Iron Maiden in München: Der Luxus-Liner des Heavy Metal läuft sich für Wacken warm

Von: Matthias Bieber

Frontmann, Irrwisch, Animator und Kapitän in stürmischer See: Bruce Dickinson. © Martin Hangen/Hangenfoto

Bevor sie als Headliner am Freitag beim Wacken Open-Air spielen, machen Iron Maiden zwei Abende in München Station. So war das erste Konzert in der ausverkauften Olympiahalle:

München – Wir befinden uns auf dem unendlichen Ozean der harten Strommusik. Am seichten Ufer dümpeln die Einweg-Boote mit ihrer lieblosen Ausstattung von der Stange. Doch dort, auf hoher See, da stampft und dampft der mächtige Luxus-Liner des Heavy Metal: Iron Maiden. Die sechsköpfige Crew ist zusammen 398 Jahre alt und führt die geschätzt 12.000 Passagiere durch die herrlichsten Klangwogen, seit es das Genre gibt. Jubel in der Münchner Olympiahalle am Montag (31. Juli 2023) beim Publikum von 79 bis neun Jahren – die jüngste Generation mit Ohrenschützern. Womit wir beim Sound wären, der leider viel zu breiig und schwammig und immer wieder unangenehm Hochton-meißelnd ins Ohr fräst.

Iron Maiden spielen zwei Konzerte in der Münchner Olympiahalle

Kapitäne sind irgendwie alle, auch wenn die Rollen nicht gleich prominent sind. Bruce Dickinson gibt als Frontmann und Irrwisch den Animator, der sich mit Maskottchen Eddie auf der Bühne auch ein haarsträubend komisches Duell mit Feuerkraft liefert. Der Heldentenor sitzt, der 64-Jährige arbeitet sich durch knifflige Intervalle mit sagenhaft stoischer Unruhe. Nach alter Sitte streut der einstige Geschichtsstudent Anekdoten ein („Ihr habt eine unglaubliche Wurst-Auswahl, und das Bier erst…“) und erklärt die Welt: „Die Menschen waren leider schon immer Arschlöcher – aber Kunst wird nie sterben“.

Der Turbo-Poet an den Saiten: Dave Murray, einer der drei Gitarristen von Iron Maiden. © Martin Hangen/Hangenfoto

Im Maschinenraum geben den Takt vor: Nicko McBrain (71) am Schlagzeug, hinter dem er traditionell komplett verschwindet, und Musik-Mastermind Steve Harris, der auch mit 67 den Bass zupft und rupft, dass einem Hören und Sehen vergehen. Das Trio infernale an den Gitarren setzt auf der aktuellen „The Future Past“-Tour auf den bluesig-rockigen Sound von Adrian Smith (64), der ehrliche Handwerker im Weinberg des Metal, der seine Gitarre mit rasanter Rotzigkeit bedient. Ein Hochgenuss für die Maiden-Jünger der frühen Stunde. Nesthäkchen Janick Gers, seit 1990 dabei, liefert den Beweis, dass mit 66 Jahren das Leben anfängt. Er hüpft und stretcht und rotiert und tanzt auf der Bühne herum und zeigt, dass sein Körper mit seinen geschmeidigen Fingern mithalten kann. Diesmal spielt er allerdings die dritte Geige – denn der Turbo-Poet an den Saiten, Dave Murray (66), darf mit seinen Soli ausführlich die legendär längsten Flott-Bögen des Genres zaubern.

Iron Maiden in München: Pyro-Einlage und magischer Sog

Apropos Bögen: Die eisernen Jungfrauen setzen zwei Schwerpunkte auf ihrer Tour. Zum einen Songs des einst unter Hardcore-Metallern heftig kritisierten (weil mit Synthesizern angereicherten) 1986er-Albums „Somewhere in Time“ – unsere Höhepunkte: das rasante „Heaven can wait“ und als Live-Debüt das Epos „Alexander the Great“ – sowie Stücke vom jüngsten 21er-Album „Senjutsu“.

Fans zwischen neun und 79 Jahren feierten mit den Briten in der Münchner Olympiahalle. © Martin Hangen/Hangenfoto

Was bei den Maidens immer wieder angenehm auffällt: Man muss sich auch beim Alterswerk nicht schämen, das Zeug sitzt. „Death of the Celts“ ist ein Wurf mit herrlichen Soli und einem mittelalterlich-folkloristischen wiederkehrenden Motiv für Feinschmecker. „Hell on Earth“ mit satter Pyro-Einlage hat diesen magischen Sog, den nur die Maidens im Blut haben. Die letzten beiden Titel sind ohnehin Selbstläufer mit Volle-Kraft-voraus-Garantie: „The Trooper“ mit ekstatischem Chor der Massen und „Wasted Years“ mit seinem Riff, das direkt aus dem Metal-Himmel herabgestiegen ist.

Willkommen auf dem Dampfer der Lustgitarren! Dass man im fortgeschritteneren Alter etwas entspannter mit der letzten Hundertstel-Präzision umgeht, ist nur verständlich. Die kleinen, feinen Extra-Drehs machen ohnehin Spaß, vor allem die witzigen Rhythmus-Reibereien Nicko McBrains, der sein Schlagzeug genau abschmeckt zwischen Virtuosität, Geschmack, Kraft und Gelassenheit. Best Ager, ewig jung, unverwüstlich, lässig, lyrisch und lustvoll laut – der Luxus-Liner kreuzt wie eh und je durch alle Stürme und Untiefen. Bruce Dickinson hat schon recht: Kunst stirbt nicht.