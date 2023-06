Gutti und Gysi laden zum Gespräch

Polit-Stars Karl-Theodor zu Guttenberg und Gregor Gysi starten gemeinsamen Podcast

Von Stefanie Thyssen schließen

Die beiden kommen aus verschiedenen Welten - politisch, gesellschaftlich und auch, was die Herkunft angeht. Was sie eint, ist die Lust am Streitgespräch. Nun starten Karl-Theodor zu Guttenberg und Gregor Gysi einen gemeinsamen Podcast.

Der eine ist die wohl prägendste Persönlichkeit der Linken in Deutschland und sitzt mit seinen 75 Jahren immer noch im Bundestag. Der andere saß einst als sehr junger CSU-Verteidigungsminister am Kabinettstisch von Angela Merkel und hat nach seinem doch recht tiefen Fall mit der Politik (jedenfalls als Aktiver) abgeschlossen. Zwischen Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg liegen in vielerlei Hinsicht Welten. Was sie eint, ist die Lust am Streitgespräch – und daran lassen sie nun interessierte Hörer teilhaben. Die beiden starten gemeinsam einen neuen Podcast. Titel: „Gysi gegen Guttenberg“.

Die Idee ist, sich immer mittwochs „zum offenen Gespräch“ zu treffen. Woche für Woche, um aus unterschiedlichen Perspektiven über Themen unserer Zeit zu diskutieren. „Mit persönlichem, gesellschaftlichem oder – selbstverständlich – auch politischem Bezug“, teilt die Produktionsfirma Open Minds Media GmbH (gehört zur Münchner Looping Group) auf Nachfrage unserer Zeitung gestern Abend mit.

+ Bei der Aufnahme zur ersten Folge: Gregor Gysi (li.) und Karl-Theodor zu Guttenberg im Gespräch. © Looping

In der ersten Folge, die ab sofort auf allen bekannten Podcast-Plattformen verfügbar ist, erzählen die beiden Männer von ihrer Motivation zum neuen Projekt. „Ganz banal“ sei es, sagt KT Guttenberg, wie er sich gern nennt. „Weil es uns Spaß macht, miteinander zu reden. Weil wir interessiert aneinander sind, weil wir von zwei ganz unterschiedlichen Feldern kommen.“ Aber man habe eben auch immer Interesse aneinander gehabt. „Ich glaube, was heute fehlt, ist ein offener Dialog über die großen Themen – die nicht nur politisch sind, sondern die das Leben spielt“, so der 51-Jährige.

Gregor Gysi erklärt dazu: „Als Mitglied des Bundestages leide ich darunter, dass zu selten und zu wenig auch fraktionsübergreifend über Probleme gesprochen wird.“ Der Teil der Bevölkerung, der die etablierte Politik, von der CSU bis einschließlich der Linken, ganz entschieden ablehne, nehme täglich zu. „Also kann man sich doch mal gemeinsam darüber Gedanken machen, woran das liegt.“

Und das wollen die beiden nun tun. Außerdem reize ihn, sagt Gysi im direkten Gespräch zu Kollege „Gutti“, dass der „viel vornehmer“ sei als er selbst. „Schon Ihre adlige Herkunft, Ihre absolut westdeutsche Sozialisation in jeder Hinsicht, das Konservative – das alles reizt mich auch zum Gespräch.“ Weil er, der Ostdeutsche, dann immer wieder feststelle, dass es natürlich Differenzen gebe – „aber plötzlich gibt es auch erstaunliche Übereinstimmungen“, so Gysi.

Thema der Premierenfolge ist Einsamkeit in all ihren Facetten. Guttenberg: „Wenn der Schritt immer weiter nach oben geht, wird die Zahl derjenigen, die es wirklich gut mit einem meinen – in dem Sinne, dass man sich auch als Gegenpol zur Einsamkeit geborgen fühlt – die wird verdammt dünn.“ Einen neuen treuen – wenn auch streitbaren – Wegbegleiter hat er mit Gregor Gysi nun immerhin gefunden.