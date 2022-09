Der Selbstversuch: Schauspiel lernen bei Heiner Lauterbach

Von: Stefanie Thyssen

Guter Erzähler: Schauspieler Heiner Lauterbach bei „Meet your Master“. © MM

Bei Viktoria und Heiner Lauterbachs Online-Seminar „Meet your Master“ kann man von den Besten Lernen. Wir haben es getestet. Heute: Schauspiel-Unterricht bei Heiner Lauterbach.

Es reichte, dass meine Mutter ihre Augenbraue hochzog, um mir zu signalisieren: „Fräulein, erzähl mir nichts!“ Ich war also schon als Kind schlecht im Schauspielern, und mein Sohn bescheinigt mir heute, dass es so geblieben ist. Aber kann ich es lernen? Nachdem ich nun einige Stunden Online-Kurs bei „Meet your Master“ mit Heiner Lauterbach hinter mir habe, kann ich sagen: Nein. Ich kann es nicht lernen, weil mir persönlich das Entscheidende fehlt: die Leidenschaft fürs Schau-Spielen. Der Kurs richtet sich also in erster Linie an Schauspiel-Studenten. Und für sie hat Lauterbach viele Tipps parat.

Stefanie Thyssen schaute die Schauspiel-Videos mit Heiner Lauterbach bei „Meet your Master“. © Haag

Sprache, Körperhaltung, Text lernen, Lampenfieber und, und, und. All das wird sehr konkret behandelt. Aber man hat auch als Nicht-Schauspieler etwas von den Videos. Weil man Heiner Lauterbach einfach gern zuhört. Wenn er von seinen Anfängen, seinen Stolpersteinen oder seinen besonderen Rollen erzählt, ist das so unterhaltsam wie eindringlich, wenn auch mitunter arg ausführlich. Darüber hinaus schafft es der 69-Jährige, seinen eigenen Erfahrungen eine gewisse Allgemeingültigkeit zu verleihen, sodass jeder sie auf sein Leben beziehen kann.

Heiner Lauterbach erinnert uns daran, sich treu zu bleiben

Den einen Weg, ein erfolgreicher oder zumindest glücklicher Schauspieler zu werden, gibt es nicht. „Viele Wege führen nach Rom“, sagt Lauterbach häufiger. Was eine Binsenweisheit ist, klingt bei ihm ein Stück wahrer, wichtiger (oder ist es einfach gut gespielt?). „Lasst Euch nicht das Individuelle nehmen“ ist auch so ein Satz. Banal, aber doch gut, wenn man ihn noch mal hört. Kurzum: Gelohnt hat es sich, und bei nächster Gelegenheit werde ich meinen Sohn doch noch mal auf die Probe stellen. Frei nach Heiner Lauterbach: Spielen wir nicht alle irgendwo ein bisschen?