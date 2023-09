Justizminister Georg Eisenreich und Münchens Alt-OB Christian Ude auf der Kabarettbühne: Große Koalition des Humors

Von: Katja Kraft

Der eine CSUler, der andere von der SPD – doch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (li.) und Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude (re.) sind sich einig: „Humor verbindet!“ Deshalb veranstalten sie nun gemeinsam einen Kabarettabend. Auch Wolfgang Krebs (Mi.) macht mit. © GRAL

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich und Münchens Alt-OB Christian Ude laden zum Kabarettabend in den Augustiner-Keller München. Zwei weitere Humor-Promis sind dabei.

Für einen kurzen Moment wird es dann doch kritisch. Als Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude beim launigen Pressegespräch im Augustiner-Keller davon erzählt, wie ihn – den alten 1860er – alljährlich 30 000 FC-Bayern-Fans bei der Meisterfeier am Rathausbalkon ausgebuht haben, gesteht Bayerns Justizminister Georg Eisenreich: „Ich bin FC-Bayern-Mitglied.“ Parteigrenzen mögen ja noch überwindbar sein – beim Fußball aber endet der Spaß. Zumindest für humorlose Griesgrame. Sind diese beiden sichtlich nicht. Also bleibt’s dabei: Der Kabarettabend, den sie an diesem Vormittag zusammen vorstellen, wird wie geplant stattfinden. Über alle Partei- und Fan-Grenzen hinweg.

Christian Ude: „Schluss mit der Humorlosigkeit!“

Am 25. September 2023 steigen Christian Ude (SPD) und Georg Eisenreich (CSU) im Augustiner-Keller auf die Kabarettbühne. Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern – clever gewählter Termin. Wahlkampf, ick hör dir trapsen. „Nein, hier geht es nicht um Stimmenfang. Ich sage Ihnen: Gerade jetzt muss dieser Abend stattfinden!“, betont Ude, als politisch nicht mehr Aktiver tatsächlich über jeden Vorwurf des Wahlkampf-Kalküls erhaben. Dem 75-jährigen Sozialdemokraten geht es darum, wieder mehr Leichtigkeit in die politische Debatte zu bekommen. „In meinem langen politischen Leben habe ich noch nie ein Wahlkampfjahr zugemutet bekommen, in dem Humorlosigkeit, Gereiztheit und Empörung derart die Stimmung zerstört haben wie jetzt.“ Die Weise des Umgangs missfällt ihm. Ude betont: „Man kann sich streiten. Doch danach muss weiter eine Dialogfähigkeit gegeben sein. Sie muss stärker sein als die politische Gegnerschaft. Man sollte sich bei allen Differenzen immer darauf besinnen, dass es auch dem anderen am Ende ums Gemeinwohl geht. Und Respekt davor haben.“

Auch Kabarettist Wolfgang Krebs wird am 25. September 2023 auf der Bühne des Münchner Augustiner-Kellers stehen. © Archiv

Das sei auch sein Anliegen, betont Eisenreich, der schon vor seiner politischen Laufbahn leidenschaftlich Kabarett gemacht hat. Vor Kurzem stand er bei einem Benefizabend nach 20 Jahren erstmals wieder auf der Bühne (Lesen Sie hier: So war der Kabarett-Auftritt von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich). Und ist nun angefixt, häufiger Kabarett zu machen? „Es war tatsächlich ein toller Abend. Und ich habe große Lust, das zu wiederholen. Aber die grundlegende Idee war tatsächlich, den Menschen auf humoristische Weise vor Augen zu führen, wie sehr man sich freuen kann, dass man in einer Demokratie lebt; dass man wählen darf; und dass man Parteien wählen kann, die nicht radikal sind.“ In einer Zeit, in der die Gesellschaft immer weiter auseinanderdrifte, wollten sie zeigen, was verbindet. „Ob SPD oder CSU – als Basis teilen wir unsere demokratischen Ideale, die man auch im Wahlkampf einmal hervorheben kann“, betont Eisenreich.

Auch Kabarettistin Lizzy Aumeier wird am 25. September 2023 im Münchner Augustiner-Keller auf der Bühne stehen. © Andreas Riedel

Neben ihnen werden die Kabarett-Profis Wolfgang Krebs und Lizzy Aumeier mitmachen. Jeder tritt 30 Minuten auf. Gab’s innerhalb ihrer Parteien Leute, denen diese Große Koalition des Humors widerstrebt? „Nein. Und wenn jemand uns vorwerfen sollte, den Ernst der Lage zu verharmlosen, dann ist das genau die Art von Humorlosigkeit, der ich leidenschaftlich entgegentreten möchte“, meint Ude schmunzelnd. Und erinnert daran, dass man auch kurz vor einer Wahl noch Spaß am Leben haben kann – „und sogar an der Politik“. Einen lockeren Umgang in verkrampften Zeiten, das wünschen sie sich. Kabarettabend am 25. September um 19.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Augustiner-Keller, Arnulfstraße 52. Tickets (19 Euro) gibt es hier; der Erlös wird gespendet.