednern auftreten, die humorvoll-satirisch aus ihrer Perspektive über Bayern erzählen. Das war für mich nach 20 Jahren der Anlass, mich wieder hinzusetzen und dafür zu schreiben. Der Auftritt kam dann ziemlich gut an – und danach habe ich mit Helmut Schleich, der dort auch Redner war, vereinbart, mal etwas zusammen zu machen. Daraus ist die Idee zum Benefiz-Kabarettabend entstanden.

Trafen sich zum Gespräch: (v. li.) Django Asül, Georg Eisenreich und Kulturredakteurin Katja Kraft. © kjk

Gibt’s ein Thema, das den Abend überschreibt?

Django Asül: Nein. Mich interessiert auch im Vorfeld nicht, was die anderen machen. Ich habe an dem Abend gern die Zuschauerperspektive. Die Zeit, die ich nicht dran bin, will ich gut unterhalten werden. Eisenreich: Klar ist nur, jeder macht eine halbe Stunde. Asül: 25 Minuten! Die Leute müssen hinterher sagen: „Jeder hätte noch fünf Minuten länger machen sollen.“ Anstatt: „Wie lang geht das denn noch?“

Und schon alles fertig geschrieben?

Django Asül: Fast. Ich werde mich da mit einigen relativ aktuellen Themen rumplagen. Und das dann auch ein bisserl im Maibock-Stil als Rede zur Lage der Nation halten.

Inklusive Sidekick gegen den Justizminister?

Django Asül: Ich sag mal so, der Georg Eisenreich hat ja einerseits einen dankbaren, andererseits einen undankbaren Job. Denn damit der Justizminister mal fürs Kabarett interessant wird, muss schon fürchterlich was schiefgelaufen sein. Also: Der liefert mir nix. Doch erfreulicherweise ist die Themenlage derzeit ja so gut, dass ich nicht hoffen muss, dass er mal kabarettrelevant wird...

Georg Eisenreich: Es stimmt: Viele meiner Tätigkeiten sind unpolitisch, weil auch die Justiz unpolitisch ist. Die Justiz ist sachlich, neutral. Richterinnen und Richter sind unabhängig. Es gibt in meinem Bereich aber auch Themen von großer politischer Bedeutung: etwa die Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz, von Antisemitismus und Cybercrime – aber diese Themen eignen sich jetzt eher nicht für eine Maibock-Rede.

Django Asül: Ich habe ab und zu Anlässe, bei denen vor oder nach mir jemand aus dem Kabinett spricht. Und ich hab’ überhaupt nichts dagegen, dass dieser Beitrag einmal ausnahmsweise freiwillig amüsant ist und nicht nur unfreiwillig amüsant...

Wie leicht fällt es Ihnen, aus dem Amt heraus Kabarett zu schreiben, Herr Eisenreich?

Georg Eisenreich: Tatsächlich hat mich die Freude daran nie losgelassen, deshalb sammle ich immer mal wieder Ideen. Wenn mir schöne Geschichten, Beobachtungen auffallen, schreibe ich die in eine inzwischen sehr umfangreiche Datei. Erlebnisse als Justizminister und Abgeordneter, Gedanken zu Demokratie und Parteien. Teile davon hatte ich fürs „Symposium Bavaricum“ zu einem Text verarbeitet. Für den Auftritt jetzt habe ich noch zwei Geschichten aus meinem früheren Programm, die einfach zeitlos sind, und noch einige Ergänzungen hinzugefügt.

Kann man denn so leicht sammeln? Ist Humor nicht meist sehr in der jeweiligen Zeit verhaftet?

Django Asül: Ich sammle laufend. Allein schon wegen meines Jahresrückblicks im Fernsehen. Für mich beginnt am 1. Januar das Sammeln für den „Rückspiegel“ und ab der Wiesn das Sammeln für meine Rede beim Maibockanstich. Und nebenbei betreibe ich permanentes Sammeln für ein neues Programm, das zeitlos funktionieren muss. Das entsteht dann etwa aus meinem Stammtisch in Hengersberg heraus. Den Anfangspunkt hat jetzt der Hans vom Stammtisch geprägt, der neulich den Satz gesagt hat: „Die Realität da draußen hat schon lange nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun.“ Hans ist eine lebende Legende, der haut die Sachen raus im Minutentakt.

Georg Eisenreich: Der ist also dein Ghostwriter.

