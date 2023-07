Tagsüber Kneipe, abends Kabarettbühne: So sieht die Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft aus

Von: Rudolf Ogiermann

Neustart mit neuem Logo: Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann und die neuen Gesellschafter Christian Schultz und Ulrich Spandau (v. li.) in der Lach- und Schießgesellschaft. © Oliver Bodmer

Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft hat eine neue Führung. Christian Schultz und Ulrich Spandau übernehmen die traditionsreiche Schwabinger Brettlbühne. Die neuen Betreiber wollen neben Kabarett und Comedy auch Musikveranstaltungen, Poetry Slams und Lesungen etablieren, außerdem soll der „Laden“ auch tagsüber geöffnet haben.

Die berühmte „Ahnengalerie“, die Karikaturen der ehemaligen Ensemblemitglieder, ist abgehängt – ein sprechendes Bild für die derzeitige Lage der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Es ist eine Art „Stunde Null“, in der sich die berühmte, von Dieter Hildebrandt (1927–2013) und Sammy Drechsel (1925 - 1986) vor bald 70 Jahren gegründete Brettlbühne in München-Schwabing befindet – zwischen Vergangenheit und Zukunft. Fest steht, dass es weitergehen soll. Das gaben Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann und die neuen Geschäftsführer Christian Schultz und Ulrich Spandau am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im „Laden“ bekannt.

Demnach haben Schultz und Spandau, bisher schon kommissarisch im Amt, mit Insolvenzverwalter Pohlmann eine Übernahmevereinbarung geschlossen. Diese sieht eine Weiterführung des Betriebs „auf der Basis eines neuen wirtschaftlichen und künstlerischen Konzepts sowie die Übernahme der Markenrechte und weiterer ausgewählter Vermögenswerte vor“. Mit dabei ist auch Alt-OB Christian Ude, der sich mit dem Verein „,Laden‘-Hüter“ für den Erhalt der Lach- und Schießgesellschaft starkgemacht hatte. Die neuen Gesellschafter bringen „eigenes Geld“ mit, an der Finanzierung beteiligt sind ferner Investoren, über deren Identität jedoch Stillschweigen vereinbart worden sei. Ende des Jahres soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, zuvor wird renoviert.

Der Neustart war notwendig geworden, nachdem die bisherige Betreibergesellschaft, bestehend aus Kabarettist Bruno Jonas, Laila Nöth, Tochter des einstigen „Hallenkönigs“ Wolfgang Nöth, sowie Stefan Hanitzsch, Sohn des Karikaturisten und Hildebrandt-Freundes Dieter Hanitzsch, im Februar wegen Überschuldung Insolvenz angemeldet hatte. Seit Montag läuft nun das Insolvenzverfahren. Er sei – auch als Münchner – froh, dass der Lach- und Schießgesellschaft nun eine „zweite Chance“ gegeben werde, so Pohlmann, der als Grund für das Scheitern der Vorgängergesellschaft den „nicht konsequent zu Ende gebrachten Transformationsprozess“ vermutet.

Dass es mit dem – finanziell unbelasteten – Neustart keine Rückkehr zum klassischen Politkabarett im Stile Hildebrandts geben wird, machten die beiden Neuen klar. Schultz, Autor, Entwickler und Produzent von Fernsehformaten („Ottis Schlachthof“), und Spandau schwebt vielmehr eine „Humorschmiede“ für junge Talente vor, im „Laden“ soll mehr als bisher Musik gemacht werden, auch Poetry Slams und Lesungen soll es geben. Festhalten will das Duo am Hausensemble – derzeit bestehend aus Christl Sittenauer, Sebastian Fritz und Frank Klötgen. Dieses soll bis zum Jahresende ein Nachfolgeprogramm für das zuletzt gespielte „Aufgestaut“ erarbeiten.

„Es muss sich rechnen“ – nach dieser gestern Vormittag gleich mehrfach formulierten Devise wollen die neuen Betreiber verfahren, weswegen das etwa 100 Gäste fassende Etablissement künftig viel mehr gastronomisch genutzt werden soll. Schon tagsüber soll die Lach- und Schießgesellschaft geöffnet haben, auch einen Mittagstisch soll es geben, den neuen Gesellschaftern schwebt dabei eine „modern interpretierte bayerische Küche“ vor, ein Schanigarten ist ebenfalls bereits beantragt. Das bisherige Konzept, das Theater „nur abends für zwei Stunden aufzusperren, ist nicht mehr tragfähig“, so Schultz. Für die Gastronomie habe man bereits „sehr aussichtsreiche Kandidaten“ gefunden, die begeistert seien von der Lach- und Schießgesellschaft als „Theaterinstitution“. Man stehe „kurz vor Abschluss eines Vertrages“.

Der neuen Nutzung gemäß wird der „Laden“ räumlich verändert. Die Fenster des bisher nur durch künstliches Licht beleuchteten Raumes werden freigelegt, die Bühne wechselt von der bisherigen Position auf die gegenüberliegende Seite, auf der sich bisher die Bar befindet. In ein neues Bühnenbild integriert werden soll dann auch die „Ahnengalerie“ ihren Platz finden, digitalisiert und um ein paar „frische Gesichter“ ergänzt.

Sie spielen bald wieder: Das Hausensemble, bestehend aus Frank Klötgen, Christl Sittenauer und Sebastian Fritz (v. li.), soll ein Nachfolgeprogramm für „Aufgestaut“ erarbeiten. Am Jahresende könnte Premiere sein. © Oliver Bodmer