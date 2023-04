Zum Tod von Mary Quant: der Minirock, die kürzeste Revolution der Welt

Von: Michael Schleicher

Teilen

Die „Mutter des Minirocks“: Dame Mary Quant ist im Alter von 93 Jahren gestorben. © dpa

Die britische Modedesignerin Mary Quant ist tot. Die „Mutter des Minirocks“ starb mit 93 Jahren. Ihre berühmteste Kreation wurde zum Sinnbild der Freiheit.

Viel ist jetzt von Freiheit die Rede in den Nachrufen auf die britische Modeschöpferin Dame Mary Quant, die am 13. April 2023 mit 93 gestorben ist. Natürlich ist damit konkret die (Bein-)Freiheit der Frauen gemeint. Sie haben durch den Minirock, den Quant zwar nicht erfunden, so aber doch auf die Laufstege und Straßen der westlichen Welt gebracht hat, mehr Bewegungsraum erhalten. In den Sechzigerjahren war das Kleidungsstück natürlich auch ein Symbol für den gesellschaftlichen Wandel, für die Emanzipation, den Auf- und Ausbruch einer ganzen Generation.

Mary Quant wurde 1930 in London geboren

Mary Quant steht für all das. „Die großen Veränderungen passierten damals“, sagte sie einmal in einer TV-Dokumentation. „Die Mode und viele andere Dinge haben davon profitiert.“ Vielleicht ist es ja gerade heute besonders wichtig, an diese kürzeste Revolution der Welt zu erinnern – jetzt, da mancherorts in Kultur und Gesellschaft ein Rückschritt, eine Abkehr von Freiheit und Toleranz zurück zu Engstirnigkeit und Verbotskultur zu beobachten ist.

Museumsreif: Kreationen von Mary Quant im Victoria & Albert Museum in London. © Adrian Dennis/AFP

Quants Schaffen feiert das selbstbestimmte Leben. 1930 als Lehrerkind in London geboren, will es die Legende, dass sie früh zu Nadel und Schere griff. „Ich zerschnitt Bettüberwürfe“, erinnerte sie sich im Gespräch mit dem Magazin „The Week“. „Ich veränderte meine Schuluniform, zog meinen Rock hoch, damit er aufregender aussah.“ Am Goldsmiths College studierte sie Kunsterziehung – und sperrte als 21-Jährige mit Freunden ihre Boutique „Bazaar“ an der Londoner King’s Road auf. Da nicht zu kriegen war, was sie anbieten wollte, begann Quant einfach selbst zu nähen: Schnittmuster für Hausfrauen wandelte sie ab und schneiderte mit aufregenden Stoffen.

Mary Quants Mode sorgt für Bewegungsfreiheit. © Pierre Verdy/AFP

Der Minirock, 1962 von der britischen „Vogue“ fotografiert, war ein Einschnitt – in ihrer Karriere, in der Gesellschaft. Er sorgte für maximale Aufmerksamkeit und maximalen Ärger. In den USA (wo sonst?) war er gar zeitweise verboten. Dabei war das Kleidungsstück keine Erfindung der Britin. Anfang der Dreißigerjahre gab es eine deutsche „Zarewitsch“-Inszenierung, bei der auf der Bühne ein kurzer Rock getragen wurde. Im Fernsehen der Fünfziger wurden Schauspielerinnen in Science-Fiction-Serien gerne mit Miniröcken ausgestattet. Freiheit für die Frau? Das konnten sich die Macher nur in einer Zukunft weit, weit entfernt vorstellen. Mary Quants Verdienst war es nun, die Klamotte, die bis dato als Kostüm begriffen wurde, im Alltag populär zu machen. Unverwechselbar, einfach – und mit einer klaren Botschaft. Sie mixte Stilelemente der Fünfziger – Strümpfe, flache Schuhe, Rollkragen – farbenfroh und kurz. „Ich stellte leichte, jugendliche, einfache Kleidung her“, wird Quant im Buch „The Great Fashion Designers“ zitiert. „Ich trug sie sehr kurz und die Kunden forderten: kürzer, kürzer!“

Mary Quant benannte den Minirock nach dem Mini Cooper, ihrem Lieblingsauto

Ihre bekannteste Kreation, die sich auch deshalb rasch verbreitete, weil der Jugend gesellschaftlich die Luft zum Atmen auszugehen drohte, hat die Britin nach dem Mini Cooper benannt, ihrem Lieblingsauto. „Er tat alles, was man wollte, sah großartig aus, war optimistisch und nicht zu bändigen, jung, kokett, genau richtig.“ All das sind wichtige Eigenschaften. Nicht nur für Frauen.