Lars Eidinger hört bei den Salzburger Festspielen auf

Von: Katja Kraft

Teilen

Er erhebt sein Glas auf die nächste, seine letzte Saison als Jedermann bei den Salzburger Festspielen: Lars Eidinger © babiradpicture/87

Lars Eidinger hat dem „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen in der Titelrolle völlig neues Leben eingehaucht. Doch nun ist Schluss: Lars Eidinger möchte nächstes Jahr nicht mehr den „Jedermann“ spielen. Noch 14 Mal kann man ihn ab heute als „Jedermann“ erleben.

Heute feiert der „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen Premiere. Es ist eine Wiederaufnahme der gefeierten aber auch umstrittenen „Jedermann“-Produktion aus dem Jahr 2021. Und es wird Lars Eidingers letzte sein. Wie der 46-jährige Schauspieler in einem Interview mit dem ORF nun bekannt gab, wird er in der nächsten Saison nicht mehr als „Jedermann“ auf der Bühne der Salzburger Festspiele zu erleben sein. Wer also noch einmal Eidingers ganz eigene Interpretation der Titelrolle sehen möchte, hat heuer noch 14 Mal die Gelegenheit dazu.

Intensives Spiel: Lars Eidinger in der Titelrolle des Jedermann bei den Salzburger Festspielen. © Barbara Gindl

„Mir macht es schon sehr viel Spaß, hier zu spielen. Klar werde ich es nächstes Jahr vermissen“, sagte Eidinger dem ORF. Doch es sei eine bewusste Entscheidung gewesen. „Ich habe meine Aufgabe so ein bisschen darin gesehen, vor allem mich da zu zeigen und zu sagen: Ich bin der alte weiße Mann und stehe stellvertretend da und stelle mich in Frage. Es ist letztlich ein Abgesang auf das Patriarchat. Denn es wird ja gerade in unserer Zeit deutlich, wo eine männerdominierte Gesellschaft hinführt.“

Gerade in Zeiten des Krieges in Europa war es dem Ensemble, auch der Buhlschaft Verena Altenberger, die gerade ihrerseits beim „Polizeiruf 110“ Lebewohl gesagt hat, wichtig, die Bühne zu nutzen, um dem Spiel vom Sterben des reichen Mannes neues Leben einzuhauchen. Erzählt es doch letztlich die Geschichte eines jeden Menschen, der, anstatt mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln Gutes zu tun, nur an sich selbst denkt.

Karten und Infos zu den Salzburger Festspielen gibt es hier