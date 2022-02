Katharina Wagner über die nächsten Bayreuther Festspiele: „Ungezwungen, leger und gratis“

Von: Markus Thiel

Teilen

„Unsere Kartenpolitik ist viel transparenter geworden“, sagt Festspiel-Chefin Katharina Wagner. © Nicolas Armer

Eine ziemliche Überraschung ist das: Die Bayreuther Festspiele bringen im kommenden Sommer nicht nur das Mega-Projekt eines neuen „Ring des Nibelungen“ heraus, sondern auch eine Neuinszenierung von „Tristan und Isolde“. Die Festspielleiterin Katharina Wagner erklärt, warum.

Warum haben Sie den Spielplan so spät bekannt gegeben?

Es sind nun alle Verträge unterschrieben und dispositionelle Fragen geklärt, die daraus resultierten, dass wir ja in diesem Jahr die Corona-bedingte, aber künstlerisch schöne Situation haben, dass wir einen „Tristan“ ins Programm genommen haben, um im Falle eines Infektionsgeschehens im Chor spielfähig zu bleiben. Sowohl im „Tristan“ als auch in der „Götterdämmerung“ gibt es nur vergleichsweise kurze Chor-Passagen. Sollte es im Chor, der wieder auf der Bühne und nicht mehr wie 2021 im Off singen soll, ein Infektionsgeschehen geben, könnte man diese Passagen im Ernstfall vom Band zuspielen. Der Vorteil also: Sollten wir auf die großen Chor-Opern „Lohengrin“, „Tannhäuser“ und „Holländer“ verzichten müssen, blieben wir mit dem „Ring“ und „Tristan“ trotzdem spielfähig.

Warum wird der „Tristan“ nur zweimal gespielt?

Er ist gewissermaßen unser Backup im Falle eines Corona-Ausbruchs und wurde daher auch zu einem relativ späten Zeitpunkt ins Programm genommen. Diese Produktion wird auch 2023 gespielt. 2024 folgt dann die turnusgemäß schon länger geplante „Tristan“-Neuproduktion mit Semyon Bychkov am Pult.

Wie viele Plätze verkaufen Sie pro Vorstellung?

Im Moment sind in Bayern 75 Prozent erlaubt. Danach richten wir vorerst unseren Vorverkauf aus. Wir hoffen, dass bis zum Sommer eine Vollbesetzung erlaubt sein wird.

Die Premiere des „Rings“ startet erst am 31. Juli, den „Tristan“ gibt es am traditionellen Eröffnungstag, dem 25. Juli. Dazwischen klafft eine Art Loch, auch wenn das mit unkonventionellen Abenden gefüllt wird. Wie kam’s?

Ursprünglich sollten Sanierungsarbeiten stattfinden, doch auch diese haben sich durch Corona verzögert. Wir wollten diese Zeit aber nicht ungenutzt verstreichen lassen, daher gibt es das tolle Projekt „Nach Tristan“ mit Dagmar Manzel und Sylvester Groth im Kino „Reichshof“ und das Festspiel Open Air.

Wo findet das Open Air statt? Was wird gespielt?

Das steht aktuell noch nicht fest. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, haben zwei Spielorte im Auge und stimmen das gerade mit der Stadt Bayreuth ab. Was mir inhaltlich wichtig ist: Wir wollen ein Erlebnis auch und gerade für die Bayreuther schaffen. Kultur soll ungezwungen, leger und gratis in einer Picknick-Atmosphäre erlebt werden können.

Wird das ein fester Bestandteil der Festspiele?

Das wird abhängig sein von der Finanzlage. Ich würde es mir wünschen.

Wie ist die Finanzlage nach den Pandemie-Jahren?

Sie ist nicht desaströs, aber auch nicht gerade über die Maßen erfreulich. Wir sind sehr froh, dass unsere Gesellschafter, besonders die Bundesrepublik und der Freistaat Bayern, so viel finanzieren, dass wir die notwendigen Hygienemaßnahmen durchführen und Corona-Auflagen erfüllen können, um überhaupt eine Spielgenehmigung zu bekommen.

Viele Kulturinstitutionen klagen, dass das Publikum nur sehr zögerlich zurückkommt. Was erwarten und beobachten Sie?

Glücklicherweise gab es schon viele Nachfragen, wann der Spielplan endlich veröffentlicht wird. Das nehme ich als gutes Zeichen – auch wenn damit noch nicht prognostiziert werden kann, wie viele Kunden tatsächlich Karten bestellen. Bekanntlich verkaufen wir den „Ring“ nur als Ganzes. Da sind wir schon gespannt, ob das so „leicht“ wie sonst funktioniert. Es ist also nicht möglich, sich zum Beispiel quasi spontan für eine einzelne „Götterdämmerung“ zu entscheiden. Im Moment habe ich aber das Gefühl, dass sich das Publikum sehr auf unseren Festspielsommer freut.

Manche Theater und Orchester stellen fest, dass sich das Publikum gerade verändert, verjüngt – auch weil durch die Pandemie vieles über Online-Vertriebswege und Internet-Werbung läuft. Und weil ältere Semester und Risikogruppen Angst vor dem Kartenkauf haben. Wird sich Bayreuths Publikum auch verändern?

Natürlich kommt auch bei uns neues und jüngeres Publikum nach. Sicher verstärkt durch die Möglichkeit des Online-Bestellvorganges, erst recht durch den kurzfristigeren Online-Sofortverkauf, den es bei uns noch gar nicht lange gibt. Werden, aus welchen Gründen auch immer, Tickets zurückgegeben, sind diese sofort wieder im Online-Sofortkauf verfügbar, man kann sich also auch spontan für einen Bayreuth-Besuch entscheiden. Die Kartenpolitik ist dadurch viel transparenter geworden als früher, als Wartelisten von mehreren Jahren der Normalfall waren. Insofern verändert sich unser Publikum zum Teil auch gerade, unser treues Stammpublikum gerät aber natürlich nicht in Vergessenheit.

Wird es wieder den Posten eines Musikdirektors geben? Der Vertrag mit Christian Thielemann wurde ja nicht verlängert.

Im Moment nicht, weil dieser Posten gerade nicht vonnöten ist.

Es gibt schon ewig eine festgelegte Premierenfolge der Wagner-Opern. Hat die Pandemie das durcheinandergewirbelt?

Ein bisschen. Der jetzige „Ring“ kommt ja zwei Jahre später als geplant. Dadurch rutschten die Premieren von „Parsifal“, „Tristan“ und „Meistersinger“ nach hinten. 2026, zum 150. Geburtstag der Festspiele, gibt es dann einen neuen „Ring“. Der jetzige läuft bis 2025, wir haben also kein „Ring“-Pausenjahr.

Und den Jubiläums-„Ring“ inszenieren Sie?

Netter Versuch. Warten wir’s mal ab.

Das Gespräch führte Markus Thiel.