Kunstfest Weimar mit Robert Wilson und Finanzsorgen

Künstlerische Leiter Rolf C. Hemke gibt einen Vorgeschmack auf das Programm im Sommer beim Kunstfest. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Was erwartet die Besucher beim diesjährigen Kunstfest Weimar? Der Künstlerische Leiter Rolf C. Hemke gibt einen Vorgeschmack auf das Programm.

Weimar - Der US-Regisseur Robert Wilson bringt beim Kunstfest Weimar eine spezielle Version des Theaterstücks „König Ubu“ auf die Bühne. Dem Festival sei damit ein echter Coup gelungen, sagte der Künstlerische Leiter Rolf C. Hemke am Freitag bei der Vorstellung des Festival-Programms.

Wilson werde das absurde Drama „König Ubu“ nach Alfred Jarry (1873-1907) mit einer speziellen Ton-Collage inszenieren. Die Collage produziert der Deutschlandfunk Kultur unter anderem in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Angela Winkler. Der Inhalt des Stücks sei eine „perverse Inversion der Weltlage“, sagte Hemke - es gehe um einen fiktiven Tyrannen in Polen, dem schließlich russische Truppen Einhalt gebieten würden.

Das Kunstfest Weimar findet vom 23. August bis zum 10. September statt, vorab sind Veranstaltungen am 1. und 29. Juni geplant. Hemke betonte die Bedeutung von Sponsoren für das Festival - so sei das Engagement von Wilson nur dank massiver Förderung aus Spanien möglich. Kaum ein Projekt komme in diesem Jahr ohne Drittmittel aus, die gestiegenen Kosten machten sich überall bemerkbar.

Lesungen, Tanz, Bildende Kunst und mehr gehören auch in diesem Jahr in das spartenübergreifende Programm mit gesellschaftspolitischem Anspruch. In einem Stück aus der Feder von Theresia Walser geht es um die Liebe eines Mannes zu einem Baum, in einer Uraufführung wird der Drama-Klassiker „Dantons Tod“ mit der Revolution der Frauen im Iran verknüpft. dpa