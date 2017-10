Wanderkonzert: LaBrassBanda mit Fans auf der Hütte

LaBrassBanda ist alles andere als eine gewöhnliche Band. Da passt auch das neueste Konzert der Gruppe ins Bild: Auf 1300 Metern Höhe spielen die Musiker vor ihren Fans auf.

Oberammergau - „Ein paar haben gesagt, dass sei eine Wanderung und keine Bergtour. Für mich war das auf jeden Fall eine Bergtour!“ Ein wenig aus der Puste ist Stefan Dettl (36) schon, als er auf der Kolbensattelhütte (Oberammergau) ankommt. Der Rest der La­BrassBanda zieht da bereits am ersten Bier in 1300 Metern. Aber vielleicht tut Dettl nur so, denn das Konzert im engsten Rahmen der Hütte ist schweißtreibend wie immer. Wir waren mit dabei.

Am Samstag wurde das Zehnjährige der BrassBanda bewandert, pardon: begangen. Gut 100 Fans hatten bei einer Aktion der Band, der Tourismusorganisation Ammergauer Alpen und des Wanderschuhspezialisten HanWag diesen Tag mit ihren Lieblingsmusikern gewonnen. Die jüngsten Fans konnten gerade laufen oder ließen sich von den Eltern auf Kraxen tragen. So manche Siebzigjährige war auch dabei, oft fitter als der eine oder andere tätowierte Mittdreißiger. Dafür hatten die beim Feiern auf der Hütte umso mehr ­Kondition.

Ständchen und Getränke bei Pausen

Jeder kam an. Dafür sorgten die Pausen, bei denen die Jungs von LaBrassBanda ein Ständchen gaben und Getränke servierten. Durchaus auch Limonaden… Das Erlebnis, klassischen und bayerischen Blasquintetten im Herbstwald unter buntem Blätterdach zu lauschen, dürfte für viele unvergesslich bleiben. Auch das Trompetenduett, das Korbinian Weber und Jörg Hartl über die vergraste Buckelpiste wehen ließen.

+ Auf dem Weg nach oben: LaBrassBanda und die Fans nähern sich der Kolbensattelhütte. © Böing

Was aber vielleicht am meisten beeindruckte, waren zwei Balladen, die La­BrassBanda bei eingebrochener Nacht am Hang des Kolbensattels unter schimmernder Milchstraße mit Blick auf die Lichter Oberammergaus interpretierten. So weich und gefühlvoll hört man die Musiker auf ihren Bierzelttouren eher selten. Innen in der Hütte war es dann gewohnt wild.

Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten

Für LaBrassBanda war das „Wanderkonzert“ ein schöner Abschluss ihrer Jubiläumsfeierlichkeiten. „Das war schon ein sehr ereignisreiches Jahr“, resümiert der Posaunist Manuel Winbeck. Es gab das Album „Around The World“, dann ging die Band auf Welttournee mitAbschluss in der Olympia­halle und quasi pausenlos danach auf Bierzelttour. „Wir haben eigentlich die ganzen Erlebnisse der Welttournee noch gar nicht verarbeitet“, erklärt Winbeck. „Da sind wir wie durch einen Tunnel.“

+ Vorbereitung auf das Wanderkonzert: LaBrassBanda tauschen das Schuhwerk. © Böing

Ein wenig erholen können sich die Blasmusikstars im Frühling. Obwohl - da stehen auch schon wieder andere Projekte an. Manuel Winbeck arbeitet zum Beispiel an neuer Musik für sein Nebenprojekt Monobo Son. An Energie mangelt es den Musikern ohnehin nicht. Während der erste Shutttlebus kurz vor 22 Uhr die ersten Fans ins Tal brachte, setzten sich LaBrassBanda noch einmal an den Tisch und spielten bis Mitternacht ein paar Hits. Zwischen dem einen oder anderen Weißbier.

Antonio Seidemann