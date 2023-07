Lach- und Schießgesellschaft kommt in neue Hände

Läuft hier bald wieder Kabarett? Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft in München-Schwabing.

HOFFNUNG FÜR MÜNCHNER KABARETTBÜHNE

Von Rudolf Ogiermann schließen

Noch ist der berühmte Schwabinger „Laden“ zu. Doch das könnte sich bald ändern. Die insolvente Münchner Lach- und Schießgesellschaft bekommt neue Eigentümer.

Schon seit Februar ruht der regelmäßige Spielbetrieb, nun könnte in die Münchner Lach- und Schießgesellschaft bald wieder dauerhaft Leben einkehren. Für die bundesweit bekannte Brettlbühne „konnte im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens eine Fortführungslösung mit neuen Eigentümern gefunden werden“, teilte Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann gestern mit. Näheres „zum erfolgreichen Abschluss des Übernahmeprozesses“ soll an diesem Mittwoch im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt gegeben werden.

(Noch-)Gesellschafter machen sich gegenseitig verantwortlich

Das von Dieter Hildebrandt (1927–2013) und Sammy Drechsel (1925–1986) im Jahr 1956 gegründete Kabaretttheater in Schwabing musste Insolvenz anmelden, nachdem sich nach Informationen unserer Zeitung Schulden in sechsstelliger Höhe angehäuft hatten. Für die Pleite machen sich die (Noch-)Gesellschafter, Kabarettist Bruno Jonas sowie Laila Nöth, Tochter der einstigen „Hallenkönigs“ Wolfgang Nöth, auf der einen und Stefan Hanitzsch, Sohn des Karikaturisten und Hildebrandt-Freundes Dieter Hanitzsch, auf der anderen Seite, gegenseitig verantwortlich. Hanitzsch, nach der Übernahme des „Ladens“ von Kulturveranstalter Till Hofmann Ende 2021 auch Geschäftsführer, war nach nur einem Jahr von den beiden anderen Gesellschaftern per Mehrheitsbeschluss abgesetzt worden.

Starkgemacht für den Weiterbetrieb des Hauses hat sich der Verein „,Laden‘-Hüter“, dessen prominenteste Mitglieder Alt-OB Christian Ude und Hildebrandts Witwe Renate sind. Die Lach- und Schießgesellschaft sei eine „Legende“, deren Ende man nicht tatenlos hinnehmen werde, hatte Ude vor ein paar Wochen gesagt. Mit im Boot sind neben Christian Schultz, ehemals Redakteur von „Ottis Schlachthof“, und Ulrich Spandau vom Forum Humor auch die bisherigen Gesellschafter Jonas und Nöth.