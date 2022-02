Marc-André Hamelin spielt Carl Philipp Emanuel Bach: Späte Genugtuung

Von: Markus Thiel

Wo andere sich mühen, fängt er erst an: Marc-André Hamelin. © Sim Cannety-Clarke

Dieser Mann war mehr als nur ein Meister des Übergangs: Marc-André Hamelin beweist das in seiner grandiosen Einspielung der Sonaten und Rondos von Carl Philipp Emanuel Bach.

Vor drei Jahrhunderten gab’s das Problem noch nicht. Da war er der „große Bach“ und nicht sein Vater, der erst später zum Alpha und Omega der Musikgeschichte aufstieg. Was später von Carl Philipp Emanuel Bach blieb, 1714 als zweiter überlebender Sohn von Johann Sebastian geboren, das war ein Klischee. Ein Übergangsmeister zwischen Barock und dem „galanten Stil“ (den Mozart ins Himmlische hob), ein musikalisches Scharnier. Nichts Halbes und nichts Ganzes also.

Gerade deshalb ist diese Doppel-CD so wichtig. Sie befasst sich zwar ausschließlich mit „CPE Bach“, wie es im Titel heißt. Doch manchmal scheint es, als seien da drei bis vier Komponisten unterwegs. Oder vielmehr einer, der auf frappierende Weise Tradition und Aufbruch zusammenbrachte und -dachte, der hinter sich voller Respekt den Kontinent des Übervaters Johann Sebastian sah, zugleich lustvoll in neue Welten segelte. Und sich sein ureigenes, nur ihm gehörendes Land eroberte.

Hamelin mit atemberaubender Selbstverständlichkeit

Man muss das allerdings so spielen wie Marc-André Hamelin. Der Kanadier, Jahrgang 1961, mag manchmal noch ein Fall für die Connaisseure sein, für Insider. Vielleicht auch, weil er keine lärmende PR-Maschinerie beschäftigt. Das hat er nicht nötig, genauso wenig wie irgendeinen Gedanken an technische Realisierbarkeit zu verschwenden. Wo andere mit Blut, Schweiß und äußerster Fingerkraft die letzte Hochebene erklimmen, fängt Hamelin erst an.

Auch auf „Sonatas & Rondos“ ist das zu hören. Die virtuosen Sätze, mit denen Carl Philipp Emanuel die vertrackte Strukturkunst von Johann Sebastian weitertrieb, glücken mit atemraubender Selbstverständlichkeit. Auch Gustostückerl wie das Solfeggio in c-Moll, ein einminütiger, verrückter Parcours für ebenso verrückte Solisten. Hamelin serviert es als eine Mischung aus Scherz, Lakonie und hinterfragender Reflexion. Nie ist das Pose, nie bloße Vorführung.

Schubert lauert am Horizont

Auch nicht jene Sonaten wie gleich die eröffnende in a-Moll, in denen sich die Musik vorzutasten scheint. Wo sie innehält, allmählich sich den neuen Stil-Möglichkeiten bewusst zu werden scheint. Hamelin spielt das wirklich wie die Verfertigung der Gedanken beim Spielen. Und manchmal, auch darüber staunt man beim Hören dieser Silberscheiben, ist der Bach-Sohn damit weit über Mozart hinaus. Irgendwo lauert da schon etwas am Horizont, eine sich um Leerstellen herumtastende Melancholie, die erst bei Schubert ihre Erfüllung fand. Und auch Haydn war nicht der Erste und Einzige, der Experiment mit Humor verband. Dazu braucht es allerdings einen Interpreten wie Hamelin, der weiß: Die wirkungsvollsten Pointen sind die, über die man nicht selbst am lautesten lacht.

Bemerkenswert: Der kluge Booklet-Text stammt von Mahan Esfahani, einem der führenden Cembalisten. Auch das unterstreicht, dass mit „Sonatas & Rondos“ Epochales gelungen ist. Die späte Genugtuung für einen Unterschätzten: Ob es im Musikerhimmel CD-Spieler gibt?

Carl Philipp Emanuel Bach:

„Sonatas & Rondos“. Marc-André Hamelin (Hyperion).