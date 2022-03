Ende mit Schrecken: Stopp des Konzerthaus-Projekts kann 56 Millionen kosten

Von: Markus Thiel

Teilen

Ob diese Animation der Bregenzer Konzerthaus-Architekten jemals Realität wird? Blick in den 1900 Plätze umfassenden großen Saal. © Cukrowicz/Nachbaur

Ein eigenes Grundstück wollte der Freistaat Bayern nicht fürs Konzerthaus hergeben. Dass er einen Erbpachtvertrag geschlossen hat, kann ihm nun auf die Füße fallen.

Einfach aussteigen, alles hinter sich lassen, davon mag mancher in der Bayerischen Staatsregierung träumen. Doch so einfach lässt sich das Projekt Konzerthaus nicht kippen. Sollte alles gestoppt werden, könnte dies für den Freistaat zum Ende mit einem ziemlich großen Schrecken werden.

Fünfeinhalb Jahre alt ist der folgenschwere Beschluss, zu dem sich der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags durchrang. Im November 2016 billigte er einen Erbpachtvertrag mit dem Pfanni-Erben Werner Eckart. Ein Beschluss, der die Staatskasse noch nachhaltig belasten dürfte. Denn für das gut 8000 Quadratmeter große Areal im Werksviertel, auf dem das Konzerthaus mit 15 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche eigentlich entstehen soll, muss der Freistaat jährlich 592 000 Euro an Eckart zahlen.

Vereinbart wurde ein „unbefristetes Erbbaurecht“. Der Vertrag zwischen Freistaat und Pfanni-Erbe läuft also theoretisch unendlich weiter. Alle 44 Jahre hat die öffentliche Hand allerdings die Möglichkeit, ohne Angaben von Gründen zu kündigen. Menschen, die Eckart nahestehen, sagen, dass dieser nicht im Traum daran denke, dem Freistaat entgegenzukommen. Auf Anfrage erklärte Josef Glasl, der Sprecher von Werner Eckart, dass man hierzu keine Stellungnahme abgeben werde.

Ex-Minister Heubisch: „Ein fatales Signal“

Das bedeutet, dass für den Freistaat 26 Millionen Euro an Erbpachtzins verloren wären, ohne dass womöglich auf dem Areal nur eine einzige Note gespielt wird. Dazu kommen die Planungskosten für das Konzerthaus. Schon vor einigen Monaten wurden diese gegenüber unserer Zeitung mit rund 30 Millionen Euro angegeben. Insgesamt kostet eine Vollbremsung beim Konzerthaus folglich 56 Millionen Euro. Damit fällt das Modell Erbpacht dem Freistaat auf die Füße, der für das Prestige-Projekt kein eigenes Grundstück zur Verfügung stellen mochte.

Dabei gibt es durchaus teurere Lösungen als das Werksviertel. Als durch hinzugezogene Experten vor sieben Jahren mehrere Standorte bewertet wurden, kam die Variante Paketposthalle in der Nähe der Friedenheimer Brücke auf Rang zwei. Der Grunderwerb wurde auf 45 bis 55 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kämen Instandsetzungskosten von zehn bis 20 Millionen Euro und die Ertüchtigung der Glasfassaden samt Brandschutz für 30 bis 40 Millionen Euro. Auf 50 Jahre gerechnet hätte dies 85 bis 115 Millionen Euro gekostet – auch dies muss also berücksichtigt werden, wenn nun verschiedentlich die Idee keimt, ob man für ein freistaatliches Kulturzentrum nicht doch Richtung Paketpost zieht.

Bayerns ehemaliger Kunstminister Wolfgang Heubisch (FDP) hält ein Abrücken von den Plänen für ein neues Konzerthaus in München für ein fatales Signal. „Für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit seinem Top-Dirigenten Sir Simon Rattle ist das eine dramatische Entwicklung. Ein Orchester von Weltruhm wie dieses bleibt nach wie vor ohne festen Wirkungsort in München“, sagte der Vizechef des Landtagsausschusses für Wissenschaft und Kunst. „Diese Entscheidung unterstreicht einmal mehr den geringen Stellenwert von Kunst und Kultur für die Bayerische Staatsregierung.“ Heubisch warf Söder mangelnde Verlässlichkeit vor. „Ankündigen und nicht umsetzen! Söders Entscheidung ist durchschaubar und läutet das Sterben des Projekts ein.“

Simon Rattle verhält sich merkwürdig still

Merkwürdig still verhält sich derzeit einer, der auch als Motor für das Konzerthaus nach München geholt wird. Sir Simon Rattle, ab Herbst 2023 Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters, ist Mitglied im Kuratorium der Konzerthaus-Stiftung. Noch vor einigen Monaten pries er das Projekt als „aufregende Idee“, weil an diesem Ort „künstlerische und musikalische Exzellenz Hand in Hand gehen“. Das Werksviertel sei der perfekte Standort für ein solches „visionäres und radikal neues Kulturprojekt“.

Doch jetzt: kein Wort. Ein Interview sei zeitnah nicht zu realisieren, ist aus dem BR-Ensemble zu hören. Rattle befinde sich gerade mit seinem Noch-Ensemble, dem London Symphony Orchestra, auf einer Residenz im kalifornischen Santa Barbara. Überhaupt hat der Brite, der eigentlich sein Image als Kommunikator pflegt, ein eigenwilliges Verhältnis zur Öffentlichkeit. Statt direkte Interviews zu gewähren, ließ sich Rattle vor einiger Zeit in München von Journalisten eingereichte Fragen vorlegen, die ihm eine Vertreterin des BR-Orchesters vorlas und seine Antworten notierte.