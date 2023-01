Klaus Maria Brandauer liest in München: Noch gibt es Tickets!

Von: Katja Kraft

Teilen

Klaus Maria Brandauer © Nik Hunger

Klaus Maria Brandauer ist einer der größten Schauspieler des deutschsprachigen Raums. Nun schlüpft er in der Münchner Isarphilharmonie in seine größten Rollen. Unbedingt sehenswert!

Klaus Maria Brandauer ist eine lebende Legende. Der Bühnen-, Film und Fernseh-Star reißt seit 60 Jahren auf den Bühnen dieser Welt mit. Seit 1972 ist er Ensemblemitglied und Regisseur am Wiener Burgtheater. International bekannt wurde er 1981 als Höfgen in István Szabós Verfilmung des Klaus-Mann-Romans „Mephisto“, sie gewann den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Am 13. Januar 2023 gestaltet Brandauer in der Münchner Isarphilharmonie den Abend „Fast ein Hamlet mein Mephisto, ein Ödipus für Jedermann“. Ab 20 Uhr wird er Texte aus 60 Bühnenjahren gestalten. Noch gibt es Karten bei München Ticket.

Brandauer begeistert mit Goethe, Shakespeare und Co.

Klaus Maria Brandauer selbst freut sich schon sehr darauf. Denn durch das Schauspielen hat der 79-Jährige immer wieder fürs Leben gelernt. Durch Goethes und Shakespeares Texte beispielsweise, wie er im Interview erzählte: „Ach, Goethe: Ein schier unendlicher Kosmos, in dem man sich nicht gleich, aber nach einer gewissen Zeit mit wirklich fleißigem Lesen und Studieren gut einrichten kann. Er ist ein großes Vorbild, was man alles bedenken soll im Leben, damit man durchkommt. Und trotzdem ist natürlich auch ein Goethe nicht vor Schrecklichkeiten und Eitelkeiten gefeit, das ist so angenehm bei den Burschen. Erleichternd! Das sind Genies aber da klappt’s dort und dort nicht. Auch Shakespeare: Er ist einer von uns. Manchmal denke ich: Wieso kennt der mich so gut? Der versteht solche kleinen Leute wie mich.“ Zuletzt begeisterte der große Klaus Maria Brandauer mit einer Lesung bei Ludwig Beck in München, in der Isarphilharmonie wird er es wieder tun. Das ist bei ihm gewiss. Das komplette Interview mit Klaus Maria Brandauer lesen Sie hier.