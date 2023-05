Volle Dröhnung: Diese Musik gönnt sich Charles III. zur Krönung

König Charles III. gab Musikstücke in Auftrag, die alle Landesteile Großbritanniens berücksichtigen. © BEN STANSALL

Es wird eine sehr musiklastige Krönungszeremonie am 6. Mai. Charles III. ließ sich dafür zwölf Uraufführungen der gemäßigten Moderne schreiben. Dazu gibt‘s Barockes.

In der Frage der sexuellen Aktivität sollte man ein Auge zudrücken. 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, dagegen ist der spätere Amtskollege Juan Carlos ein Eremit. Aber ansonsten taugt König Salomo, so sagen es jedenfalls die Bibel-Berichte über das zehnte vorchristliche Jahrhundert, wunderbar als royales Vorbild. Neustrukturierung des Landes, Baumeister des ersten Jerusalemer Tempels, eine Zeit des Friedens, Wohlstands, der kulturellen Blüte und religiösen Freizügigkeit. Dazu verhinderte er den Zerfall des israelischen Großreichs – eine Aufgabe, die sich britischen Königen mit Blick auf das auseinander strebende Commonwealth ja ständig stellt.

Am Beginn der salomonischen Erfolgsstory stand die Salbung des Königs durch Priester Zadok und Prophet Nathan, zweieinhalbtausend Jahre später von Georg Friedrich Händel in sechs prachtvolle Musikminuten gegossen. König George II. gab das Stück in Auftrag – gerade weil sich die biblische Figur perfekt als zu huldigendes Idol eignet. Und seit der Krönung am 11. Oktober 1727 dröhnt „Zadok the Priest“ bei jeder Salbung eines britischen Monarchen durch die Westminster Abbey – so auch am 6. Mai zu Ehren von Charles III. und Camilla.

„Zadok the Priest“ als berühmteste Krönungshymne

Das berühmteste der vier Coronation Anthems, die damals uraufgeführt wurden, ist ein perfektes Beispiel für Händels Kunst, mit eher minimalen Mitteln (schmetternde Trompeten, überschaubare musikalische Faktur, Jubeltext) maximale Wirkung zu erzielen. Dass dieses Anthem auch zur UEFA-Hymne weiterverwurstet wurde, ist daher als bedauerlicher musikalischer Irrweg zu werten.

Die drei weiteren Krönungshymnen sind vom Ausdruck her zurückhaltender, biegen aber alle in ein wirkungsvolles Finale ein. „Let thy Hand be strengthened“ (Deine Hand möge gestärkt sein) ist eine Bitte an den Höchsten, er solle Gerechtigkeit und Barmherzigkeit walten lassen. „The King shall rejoice in thy Strength“ (Der König erfreut sich deiner Kraft) ist ein Dank- und Jubellied. „My Heart is inditing“ (Mein Herz ruft) driftet ins Pikante: Gepriesen wird das außenpolitische Geschick des Königs – das per Mehrfachheirat dank Nebenfrauen ermöglicht wurde. Etwas, das Charles III. eher verwehrt bleiben dürfte. Die Reihenfolge dieser Krönungshymnen ist umstritten. Offenbar erklang 1727 zunächst „Let thy Hand be strengthened“, anschließend zur Salbung „Zadok the Priest“, „The King shall rejoice“ zur Krönung und „My Heart is inditing“ zur Krönung der Königin.

Erstmals erklingt ein walisisches Stück zur Krönung

Es spricht für Charles, dass sein Geschmack nicht im Barock Händels stecken geblieben ist. Zwölf Neukompositionen, davon sechs rein instrumentale, hat er in Auftrag gegeben – es wird also eine musiklastige Zeremonie. Und: Die Werke berücksichtigen die verschiedenen Landesteile, keiner darf sich in Großbritannien benachteiligt fühlen. Erstmals erklingt bei einer Krönung ein walisisches Stück: Paul Mealor, Jahrgang 1975, schrieb ein „Coronation Kyrie“, gesungen wird es vom walisischen Bassbariton Bryn Terfel und dem Chor von Westminster Abbey.

Eine arbeitsteilige Uraufführung kommt von der Nebeninsel. Nigel Hess (69), Roderick Williams (58) und Shirley J. Thompson (65) steuern ein „Triptychon für Orchester“ bei, das auf der irischen Hymne „Be thou my Vision“ (Sei mein Vorbild) basiert. Der schottische Filmkomponist Patrick Doyle (70, „Henry V.“, „Harry Potter und der Feuerkelch“) hat einen „King Charles III. Coronation March“ erdacht.

Ein weiterer bemerkenswerter Beitrag stammt aus Wales. Sir Karl Jenkins (79), Komponist, Keyboarder, Oboist, Saxophonist sowie Ex-Mitglied der Bands Soft Machine und Adiemus, ist mit dem ätherischen, Streicher- und Harfen-gesättigten „Tros y Garreg“ (Den Stein überqueren) vertreten. Film- und TV-Komponistin Debbie Wiseman komponierte ein zweiteiliges „Alleluja“. Ein griechisch-orthodoxes Opus soll an die Herkunft von Charles’ Vater, Prinz Philip, erinnern.

Antonio Pappano dirigiert das Krönungsorchester

Die Landesteile spiegeln sich auch im extra zusammengestellten Coronation Orchestra wider. Vertreten sind unter anderen Mitglieder des Royal Philharmonic Orchestra des BBC National Orchestra of Wales, des Scottish Chamber Orchestra oder des Regina Symphony Orchestra aus dem kanadischen Saskatchewan. Dirigiert wird diese bunte Truppe von Sir Antonio Pappano, noch Musikdirektor des Royal Opera House und demnächst Chef des London Symphony Orchestra.

Musikalische Schocker sind also bei der Zeremonie in Westminster Abbey nicht zu erwarten. Charles III. bevorzugt die gemäßigte bis rückwärts gewandte Moderne. So auch beim prominentesten Komponisten der Uraufführungen. Musical-Legende Andrew Lloyd Webber (75) stellte sich selbstbewusst in die Tradition Händels und schrieb ein eigenes Coronation Anthem. „Make a joyful Noise unto the Lord, all the Earth“ ist eine Vertonung des 98. Psalms: Jubelt dem Herrn zu, ihr Menschen auf Erden. Lloyd Webber hat das Werk nach eigenen Angaben mit Charles diskutiert. „Ich habe das Stück dem König vor einigen Wochen vorgespielt und dabei auch versucht zu singen“, teilte der „Evita“-Schöpfer der britischen Presse mit. Beteiligt seien neben dem Coronation Orchestra auch die Fanfarenbläser der Royal Air Force, vor allem aber „the wonderful Choir of Westminster Abbey“. Ob das Stück künftig in den Krönungskanon übernommen wird, ist nicht gewiss; wohl aber, dass zur Salbung von Charles’ Sohn William wieder Händels Salomo-Huldigung durch die Kathedrale dröhnen wird.

