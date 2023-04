Was für eine Hip-Hop-Party! Macklemore in der ausverkauften Olympiahalle

Von: Kathrin Brack

Macklemore begeistert die Fans in München. Martin Hangen © MARTIN_HANGEN hangenfoto Martin Hangen

US-Rapper Macklemore rockt mit Tones and I die ausverkaufte Olympiahalle und lässt die Münchner „Happy Birthday“ singen. Lesen Sie hier unsere Konzertkritik:

Da hat Ben Haggerty wohl ein bisschen zu tief gestapelt. Das Zenith wollte der Rapper, der als Macklemore bekannt ist, auf der „The Ben Tour“ füllen. Wie sein Album benannt nach ihm selbst. Am Ende war’s die Olympiahalle. Ausverkauft. Von 12 000 Fans spricht der Amerikaner selbst mehrfach an diesem Montagabend. Und mahnt gleich zu Beginn: „Ich weiß, dass viele von Euch bequeme Sitzplätze haben. Die werdet Ihr nicht brauchen.“ Recht hat er.

Zu diesem Zeitpunkt haben die Besucher bereits das Vorprogramm mit Charlieonnafriday und Tones and I hinter sich, wobei man den Auftritt der Australierin als Offenbarung bezeichnen muss. Tones and I, deren außergewöhnliche Stimme dank des Megahits „Dance Monkey“ den meisten bekannt sein dürfte, bringt gleich einen ganzen Gospelchor mit. Da vergisst man glatt, dass der Hauptact erst noch kommt.

Macklemore hat in München viel zu erzählen

Macklemore nimmt dann auch mit babyblauem Halstuch, Zauberercape und Pelzmantel sein Genre charmant auf die Schippe. Für seine 14 Lieder braucht er fast zwei Stunden, so viel hat er zwischen „Thrift Shop“, „These Days“ und dem Klassiker „And we danced“ zu erzählen. Vom Schnitzelessen und seinem Dance Captain Anna, die an diesem Tag ihren 28. Geburtstag feiert. Er lässt das Publikum „Happy Birthday“ für sie singen, „mit Eurem lustigen deutschen Akzent“. Golft Tour-Shirts ins Publikum. Und holt zwei Fans zum Dance-Off auf die Bühne. Für die Zugabe zieht Macklemore ein Trikot des FC Bayern an - und erntet eine Mischung aus Jubel und Buh-Rufen.

Bei dem ganzen Konfetti geht beinahe unter, dass Macklemore natürlich obendrein ein ausnehmend talentierter Rapper ist. Der Rap macht, den auch Leute hören können, die Rap nicht mögen. Und eine Hip-Hop-Party feiert wie in seinem Hit „Can’t hold us“: „Wir heben die Hände, als könnte uns die Decke nicht halten.“ Dieser Mann muss nun wirklich nicht tiefstapeln.