Meet your Master: Viktoria und Heiner Lauterbachs Online-Seminar für jedermann!

Von: Stefanie Thyssen

„Sie ist die geborene Lehrerin“, sagen Viktoria Lauterbach (re.) und Ehemann Heiner über Multi-Talent Anke Engelke. Im Kurs der Komikerin geht es unter anderem um die Kunst der Improvisation. © Meet your Master

Singen wie Jonas Kaufmann oder lustig sein wie Anke Engelke? Wer das lernen will, kann es nun im Online-Kursen des Projekts „Meet your Master“. Viktoria Lauterbach hat es auf die Beine gestellt. Und wir haben es getestet!

Schauspiel lernen von Film- und TV-Star Heiner Lauterbach, Gesang von Tenor Jonas Kaufmann, Humor und das Talent zu improvisieren von Comedy-Königin Anke Engelke. Klingt nach einer fixen Idee? War es auch – aber sie ist inzwischen viel mehr. Ein erfolgreiches Start-up, wenn man so will. Eine Plattform im Internet, mit Videos von ebenjenen Experten wie Lauterbach und Co., die ihr Wissen, ihre Erfahrung, nicht zuletzt ihre eigene Geschichte an Menschen weitergeben, die sich fortbilden, ihren Horizont erweitern oder neue Felder für sich entdecken wollen.

„Meet your Master“: Lernen von den Besten!

Initiatoren, Kopf und Herz von „Meet Your Master“, so der Titel, sind Heiner Lauterbach und seine Ehefrau Viktoria, beide selbst extrem ambitioniert. Das Motto lautet denn auch nicht umsonst: Lernen von den Besten. Die Idee sei ihr schon vor einigen Jahren gekommen, erzählt Viktoria Lauterbach im Gespräch mit unserer Zeitung. Als es immer wieder Anfragen von Schauspiel-Studenten an ihren Mann gegeben habe, sie zu unterstützen. Oder auch, als sie selbst beobachtete, wie er, der Erfahrene, der gemeinsamen Tochter beim Textlernen für eine Rolle half und zur Seite stand.

Hatten sichtlich Spaß hinter den Kulissen von „Meet your Master“: Heiner und Viktoria Lauterbach. © MM

Schließlich nahm die vage Vorstellung – „daraus muss man doch was machen“ – Gestalt an, die Experten-Akquise lief an – und zwar gut. „Anke Engelke war sofort Feuer und Flamme, als wir sie anfragten. Bei anderen wie dem Erfolgsautor Sebastian Fitzek, der zum Thema Schreiben lehrt, hat es etwas länger gedauert“, erinnert sich Lauterbach. Irgendwann aber wurden die ersten Videos gedreht.

Und wie! Die Produktion der Lehrfilme ist ausgesprochen hochwertig, die Qualität hat Kinoniveau. „Das liegt uns sehr am Herzen“, sagt Lauterbach. „Und zeichnet uns auch aus. Sonst können die Leute ja gleich Youtube schauen.“ Ein Kurs, der aus Videos von insgesamt bis zu acht, neun Stunden besteht und dem Nutzer samt Handbuch für 89 Euro zugänglich gemacht wird, kostet in der Herstellung zwischen 250 000 und 300 000 Euro. Rund 30 Mitarbeiter sind mit jeder Produktion etwa ein halbes Jahr beschäftigt, auch wenn „nur“ drei, manchmal vier Tage mit den Mastern selbst gedreht wird.

Extrem professionell: Heiner Lauterbach bei den Dreharbeiten zu „Meet your Master“. © MM

Finanziell seien sie und ihr Mann in Vorleistung gegangen, um das Projekt zu realisieren. „Wir haben erst mal alles aus eigener Tasche bezahlt, weil wir überzeugt sind, dass es wichtig ist, Wissen weiterzugeben“, sagt Viktoria Lauterbach. Für die Zukunft würden sie sich aber auf die Suche nach Investoren machen, um das Portfolio zu erweitern. Bislang gehören 14 Master zum Team, neben den genannten unter anderen Til Schweiger (Filmemachen), Professor Harald Lesch (Wissenschaft) und Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (Orthopädie). Demnächst kommen Thomas Gottschalk, Florian Langenscheidt, Jürgen Klopp und andere hinzu. Eines muss Interessierten klar sein: Die Videos sind eine Einbahnstraße. Interaktion mit den Lehrern gibt es keine. „,Meet Your Master` ersetzt keine Ausbildung“, sagt Lauterbach, es sei ein Zusatzprodukt für Menschen, die nicht müde werden zu lernen. So, wie Viktoria Lauterbach übrigens selbst auch. Wir haben drei Kurse getestet.

