Magic Mike bittet zu einem letztem Strip-Tanz

Channing Tatum kehrt als heißer Stripper auf die Kino-Leinwand zurück. In „Magic Mike‘s Last Dance“ erliegt Salma Hayek seiner Kunst der Verführung.

Heiliges Sixpack – da ist er wieder! Hollywoods Tanzschnuckel Channing Tatum kehrt nach acht Jahren als sexy Stripper Mike Lane auf die Leinwand zurück und beschließt die Trilogie mit einem letzten Tanz. An seiner Seite ist Salma Hayek – als kluge, ambitionierte und gelegentlich auch reichlich anstrengende Latina.

Diese beiden so unterschiedlichen Menschen begegnen sich in höchst sensiblen Momenten ihres Lebens: Mikes Möbelschreinerei ist pleite. Unter der Sonne Floridas jobbt er als Barkeeper auf der Party der Society-Lady Maxandra Mendoza (Hayek). Die gelangweilte Schöne hat zwar Geld, doch ist sie gefangen in Konventionen und einer unglücklichen und respektlosen Ehe. Mike soll sie mit einem Lapdance aufmuntern. Nach einer einzigen ebenso elektrisierenden wie inspirierenden Nacht (was man mit einem Fenster anstellen kann – du meine Güte!), nimmt sie Mike mit nach London. Sie will ein abgewirtschaftetes Theater neu beleben. Und Mike soll der Kreativdirektor für eine ganz besondere Show sein.

Channing Tatum liefert mit einem Contemporary den Höhepunkt des Films

Erzählte der erste „Magic Mike“ von 2012 noch lose von wahren Erfahrungen aus Channing Tatums Leben, geriet drei Jahre später „Magic Mike XXL“ zu einer lustigen, wenn auch reichlich banalen Stripper-Roadshow. Nun also „Magic Mike’s Last Dance“, ein Film, der tatsächlich versucht, einen Hauch Feminismus in die Handlung hineinzubringen. Regisseur Steven Soderbergh, der schon 2012 das Ruder übernahm, legt den Fokus auf Hayek als Unternehmerin, die sich willensstark aus ihrem goldenen Käfig befreit, um ihr ambitioniertes Projekt durchzuziehen. Ihre Strip-Show soll ganz auf weibliche Bedürfnisse zugeschnitten sein. Das wirkt zwar arg gewollt, das Finale kann sich aber sehen lassen.

Channing Tatum mag derweil nicht der größte Schauspieler sein, und gegen die Aura einer Salma Hayek, die hier die volle Klaviatur von verletzlich über taff bis komisch und krawallig bedient, kommt er gleich gar nicht an – aber atemberaubend tanzen kann der 42-Jährige noch immer. Seine geschmeidig-fließenden Bewegungen, bei aller Eindeutigkeit elegant, sind überaus ansehnlich. Wie er Respekt, Leidenschaft und Begehren zugleich ausdrücken kann, ist – wir geben es jetzt einfach zu – heiß.

Abgesehen davon steckt dieser Film voll amüsanter Szenen – Mikes Make-over beim Londoner Edelschneider oder das Casting der Tänzer machen einfach Spaß. Die Darsteller sind im echten Leben übrigens allesamt Mitglieder des Ensembles der Show „Magic Mike Live“, die schon in Berlin gastierte. Magischer Höhepunkt des Geschehens ist aber Channing Tatums Contemporary auf einer wasserdurchtränkten Bühne. Fast schade, dass dieser Tanz Mikes letzter war.

„Magic Mike’s Last Dance“

mit Channing Tatum, Salma Hayek

Regie: Steven Soderbergh

Laufzeit: 112 Minuten