Max Raabe in München: Zwei Abende im „Isarphilharmoniepalast“

Von: Jörg Heinrich

Max Raabe beehrte mit seinem Palastorchester die Münchner Isarphilharmonie. © Britta Pedersen/dpa

Max Raabe war zwei Abende in München zu Gast und hat mit seinem Palastorchester die Menschen in der Isarphilharmonie begeistert. Unsere Kritik:

Jetzt, wo die neue Zeit gerade gar nicht gut ist, erinnert man sich umso lieber an die gute alte Zeit. Wobei die Zeit, aus der viele der Klassiker stammen, die Max Raabe zu Gehör bringt, alles andere als gut war – ganz im Gegenteil. Aber ihre Lieder klingen wenigstens so. Von daher waren die Münchnerinnen und Münchner umso begeisterter, dass sie an zwei Abenden in der Isarphilharmonie endlich wieder „Raabe die Ehre!“ sagen konnten. Sie waren nur wegen ihm hier, und sie haben es nicht bereut.

Max Raabe hat ein wunderbares Palastorchester

Wobei: Sie waren auch wegen des wunderbaren Palast Orchesters mit den elf meist älteren Knaben, die alle „Herr“ mit Vornamen heißen, und mit Violinistin Cecilia Crisafulli da. Und wegen der Schnurren, die Raabe zum Besten gibt. Da steht der Mann mit dem Max-Raabe-Gesichtsausdruck von 1927 auf der Bühne – und erzählt ungerührt skurrile Geschichten von 2022. Darin geht es zum Beispiel um das iPhone und das iPad, die sich zuhause über unsere Visagen aus der Gesichtserkennung lustig machen. Wenn das wirklich so ist – dann spielt Assistentin Siri hoffentlich Raabe-Musik, in der sich „Orang Utan“ auf „Truthahn“ reimt, wie in „Ich bin dein Mann“. Oder „Couch“ auf „Autsch“, wie in „Guten Tag, liebes Glück“. Man möchte sich reinsetzen in so elegante Texte wie „Die Côte d’Azur ist, wenn du nicht hier bist, auch nur ein Strand mit Sand“. Niemand schreibt heute mehr solche Lieder, außer Max Raabe und seinen kongenialen Partnern Annette Humpe, Peter Plate und Ulf Sommer.

Am 14. Oktober erscheint Max Raabes neues Album

Natürlich ist der „Isarphilharmoniepalast“ hingerissen, wenn die kleine, chlorophyllgefärbte Stachelpflanze wieder zusticht. Aber schön nachsingen können viele. Max Raabes wahre Meisterschaft liegt doch darin, dass seine modernen, eigenen Lieder den großen Vorbildern in nichts nachstehen – zum Beispiel, wenn er vom klimafreundlichen „Fahrrad fahr’n“ berichtet: „Das ist das Optimale, und lüftet die Sandale.“ Nachschub ist bereits in Sicht. Am 14. Oktober 2022 erscheint das neue Max-Raabe-Album „Wer hat hier schlechte Laune?“, auf dessen Cover er mit einem Zebra über den dazugehörigen Streifen flaniert. Die Antwort auf die Titelfrage lautete in München: Garantiert niemand!