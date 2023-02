Immer nur Opfer: Eva Gesine Baurs Biografie über Maria Callas

Von: Markus Thiel

Plattenfirmen und Verlage dürften in diesem Jahr noch einmal vom Nimbus der legendären Sängerin profitieren: Im Dezember vor 100 Jahren wurde Maria Callas geboren. Eva Gesine Baur macht mit ihrer Biografie den Anfang. Die Anekdoten-Reihung ist leicht zu konsumieren, birgt aber auch Probleme.

Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das ginge zu weit. Engel und Teufel ohnehin. Doch eine Persönlichkeitsspaltung, so meinte ihre damalige Freundin, die Journalistin Maria Pensotti, lag trotzdem vor – in Maria und Callas. In die verletzliche, unverstandene Frau und in die ehrgeizige, attitüdenhafte Sängerin. Viel lasse sich damit erklären, findet auch Eva Gesine Baur. Ein paar Monate vor dem 100. Geburtstag der Diva im kommenden Dezember (ob am 2. oder zwei Tage später, ist nicht exakt überliefert) legt die Autorin nun ihre umfangreiche Callas-Biografie vor.

Im Grunde, das räumt Baur im ersten Kapitel ein, wurde über die bekannteste Sängerin des 20. Jahrhunderts alles gesagt und geschrieben. Es ist eben der große Geburtstag, so muss man ergänzen, der Verlage und CD-Labels erneut Trittbrett fahren lässt. Mit Biografien über Chopin, Mozart und Marlene Dietrich hatte sich die Kulturhistorikerin und Schriftstellerin bereits große Namen vorgenommen. Und unter dem Pseudonym Lea Singer veröffentlichte sie Romane zum Beispiel über Verdi oder Schönberg.

Viele Anekdoten werden ungeprüft übernommen

Auch das glamouröse, tragische Leben der Callas würde ja für Letztere taugen. Und manchmal weiß man nicht bei der Lektüre des aktuellen Buches, in welchem Genre sich die Autorin gerade bewegt. Farbenreich und leicht konsumierbar schreibt Baur am allmählich verglimmenden Lebensstrahl der Callas entlang. Eine Fülle von Anekdoten registriert man, die Zeitgenossen in anderen Büchern oder Interviews schon kundgetan haben – was aber nicht immer als solches gekennzeichnet ist. Das birgt ein Problem: Alle kreisten sie damals ums Zentralgestirn. Jeder sonnte sich in ihrem Glanze. Allein diese Nähe sorgte zwangsläufig für Verklärung abseits der Realität. Auch das hätte thematisiert werden müssen.

Fürs schillernde Anekdoten-Kaleidoskop und um szenische Momente zu gewinnen, wird manches also ungeprüft übernommen. Und trotzdem staunt man erneut über diesen Lebensweg. Über die junge Sängerin, die schon als Teenie ihre spätere Schicksalsarie sang, „Casta Diva“ aus Bellinis „Norma“. Über ihre erste Santuzza, eine kraftraubende Partie, in einer Schüleraufführung von Mascagnis „Cavalleria rusticana“. Über die Beziehung zum Ehemann Giovanni Battista Meneghini, die nie von tiefer Liebe erfüllt war – zumal er auch die Sängerin als Investitionsobjekt betrachtete.

Fast genussvoll werden die vielen Skandale und Absagen aufgelistet. Eva Gesine Baur legt schlüssig dar, dass es keine echte Rivalität zwischen Maria Callas und Renata Tebaldi gab. Und schildert ausgiebig die verhängnisvolle Affäre mit dem seelenverwandten Aristoteles Onassis, der wie die Callas aus einfachen Verhältnissen stammte. Ein Leben im ständigen Zuviel verfolgt man da, ob das die zu früh und zu oft gesungenen Rollen betraf oder das Essen – beziehungsweise die radikale Abmagerungskur.

Eine Diva als Spielball männlicher Mächte

Was in diesem Buch schlüssig erklärt wird: die Einsamkeit der Callas. Auch ihre Hybris und das (zumindest künstlerische) Selbstbewusstsein. Das driftet gern in Plattitüden und Küchenpsychologie („Ohne Bildung wusste sie alles“) und zeichnet die Callas als ständiges Opfer, als einen Spielball anderer, meist männlicher Mächte. Ausgebreitet wird ihre zwangsläufig vergebliche Zuneigung zu homosexuellen Wegbegleitern wie den Regisseuren Luchino Visconti und Franco Zeffirelli. Besonders hier hätte Baur analytisch werden können: Was genau macht das Wesen einer Diva aus? Weshalb ist sie begehrtes Objekt nicht nur heterosexueller Fans? Ein lohnendes Thema, zu dem Elisabeth Bronfen und Barbara Straumann in „Diva“ (Schirmer/Mosel) übrigens eine bestechende Analyse vorgelegt haben.

Eva Gesine Baur umkreist also mehr das Phänomen Callas – zumal sie sich um Musikalisches und Vokales fast vollkommen drückt. Anstatt zu beschreiben, was Wohl und Wehe dieser Stimme ausmacht, warum sie diese fatale Entwicklung nehmen musste, liest man Fragwürdiges („nichts auszusetzen“, „rund“, „weich“). Oder Seltsames (Puccinis „Suor Angelica“ sei „kein wirkungsvolles Stück“) bis Falsches: Birgit Nilsson hat nicht nur die Venus im „Tannhäuser“ gesungen, sie war vor allem auch die Elisabeth. Wer ein lebendig geschriebenes Callas-Buch konsumieren möchte, greife zu dieser Biografie. Und wer in die Tiefe gehen will besser zum Standardwerk von Jürgen Kesting.

Eva Gesine Baur: „Maria Callas. Die Stimme der Leidenschaft“. C. H. Beck, München, 507 Seiten; 29,90 Euro.