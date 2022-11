Mit K und Konfetti: Kraftklub kritisieren Bayerns Umgang mit Klimaaktivisten

Von: Kathrin Brack

Der Sänger Felix Kummer (r) und der Gitarrist Steffen Israel der Band Kraftklub auf der Bühne. © Britta Pedersen/dpa/Archiv

Sie kamen, sahen und spielten gleich zweimal: Kraftklub haben auf ihrer „Kargo“-Tour in München Station gemacht - und Kritik an Bayerns Umgang mit den Klimaaktivisten geübt.

Ein bisserl gschert ist es ja schon. Mahnend weist Kraftklub-Sänger Felix Kummer die tobende Menge darauf hin, dass sie anders als bei anderen Auftritten der „Kargo“-Tour um einen Vergleich gar nicht drumrum kommen. Schließlich spielen die Chemnitzer nicht nur dieses Konzert im Zenith. Zweimal hintereinander, am Donnerstag und Freitag, sind Kraftklub in München zu Gast. Wer beim ersten Konzert dabei ist, muss nun mal vorlegen. Der Sänger war erst vor wenigen Wochen mit seiner Solo-Abschiedstournee im Zenith zu Gast.

Das tut die Band aber auch selbst. Bereits beim Opener „So schön“ bringen Kummer und Co. die Menge auf Betriebstemperatur. Das zum Ausrasten animierte Publikum bekommt Gelegenheit, selbiges zu tun: Von „Fahr mit mir“ über „Teil dieser Band“ bis „Ich will nicht nach Berlin“ rocken sich die fünf durch ihre Studio-Alben. Und dann wird es „touching“, wie sie hinterher konstatieren.

Kraftklub im Zenith: Kritik am Umgang mit Bayerns mit Klimaaktivisten

Die Band verlässt die Bühne und bahnt sich den Weg durchs Publikum, mitten in die Halle, wo alle brav auf Kommando in die Hocke gehen. Und als bei „Kein Liebeslied“ und „Bei Dir“ die Handylichter im Dunkeln funkeln, ist es der emotionale Höhepunkt des Abends. Dicht gefolgt von dem Moment, als nach 16 Songs zu „Karl-Marx-Stadt“ das berühmte K leuchtend auf die Bühne schwebt.

Kraftklub schaffen den Spagat zwischen mitreißendem Indie-Punkrock und einer klaren Haltung zu aktuellen Themen. Kein Wunder also, dass Felix Kummer kurz unterbricht, um seine Verärgerung drüber kundzutun, dass Klimaaktivisten in Bayern besonders hart verfolgt werden. Der guten Stimmung schadet das nicht. Und zum großen Finale mit „Songs für Liam“ und Konfettiregen legen sich Kraftklub und die Fans noch mal ins Zeug. Am Ende attestiert Kummer dem Premieren-Publikum: „Da habt ihr sehr gut vorgelegt!“ Genauso wie Kraftklub.