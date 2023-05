Finale von „Let‘s dance“: Tanzt Anna Ermakova heute zum Titel?

Heute Abend ist das Finale der RTL-Show „Let‘s dance“. Anna Ermakova, Julia Beautx und Philipp Boy tanzen um den Titel „Dancing Star 2023“.

Wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, wenn es nach Leistung geht, dann wird Anna Ermakova heute Abend (Freitag, 19. Mai 2023) „Let’s dance“ gewinnen – mit einem Tango, einem langsamen Walzer sowie einer Freestyle-Choreografie. Gewiss, auf hohem Niveau können alle drei Finalisten der RTL-Show tanzen, das wird von 20.15 Uhr an erneut zu sehen sein. Ermakova liegt aber das Quäntchen über den Leistungen von Julia Beautx und Philipp Boy. Vor allem konnte Boris Beckers uneheliche Tochter, vor 23 Jahren in London geboren, ihr Können in dieser Staffel mit beeindruckender Regelmäßigkeit abrufen – ohne in der Interpretation je mechanisch, also seelenlos, zu wirken. Sie gewinnt heute also – es sei denn, das Publikum macht ihr und den Buchmachern einen Strich durch die Rechnung. Darin freilich liegt der Reiz dieses Formats. Unter anderem.

Denn die Show erzählt tatsächlich vom Tanzsport. Und sie hat mit Moderator Daniel Hartwich (über seine Kollegin Victoria Swarovski sei aus Gründen der Höflichkeit geschwiegen) einen Gastgeber, der ein idealer Stellvertreter ist für das Publikum vor den Bildschirmen; beim Halbfinale in der vergangenen Woche waren das 3,71 Millionen Menschen. Kurzum: Hartwich weiß vom Tanzen in etwa ebenso viel oder wenig wie im Durchschnitt die Leute zu Hause (oder er gibt das zumindest vor), kompensiert das aber mit großer Anteilnahme und echter Herzlichkeit gegenüber allen Kandidaten. Fürs Fachliche ist eh die Jury zuständig. Die beiden Wertungsrichter und Ex-Tanzsportler Joachim Llambi, der auch für Laien nachvollziehbar erklären kann, worauf es bei den Tänzen ankommt, und Motsi Mabuse, deren gute Laune es auf Rezept geben sollte. Zudem Jorge González, unser liebster Kubaner, der mit seinen Klamotten und seinem Styling ebenso gerne und wild experimentiert wie mit der deutschen Grammatik.

Jens Knossalla war der Publikumsliebling bei „Let‘s dance“ 2023

„Let’s dance“ handelt natürlich auch von Tellerwäscher-Geschichten. In jeder Staffel nehmen Leute teil, denen viele wenig zutrauen – und die alle überraschen. Heuer war das etwa Entertainer Jens Knossalla, der mit Leidenschaft, Ernsthaftigkeit und Begeisterung, die man nicht vermutet hätte, bis ins Viertelfinale tanzte. An dem 36-Jährigen ist übrigens wunderbar abzulesen, wie fordernd die Teilnahme tatsächlich für die prominenten Tanzanfänger ist. Wer ihn im Einspieler sieht, der vor der ersten Sendung am 17. Februar aufgezeichnet wurde, und heute Abend, wenn er in der Finalshow nochmals als Gast auftreten darf, ahnt, wie viele Kilo das Training gekostet hat.

Fordernd war diese 16. Staffel natürlich für alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten, vor allem für die Finalisten, die völlig zurecht noch dabei sind: Ex-Turner Boy trotz des bösen Patzers im Halbfinale; Schauspielerin Beautx („Gestern waren wir noch Kinder“), die technisch sicher nicht perfekt ist, die aber gelernt hat, dass Tanz immer auch Gefühle transportiert – und das zeigt sie. Und eben Ermakova: RTL hat gut daran getan, die junge Frau vorzustellen, ohne permanent auf ihren Vater zu verweisen, der nichts von ihr wissen will. In den ersten Sendungen wurde Becker kurz erwähnt – dann ging’s ausschließlich um die Leistung der Britin. Ungewöhnlich für einen Privatsender vielleicht, aber richtig. Joachim Llambi war es dann, der im Halbfinale das Erfolgskonzept von „Let’s dance“ auf den Punkt gebracht hat: „Das ganze Brimbamborium drumherum – ja, wir brauchen es, wir sind eine Unterhaltungsshow. Aber vor allem geht es ums Tanzen.“