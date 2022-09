Der Selbstversuch: Lustig sein durch Anke Engelke

Von: Katja Kraft

Feinfühlig und lustig: Komikerin Anke Engelke bei „Meet your Master“ © MM

Bei Viktoria und Heiner Lauterbachs Online-Seminar „Meet your Master“ kann man von den Besten Lernen. Wir haben es getestet. Heute: Komik-Unterricht bei Anke Engelke.

Unfreiwillig komisch kann ich. Komisch klappt schon auch; dann, wenn das Umfeld stimmt. Wenn ich mich wohlfühle und ich die richtigen, flinkzüngigen Leute um mich habe, kann es schon sehr, sehr lustig zugehen. Aber: Wie schön wäre es, wenn man auch in Situationen, in denen man unsicher ist, so schlagfertig und pointensicher wäre wie auf gewohntem Terrain? Anke Engelke behauptet: Das kann man lernen. Seitdem ich ihr Online-Seminar „Meet your Master“ besucht habe, sag’ ich: stimmt.

Im Grunde kommt es, das vermittelt die Komödiantin auf ihre zugewandte Art, „nur“ auf drei Dinge an: Aufmerksamkeit, den Glauben an sich selbst und: Üben. Dabei hängt alles miteinander zusammen. Wer etwa lernen will, zu parodieren, der muss aufmerksam seine Umwelt beobachten. Muss Verhaltensweisen sammeln. „Wie telefonieren Menschen, wie verhalten sich Menschen, wenn sie gestresst sind, wie, wenn sie sich freuen?“ Kurzum: Wie sind Menschen? Dann zu Hause das Imitieren üben, so immer mehr Sicherheit bekommen – und damit den Mut, das Geübte in großer Runde anzuwenden.

Katja Kraft wollte von Anke Engelke bei „Meet your Master“ Lustig-sein lernen. © klaus haag

Die lustigsten Minuten sind, wenn Anke Engelke in die Praxis geht und improvisiert. Oder wenn sie Szenen aus ihrer Karriere zeigt, in denen es etwa bei einer Live-Show mal nicht so glatt lief wie gedacht. Dann: Die eigenen Macken mit Humor thematisieren, das aussprechen, was alle anderen denken. Wichtig ist das Spiel mit den Erwartungshaltungen. Das Vertraute, einen Running Gag, einfach noch eine Nummer weiterdrehen. Ein Running Gag in der „Wochenshow“ hat Engelkes Karriere mitbefördert. Man macht ihn gern wieder nach diesem launigen, einfühlsamen, gewinnbringenden Workshop: Danke, Anke!