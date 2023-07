Streit um die Lach- und Schießgesellschaft: „Jonas beschmutzt Hildebrandts Erbe“

Mitgesellschafter Stefan Hanitzsch kritisiert Aussagen des Kabarettisten

Von Rudolf Ogiermann schließen

Er finde, dass Hubert Aiwangers starke Worte gegen die Ampel in Berlin nicht für einen Skandal taugten und dass politische Kategorien wie „rechts“ und „links“ nicht nur im Kabarett heutzutage keine Bedeutung mehr hätten, so Bruno Jonas jüngst beim Kabarettgipfel unserer Zeitung. Das erbost nun Stefan Hanitzsch, wie Jonas Noch-Gesellschafter der insolventen Lach- und Schießgesellschaft. Der Kabarettist beschmutze mit seinen Ansichten das Erbe von „Laden“-Gründer Dieter Hildebrandt.

„Die schweigende Mehrheit“ müsse sich „die Demokratie zurückholen“ – ein kontrovers diskutierter Satz von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), geäußert bei einer Demonstration gegen das von der Ampel-Regierung geplante sogenannte Heizungsgesetz vor einigen Wochen in Erding. Für Bruno Jonas kein Grund zur Aufregung. Er sei der Meinung, dass dieser Satz nicht zum Skandal tauge, hatte der Kabarettist dazu am Wochenende im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt, ebenso wenig wie Aiwangers Formulierung in derselben Rede, die in Berlin hätten „den Arsch offen“. Diese „durchaus gebräuchliche Redewendung“ werde nur von Leuten als sprachliche Entgleisung empfunden, „die mit dem Bairischen nicht vertraut sind“, befand der 70-Jährige im Dreier-Interview mit Monika Gruber und Helmut Schleich.

Ein Urteil, gegen das jetzt wiederum Stefan Hanitzsch, ebenso wie Jonas (Noch-)Gesellschafter der insolventen Münchner Lach- und Schießgesellschaft, das Wort erhebt. „Leider verwischt der berühmte Kabarettist im Interview die Grenzen zwischen links und rechts, zwischen Konservativismus und Rechtspopulismus sowie zwischen deftiger bairischer Sprache und primitivsten Stammtischergüssen“, wettert Hanitzsch in einer Pressemitteilung. Nichts davon passe zur von Dieter Hildebrandt gegründeten Lach- und Schießgesellschaft, zur „bügerlichen Mitte“, für die Jonas zu sprechen glaube, oder zum politischen Kabarett, das sich selbstverständlich von niemandem vereinnahmen lassen dürfe. Wem schon „die CSU zu links“ sei, der „sollte sich vielleicht fragen, ob er sein ,politisches Kabarett‘ nicht lieber ,populistisches Kabarett’ nennt“, so Hanitzsch. Dass Jonas sich als Gesellschafter des Theaters von Dieter Hildebrandt (1927–2013) dem „Verschwörungsgeschwurbel“ Aiwangers anschließe, ihn jedenfalls in Schutz nehme, sei „unerträglich und verlangt eine Klarstellung“.

+ Kabarettistengipfel im Münchner Pressehaus: Bruno Jonas (li.), Monika Gruber und Helmut Schleich. © Astrid Schmidhuber

Der 45-Jährige, Sohn des Karikaturisten Dieter Hanitzsch (90), spielt damit auch auf die jüngste Geschichte des seit dem Frühjahr geschlossenen Schwabinger Kabaretttheaters an, dessen Ensemble Jonas in den frühen Achtzigerjahren angehörte. Wie berichtet, liegen die Gesellschafter – neben Hanitzsch und Jonas noch Laila Nöth (28), Tochter des einstigen „Hallenkönigs“ Wolfgang Nöth (1943-2021) – im Streit über die Zukunft des im Jahr 1956 gegründeten „Ladens“, der in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war. Er als Gesellschafter müsse sich von seinem Mitgesellschafter und dessen „autoritären Gelüsten“ distanzieren, so Hanitzsch, der von den beiden anderen der Lach- und Schießgesellschaft 2022 nach nur einem Jahr als Geschäftsführer abgesetzt worden war.

+ Da passte noch kein Blatt zwischen sie: Bruno Jonas (2. v. li.), hier mit Sibylle Nicolai, Rainer Basedow und Jochen Busse im Jahr 1986 im Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. © United Archives / kpa

Jonas verstehe „den repräsentativen Parlamentarismus offenbar radikal anders als die Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten, wenn er die Begriffe ,links‘ und ,rechts‘ als ,irrational‘ beiseite fegt“, so Hanitzsch, der dadurch das Andenken der Gründer der Lach- und Schießgesellschaft „beschmutzt“ sieht. Diese Ideologie habe „nichts mit der freiheitlichen und künstlerischen Tradition des politischen Kabaretts von Dieter Hildebrandt und Klaus Peter Schreiner gemein“. Wenn Jonas im Interview Hildebrandt und seinen Mitstreitern, zu denen er doch selbst einmal gehört habe, vorwerfe, seinerzeit eine „Fortsetzung der sozialdemokratischen Politik“ betrieben zu haben, dann „unterschlägt er, dass die Lach & Schieß damit auf ein Problem der jungen Bundesrepublik reagierte: Nationalsozialisten, die sich gegenseitig ,Persilscheine‘ ausgeschrieben hatten, bevölkerten damals reihenweise fast alle Institutionen des Staates.“

Er hoffe, dass „diese Lust an der autoritären Vergangenheit nicht die Zukunft der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und des Lustspielhauses ist, das Herrn Jonas ebenfalls zu einem Drittel gehört“, so Hanitzsch abschließend: „Ich bin gespannt, wie der zur Rettung des Theaters angetretene Verein der ,Laden‘-Hüter um Christian Ude und anderen Mitgliedern des demokratischen Spektrums sich dazu verhält.“