Django Asül: Mein Inspirator!

Georg: Eisenreich: Es gibt Themen, über die nur ich als Politiker schreiben kann, weil sie kein Kabarettist erleben oder nachlesen kann. Was ich nicht mache auf der Bühne, ist Parteipolitik. Für Parteipolitik habe ich viele andere Gelegenheiten: als Vorsitzender der CSU München und Abgeordneter.

Django Asül: Selbst wenn ein politischer Gegner jetzt einen Fauxpas lieferte, und der Georg Eisenreich würde das aufgreifen, würde ihm das um die Ohren fliegen. Es müssen seine Geschichten sein. Warten wir mal ab, vielleicht qualifiziert er sich ja beim Helmut Schleich und bei mir dafür, dass wir künftig einmal im Jahr zusammen auftreten – oder wir distanzieren uns nach dem Auftritt in aller Form und sagen: Wir wussten nur vom Benefiz-Zweck, dass er auch dabei ist, haben wir erst erfahren, wie es zu spät war. (Beide lachen.)

Geben Sie ihm Profi-Tipps?

Django Asül: Nein! Wenn er jetzt gar nicht wüsste, was er machen will, wäre mein Rat an ihn: Mach deine Geschichten! Genau das hat er eh vor. Gute Unterhaltung muss authentisch sein. Die größte Herausforderung ist dann der Vortrag. Einen Text selbst zu lesen oder ihn vorgetragen zu bekommen, ist eine völlig verschiedene Sache. Aber dadurch, dass ein Politiker ja sowieso ganz hart bemessen wird an jedem Wort, glaube ich, dass er von Hause aus eh ein Gespür dafür entwickelt hat. Im Kabarett und in der Politik gilt: Es muss kurz und prägnant sein.

Üben Sie den Auftritt daheim vor Ihrer Familie, Herr Eisenreich?

Georg Eisenreich: Ja klar, doch es ist völlig egal, wem man es vorträgt: Es ist immer schlimm. Freunde, Bekannte, Familie sind ja superkritisch, die sitzen vor dir mit verschränkten Armen.

Und wie ist es mit dem Inhalt der Texte? Maxi Schafroth wurde für seine Nockherberg-Fastenpredigt kritisiert, weil die zu einseitig gegen die Konservativen gegangen sei.

Django Asül: Dieser Vorwurf, die einen härter als die anderen anzugehen, wurde mir persönlich nie gemacht. Ich gehe völlig neutral an die Sache ran. Ich schaue einfach jeden Tag: Was kommt rein an politischem Futter?

Georg Eisenreich: Und über zu wenig Material kannst du dich nicht beschweren!

Django Asül: Die Leut’ sagen: Bei Ihnen weiß man, Sie stehen auf keiner Seite. Ich fänd’s ja langweilig, wenn der Eindruck so ist, dass ich einer Partei nahestehe. Wenn’s hinterher heißen würd: Die einen hast’ geschont.

Georg Eisenreich: Um es klar zu sagen: Die CSU und Markus Söder hast du beim Maibock nicht geschont.

Django Asül: Genau. Aber selbst die Schwarzen wollen das ja so. Ob Gelb, Rot, Grün, Schwarz, alle haben sich bedankt nach dem Maibock. Einer meinte: „Aber ein paar Mal hat der Söder schon ein bisschen bedröppelt reingeschaut.“ Das Schlimmste wäre, der Söder schaut kein einziges Mal bedröppelt, dann wär’s Themaverfehlung.

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Anfänge: Hat sich politisches Kabarett verändert?

Georg Eisenreich: Ich finde schon. Es gibt einige, die meinen, es reiche, eine vermeintlich richtige politische Haltung auf der Bühne zu präsentieren, und es müsse nicht mehr unterhaltend sein. Das ist meines Erachtens falsch. Mir gibt es da in Teilen zu viel politische Korrektheit und Belehrung, zu viel Haltung und zu wenig Unterhaltung. (An Django Asül:) Ihr Kabarettisten dürft eure Rolle nicht unterschätzen. Die meisten Politiker sind gute Zuhörer. Und es ist schon spannend, welche Themen aufs Korn genommen werden und welche nicht. Das ist ein nicht immer angenehmes, aber wichtiges Feedback, das da von der Bühne kommt. Der Benefiz-Kabarettabend ist am 19. Juni, 19.30 Uhr, im Augustiner Keller München; Tickets gibt hier.