Kochen mit Regisseur Alexander Dierbach: Das ist sein Erfolgsrezept

Von: Katja Kraft

Teilen

Leidenschaftlicher Hobbykoch ist der Münchner Regisseur Alexander Dierbach. Hier mit selbst gekochtem Ceviche. © Oliver Bodmer

Am Wochenende stellt der Münchner Regisseur Alexander Dierbach seine Serie „Seed“ beim Monte-Carlo Television Festival vor. Wir trafen den Macher von Erfolgen wie „Tannbach“ oder „Ein Schritt zum Abgrund“ zum Küchengespräch.

Was Einfaches, hatten wir gesagt. Irgendein simples Gericht solle er beim Interview kochen. Weil man Regisseur Alexander Dierbach bei anderer Gelegenheit schon einmal am Herd erlebt hatte. Und einem dabei der Verdacht kam: So umsichtig wie er mit den Zutaten umgeht, so umsichtig ist er auch beim Dreh. Also der Vorschlag: Treffen wir uns doch zum Gespräch, er kocht etwas Unkompliziertes, und während das Nudelwasser brodelt, erzählt er davon, wie er mit seinen 43 Jahren zum preisgekrönten Regisseur wurde. Nach Erfolgsproduktionen wie „Tannbach“ (2015 und 2018), „Weil du mir gehörst“ (2019) oder zuletzt der ARD-Serie „Ein Schritt zum Abgrund“ (2023) mit Petra Schmidt-Schaller stellt Dierbach an diesem Wochenende sein nächstes Großprojekt in Monaco vor. Beim Monte-Carlo Television Festival feiert „Seed“ mit Heino Ferch, Rainer Bock und der Norwegerin Ingrid Bolsø Berdal Premiere. Ein paar Tage zuvor klingelt man also wie verabredet an Dierbachs Tür in München. Und riecht schon im Hausflur, dass hier heute nicht bloß Spaghetti Bolognese serviert werden.

„Seed“ heißt die neue Serie von Alexander Dierbach, die er mit Heino Ferch und der norwegischen Schauspielerin Ingrid Bolsø Berdal drehte. © ARD

Es grüßen vorab aus der Küche: Austern mit Buttermilch, Lachskaviar, Schnittlauch-Öl. Das Rezept hat er beim Dreh eines Irland-Krimis mit Désirée Nosbusch aufgeschnappt. Und während man noch die Auster schlürft und ganz angetan ist von der ungewöhnlichen Buttermilch-Kombi, überlegt Dierbach schon, wie er diese kleine Köstlichkeit beim nächsten Mal verfeinern könnte. Mit etwas Zitronengras vielleicht? Eigentlich völlig klar, dass er als Regisseur so gerne kocht. Denn Beruf und Hobby sind sich sehr ähnlich. Genau wie bei zehn Menschen, die ein Rezept nachkochen, zehn verschiedene Gerichte herauskommen, erweckt auch jeder Regisseur ein Drehbuch auf seine Art zum Leben, würden zehn verschiedene Filme entstehen. „Man kennt das ja, wenn man einen Roman liest: Jeder dreht da gedanklich seinen eigenen Film. Das ist, was ich tue: Zeilen zum Leben zu erwecken“, sagt er – und schränkt sogleich ein: „Ich allein tue das natürlich nicht. Keiner kann einen Film allein drehen. Film ist immer eine Team-Leistung.“

So umsichtig, wie er mit den Zutaten beim Kochen umgeht, so umsichtig ist er auch beim Dreh: Regisseur und Hobbykoch Alexander Dierbach. © Oliver Bodmer

Man weiß von Leuten, die mit Alexander Dierbach gedreht haben, dass bei ihm immer eine besonders angenehme Arbeitsatmosphäre herrsche, da wird geschwärmt vom respektvollen Umgangston. Gerade im Angesicht von Negativschlagzeilen in Bezug auf die Sets von Til Schweiger sei er ein Beispiel dafür, wie es anders gehe. Auf den Fall Schweiger angesprochen, ist Dierbach zwiegespalten. Einerseits ärgert es ihn, „dass jetzt eine ganze Branche in der Kritik steht, wegen einzelner Ausreißer“. Gleichzeitig sei es wichtig, dass solche Fälle lückenlos aufgeklärt werden. Man müsse generell in den Blick nehmen, wie miteinander umgegangen wird – „das Problem ist nicht die Filmbranche, sondern es sind Menschen, die eine Machtposition ausnutzen. Das gibt es leider in allen Bereichen.“ Und: Seit seinen eigenen Anfängen im Beruf habe sich die Situation deutlich verbessert. „Als ich 1998 als Produktionsassistent und Aufnahmeleiter anfing, war der Ton viel schlimmer als heute.“ Er ist durch die harte Schule gegangen, hat als Praktikant am Set auch schon mal drei Tage die Toiletten putzen müssen. Das mitunter raue Klima war ein Grund, warum er selbst Regie führen wollte. Um es anders zu machen. „Ich hab da zum Schluss eine sehr unschöne Erfahrung gemacht. Niemand ist eingeschritten, als ein Regisseur eine Hauptdarstellerin massiv angegangen ist. Ich konnte nicht wegschauen, ich musste etwas sagen.“

Zuletzt begeisterte Alexander Dierbach mit der ARD-Serie „Ein Schritt zum Abgrund“, hier sieht man ihn beim Dreh mit Florian Stetter (li.) und Petra Schmidt-Schaller. © ARD

Er zog seine Schlüsse, bewarb sich erfolgreich an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF). Gewann schon zuvor mit seinem ersten Kurzfilm „Brudertag“ (2001) den Bayerischen Jugendfilmpreis. Sein zweiter, „Leise Krieger“ (2004), lief bei der Berlinale. Bis zum Spielfilm-Debüt dauerte es dann eigentlich unerträgliche sechs Jahre. Er war überzeugt von seinem Stoff, sämtliche Sender – nicht. Dierbach hätte das Projekt aufgeben und ein anderes Buch für sein Debüt in Angriff nehmen können. Aber so ist das, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat: Dann wird das durchgezogen. Mit Erfolg. Der Bayerische Rundfunk produzierte schließlich „Uns trennt das Leben“ – und der junge Regisseur gewann den Studio Hamburg Nachwuchspreis.

Im Film wie in der Küche: Geduld zahlt sich aus

Diese Anekdote passt zum Hauptgang, den Dierbach, der am fischreichen Bodensee aufgewachsen ist, nach einer unverschämt guten Ceviche serviert. Hühnchen, ein Rezept seiner indonesischen Mutter. Zwei Tage schmort es vor sich hin – und zerfällt auf der Zunge. Beim Film wie in der Küche: Geduld zahlt sich aus. „Wenn mich die Leidenschaft für etwas gepackt hat, lasse ich nicht locker“, meint Dierbach schmunzelnd. Wenn man ihn dann fragt, welche Zutat die wichtigste ist für den Erfolg im Filmgeschäft, überlegt er kurz. „Eine Klarheit darüber, was man erzählen will. Und der Mut, manche Ideen auf dem Weg zum Ziel auch wieder zu verwerfen. Doch die wichtigste Zutat ist ein gutes Team. Das ist so ungesehen, was die alles machen. Wenn drei bis acht Millionen Menschen einen Film von mir einschalten, dann ist das ja nicht nur meine Arbeit, die sie sehen. Sondern die Arbeit all derer, die mitgewirkt haben. Das macht’s für mich noch schöner. Jedes Mal wieder.“