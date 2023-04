Loriots schönste Trickfilme im Kino: Ach!

Von: Katja Kraft

Kult: Loriots Sketch „Herren im Bad“ von 1978. © Salzgeber

„Loriots große Trickfilmrevue“ vereint 31 Sketche des Meisters der geistreichen Komik – und zeigt, wie sehr er fehlt. Unser Kino-Tipp.

Das hätte Loriot gefallen. Inmitten der zum x-ten Male aufkochenden Debatte um deutsche Atomkraft kommt nun eine Revue mit 31 Trickfilmen des Meisters der geistreichen Komik ins Kino. Darunter der Sketch „Der sprechende Hund“. Fans denken da natürlich gleich an die Art, wie der von Loriot gezeichnete Vierbeiner missgelaunt seine Zunge herausstreckt. Und wie die beiden Knollnasenmenschen darüber diskutieren, was der kluge Bello vor laufender Kamera denn nun sagen solle. Den Namen eines Promis vielleicht. „Wie heißt denn dieser Schauspieler, dieser Blonde?“ „Curd Jürgens?“. „Nein, irgendwas mit F.“ „Mit F?“ „Oder P.“ „Marlene Dietrich?“ Köstlich! Doch zurück zur Atomkraft. So viel sei klar: Bloß nichts Politisches solle das Tier sagen. Wäre ein Satz zum Atomstrom genehm?, fragt Bellos Besitzer unbedarft. Darauf der Moderator entgeistert: „Atomstrom ist ein politischer Aspekt. Und nicht Hunde, sondern Politiker haben darüber zu sprechen.“ „Bello hat das Recht, über Atomstrom zu sprechen, wie ein Politiker!“ „Aber er weiß ja nicht, wovon er spricht.“ „Wie ein Politiker!“ Und in dieser Doppeldeutigkeit der Wiederholung von „wie ein Politiker“ liegt die Finte, für die man Loriot einfach lieben muss.

Loriots Kultsprüche sind auch beim 100. Anschauen wieder lustig

Man tut’s innig seit Kindertagen, wenn man das Glück hatte, damit schon in Kindertagen sozialisiert worden zu sein. Man kann die Fernsehrepublik Deutschland ja in einige Gruppen aufteilen. „Tatort“-Gucker und „Tatort“-Hasser zum Beispiel. Oder Loriot-Nichtkenner und Loriot-Geprägte. Wenn Letztere einander finden, lockern sie sich den grauen Alltag gern und häufig mit Sprüchen aus dessen Filmen und Sketchen auf. „Ich will einfach nur hier sitzen“, „Wo laufen sie denn?“, „Eine Hausfrau hat das im Gefühl!“, oder schlichtweg: „Ach.“

Und vielleicht verwundert das am meisten, wenn man nun die kräftig nachkolorierten Loriot-Trickfilme erstmals auf großer Leinwand anschaut: Man hat sie im Kleinformat doch nun schon Hunderte Male gesehen – und muss sich doch erneut kringeln vor Lachen. #MeToo, Gender-Fragen (das Mainzelmännchen, das blank zieht und so entblößt, dass es in Wahrheit ein Mainzelweibchen ist), Politiker-Geschwafel und das ewige Ringen von Mann und Frau hat er wieder und wieder auf den Punkt gebracht.

Vicco von Bülows Töchter haben den Film produziert

Regisseur Peter Geyer hat zusammen mit den Töchtern von Vicco von Bülow (1923-2011), wie Loriot in Wahrheit hieß, eine gut sortierte Auswahl getroffen. Die Revue wechselt ab zwischen Dauerbrennern und weniger bekannten Sketchen. Im November 1923 wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Sein Werk hätte gar nicht koloriert werden müssen – es ist strahlend aktuell wie eh und je. Ein Klavier! Ein Klavier! Loriot, wir danken dir. „Loriots große Trickfilmrevue“, Regie: Peter Geyer, Loriot, Laufzeit: 79 Minuten