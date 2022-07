Kooperation mit dem Symphonieorchester des BR: Das neue Merkur-Konzert-Abo

Von: Markus Thiel

Teilen

Zwei der vier Abo-Abende finden in der Isarphilharmonie statt. © Astrid Ackermann

Ob sich diese Starparade noch übertreffen lässt? Das ist vielleicht das einzige „Problem“ unseres Merkur-Konzert-Abos in der kommenden Saison, das wir wieder mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks anbieten. Vier Abende wurden dafür gebündelt, Karten können ab 15. Juli gekauft werden (siehe unten).

Wir starten am 10. November 2022 in der Isarphilharmonie mit dem Gipfeltreffen zweier Giganten. Zubin Mehta dirigiert Gustav Mahlers fünfte Symphonie und Ludwig van Beethovens drittes Klavierkonzert. Solist ist kein Geringerer als Daniel Barenboim, ein langjähriger Künstlerfreund Mehtas.

Sir Simon Rattle dirigiert eine konzertante Aufführung von Wagners „Siegfried“. © Marcus Schlaf

Am 5. Februar 2023 hat sich Sir Simon Rattle angesagt. Ab Herbst 2023 wird er bekanntlich Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters. In der kommenden Saison gastiert er nur einmal in München – und dies im Rahmen des Merkur-Abos. In der Isarphilharmonie setzt er seine Münchner Version von Wagners „Ring des Nibelungen“ fort: Rattle leitet eine konzertante Aufführung des „Siegfried“. Und dies mit herausragenden Solistinnen und Solisten wie Simon O’Neill in der Titelrolle, Anja Kampe (Brünnhilde), Michael Volle (Wanderer), Gerhild Romberger (Erda) und Georg Nigl (Alberich). Für die eher kleine Partie des Waldvögleins konnte sogar Barbara Hannigan verpflichtet werden.

Eine Besonderheit folgt am 14. April 2023. Erstmals kommt es zum Orchesteraustausch mit den Bamberger Symphonikern. Während die BR-Kollegen in Franken gastieren, reist das dortige Renommier-Ensemble nach München. Im Herkulessaal können Sie es mit seinem Chefdirigenten Jakub Hrůsa erleben. Aufgeführt wird ein Klassik-Hit, nämlich Antonín Dvořáks neunte Symphonie („Aus der neuen Welt“). Vor der Pause gibt es ein Violinkonzert, das die Bamberger beim Komponisten Johannes X. Schachtner in Auftrag gegeben haben, übrigens ein gebürtiger Gräfelfinger. Die Solistin ist hier Julia Fischer. Abgeschlossen und abgerundet wird das Konzertabo am 1. Juli 2023 mit einer weiteren Klassik-Größe. Christian Thielemann, der erst in der vergangenen Saison erstmals am Pult des BR-Symphonieorchesters stand, wurde ein weiteres Mal engagiert. Und dies für einen seiner Leib- und Magenkomponisten, nämlich für Anton Bruckner. Thielemann dirigiert im Herkulessaal dessen monumentale fünfte Symphonie.

Die Abwicklung der Aktion übernimmt das Abonnementbüro des Bayerischen Rundfunks. Traditionell bieten wir vor den Konzerten in den jeweiligen Sälen eine halbstündige Einführung an. Die Gäste kommen hier nicht unbedingt aus der Musikszene. Ziel bleibt es, die Programme auch aus einer eher ungewohnten Perspektive zu beleuchten. Wichtig zu wissen: Das Konzert-Abo verlängert sich nicht automatisch. Der Aufruf für die darauf folgende Spielzeit 2023/2024 erfolgt daher im kommenden Sommer.

So kommen Sie an die Karten:

Telefonisch bestellen können Sie ab 15. Juli von 9 bis 16 Uhr beim Abonnement-Büro des BR unter 0800/5900-595. Das Büro ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet, mittwochs sind daher keine Bestellungen möglich. Das Abo kostet in der ersten Kategorie 360 Euro, in der zweiten 305, in der dritten 250, in der vierten 205, in der fünften 160 und in der sechsten Kategorie 110 Euro. Das Abo gilt nur für die kommende Spielzeit.