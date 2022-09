Literaturfest München: Über alle Grenzen hinweg

Von: Katrin Basaran

Die Literaturfest-Kuratoren Benedikt Feiten und Tanja Maljartschuk wollen Grenzen verschieben. © Catherina Hess/Literaturfest München

Auf in den Lese-Herbst: Das 13. Literaturfest München wird vom 16. November bis 4. Dezember gefeiert. Nun haben die Macher erste Programmschwerpunkte vorgestellt.

„Unser Haus wird drei Wochen lang vibrieren, es wird brummen“, hofft Tanja Graf, Chefin des Literaturhauses. Fast greifbar sind bei ihr Stolz und die Vorfreude auf dieses 13. Literaturfest, das in München vom 16. November bis 4. Dezember 2022 gefeiert wird. Kuratiert wird das Herzstück des Festes, das Forum, von der ukrainischen Autorin Tanja Maljartschuk („Blauwal der Erinnerung“). Nun wäre ein reines Ukraine-Programm angesichts des russischen Angriffskrieges durchaus erwartbar gewesen. Doch die 39-Jährige wählte ein weitreichenderes Motto: „frei sein: Mitteleuropa neu erzählen“.

Die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk kuratiert das Forum

Natürlich geht es der Wahl-Wienerin darum, die Kultur ihres Heimatlandes zu repräsentieren. Darüber hinaus soll aber der Status der Länder Mitteleuropas insgesamt, die Maljartschuk zwischen Deutschland und Russland verortet, sowie deren Wahrnehmung durch den Westen diskutiert und es sollen geistige Grenzen neu ausgelotet werden. Das Forum solle für alle eine „freiwillige Reise in die mitteleuropäische Kunst und Kultur“ werden. Da sprechen dann etwa Herta Müller und Andrej Kurkow über Erfahrungen in Diktaturen, es wird ein Punk-Rock-Konzert von Zhadan i Sobaky geben, der Band des ukrainischen Schriftstellers Serhij Zhadan, der soeben den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt. Und natürlich liest er aus seinen Werken.

Wie ist es, an der Front zu stehen? Die jungen ukrainischen Autoren Artem Chapeye und Artem Tschech haben eine Sondergenehmigung erhalten, um trotz Wehrpflicht auf dem Literaturfest darüber berichten zu können. Antworten auf die Frage, ob das Böse banal ist oder es banalisiert wird, versuchen in einem Symposium Psychoanalytiker, Philosophen und Publizisten zu finden. Nur einige Punkte aus dem engagierten und couragierten Programm Maljartschuks, das auch Filme, eine Kammeroper und natürlich den umfassenden Reigen von Lesungen anbietet.

Charlotte Link kommt zur Münchner Bücherschau

Im Rahmen der beliebten Bücherschau geben sich Bestsellerautoren die Klinke in die Hand: Da plädiert Professor Dietrich Grönemeyer für ganzheitliche Medizin, Krimiautorin Romy Hausmann erzählt von Verbrechen und Charlotte Link verrät, wie sie ihre Kommissarin entwickelte.

Benedikt Feiten kuratiert die „Münchner Schiene“

Zusätzlich freuen sich die Veranstalter auf eine neue, junge Reihe: die „Münchner Schiene“. Dazu geht es einmal quer durch die Stadt, wo an Orten wie der Favorit Bar oder im Bellevue di Monaco die Grenzen des Wortes gesprengt werden sollen. Kuratiert von Benedikt Feiten, selbst Autor und Musiker, fällt das Schlaglicht hier auf die Münchner Kreativszene. Prosa trifft auf Lyrik, Graphic Novel mischt mit, Tanz, Performance, Poetry Slam und Musik auch. Und die Partizipation des Publikums ist dringend erwünscht. Beispiel gefällig? Am 1. Dezember 2022 dreht sich bei „Abgefahren“ alles um die Frage: Wo kommen Ideen her – und was macht man dann damit? Hier gibt beispielsweise ein Autor einen Impuls, der etwa von einem Comic-Künstler weitergeführt und dann an einen Tänzer weitergegeben wird. Wo das endet? Wer weiß das schon. Es ist letztlich auch unwichtig, denn es geht ums Grenzensprengen. Und ums Mitmachen und Mitfeiern natürlich. Damit es vibriert – übers Literaturhaus hinaus. (Noch mehr Literatur? Lesen Sie hier unsere Kritik zu „Fairy Tale“, dem neuen Roman von Stephen King, sowie zu Ferdinand von Schirachs „Nachmittage“.)