Der Selbstversuch: Singen lernen bei Jonas Kaufmann

Von: Astrid Kistner

Münchner Startenor: Jonas Kaufmann. © MM

Bei Viktoria und Heiner Lauterbachs Online-Seminar „Meet your Master“ kann man von den Besten Lernen. Wir haben es getestet. Heute: Sing-Unterricht bei Jonas Kaufmann.

„Jeder Mensch kann singen“, sagt Jonas Kaufmann und fixiert mich so eindringlich, dass ich ihm das sofort glauben möchte. „Doch ob man mit seinem Gesang Geld verdienen und andere glücklich machen kann, steht auf einem anderen Blatt“, ergänzt der Münchner Startenor. Es müssen ja nicht gleich die anderen sein. Fürs Erste würde es mir genügen, nach einem Karriereabbruch im Kinderchor den Spaß an der eigenen Singstimme wiederzuentdecken. Vielleicht ist Kaufmann, der Master meines Online-Seminars „Meet your Master“, dafür ein wenig überqualifiziert. In 19 Lektionen führt er durch die Welt des (Opern-)Gesangs.

Unsere Redakteurin Astrid Kistner hat den Online-Kurs bei Jonas Kaufmann getestet. © Haag

Ich lerne viel über Silbertöne und solche, die wie dunkle Schokolade klingen, über Spaziergänge auf den Tönen des eigenen Registers, über kontrollierte Ekstase, Atemtechnik und Aufwärmyoga, über Stimmarbeit und Stimmgesundheit. Noch mehr wertvolle Tipps hat der 53-jährige Opernstar sicher für angehende Profisänger. Er spricht darüber, wie man Schauspiel und Gesang miteinander verknüpft, über Niederlagen, Lampenfieber und den Mut zur eigenen Haltung.

Jonas Kaufmann weckt die Lust am Singen

Bei all der Offenheit und Wärme, die Jonas Kaufmann in seinem Seminar ausstrahlt, vergisst man fast, dass man ja singen lernen wollte. So unterhaltsam und persönlich sind die Anekdoten aus dem Kulturbetrieb, die privaten Geschichten aus Kaufmanns eigener Karriere. Gesang, das wird nach den wenigen Praxisübungen des Workshops vor dem Laptop klar, lernt man am besten bei einem Lehrer, der einem gegenübersteht und korrigieren kann. Bei Jonas Kaufmann findet man dafür die Inspiration und Leidenschaft für das wunderbare Instrument, das jeder von Geburt an in sich trägt.