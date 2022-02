„An alle Winslerinnen und Winsler“

Von: Rudolf Ogiermann

Es geht um die Gesundheit: Christian Springer © Sina-Maria Schweikle

Sie beklagen die „Spaltung der Gesellschaft“, fühlen sich „ausgegrenzt“, weil sie als Ungeimpfte nicht mehr überall Zutritt haben – an sie wendet sich Christian Springer mit einem zweiminütigen Video bei Facebook und Youtube.

Er könne das gut nachfühlen, so der Kabarettist in seiner ironisch gemeinten Botschaft an „alle Winslerinnen und Winsler“, auch er werde schon sein ganzes Leben lang ausgegrenzt. „Erst kürzlich hatte ich eine Meniskusoperation und wollte mich vorab erkundigen, wie das genau geht. Aber als ich dann im Schwabinger Krankenhaus in den Operationssaal hineinwollte, um bei einer laufenden OP zuzuschauen, haben die mir einfach den Zutritt verwehrt.“ Nicht einmal der Hinweis, dass er in die Krankenkasse einzahle, habe geholfen. Auch an einer Redaktionssitzung des Münchner Merkur habe er nicht teilnehmen dürfen, „obwohl ich Leser bin, also das wertvollste Gut, das eine Zeitung haben kann“.

Alles sei verboten, so der Kabarettist augenzwinkernd. Er dürfe sich weder nackt auf die Gleise legen, noch angezogen in die Sauna gehen – „und das, obwohl ich nachgewiesenermaßen sehr verfroren bin“. Um dann ernst fortzufahren: „Ein menschliches Beisammensein hat Regeln. Und es wird der Eintritt verwehrt, wenn es um Privatheit geht, um die Sicherheit von Menschen oder um die Gesundheit.“ Schließlich handele es sich hier um eine Pandemie: „Menschen sterben, und Ungeimpfte sind immer noch die Mehrheit auf den Intensivstationen.“

Die Situation erinnere ihn an früher, so der 57-Jährige, da sei er an der Tür der Münchner Nobeldisco P1 stets abgewiesen worden. So sei das eben manchmal, schließt Springer seinen kabarettistischen Impfaufruf: „Ihr wollt rein, und wir sind die Disco. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Stammgäste werden.“ Was er damit meint, ist ganz am Ende des Videos zu lesen: „Impfen! Kost nix!“