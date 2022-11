Melody Gardot in München: Erstklassiges Entertainment

Konzert in der ausverkauften Isarphilharmonie

Melody Gardot und Philippe Powell gastierten in der ausverkauften Isarphilharmonie – das Münchner Publikum feierte die US-Sängerin und den brasilianischen Pianisten mit Standing Ovations. Unsere Konzertkritik:

Ach, wenn es Pierre nicht gäbe: Da hat Philippe Powell am Flügel in der ausverkauften Isarphilharmonie gerade die ersten Akkorde von „This foolish Heart could love You“ angeschlagen, als eben dieser Pierre vom rechten Bühnenrand zu Melody Gardot geht, die Sängerin kurz antippt, ihr Mikro einschaltet – und flux wieder verschwindet. Die 37-Jährige ist Profi, klar, und erkennt das Geschenk, das in diesem ungeplanten Moment liegt. Mit lockendem Zeigefinger holt sie ihren Techniker aus dem Dunkel zurück und stellt ihn vor: „Let me introduce the Man, that saved the Evening.“ Es ist der spontanste Augenblick eines dramaturgisch und musikalisch perfekt gestalteten Abends, den das Publikum am Ende mit Standing Ovations feiert.

Melody Gardot in der Isarphilharmonie: Standing Ovations

Gardot tourt mit dem brasilianischen Pianisten Powell, mit dem sie in Paris innerhalb von zwei Wochen 15 Songs geschrieben hat, so will es die Legende. Zu hören sind sie auf dem aktuellen Album „Entre eux deux“. Live werden beide von einem Streichquartett, Kontrabass, Schlagzeug und Saxofon begleitet, sodass aus den Nummern hinreißende, heftig beklatschte Kurzgeschichten werden – lässig schwingenden zwischen Pop, Jazz, Chanson und mit Gardot als Geschichtenerzählerin. Die Stimme der US-Amerikanerin ist dafür wunderbar geeignet, das wird gleich bei der Eröffnung mit dem Johnny-Cash-Cover „Wayfaring Stranger“ klar: Sie schleicht sich in den Titel und wird später auch bei kräftigen Passagen stets geheimnisvoll bleiben. Den Hall, mit dem Gardot ihren Gesang immer wieder unterfüttert, hätte es da gar nicht gebraucht. Pur ist viel besser.

Melody Gardot und Philippe Powell haben zusammen das Album „Entre eux deux“ eingespielt

Das zeigen, als die Sängerin kurz pausiert, auch Powell und der bestens aufgelegte Schlagzeuger Jorge Bezerra beim furios anschwellenden, mit Naturklängen spielenden Instrumentalstück „Obstinada“: einer der Höhepunkte, auch weil sich der Pianist hier als Komponist vorstellt.

Dessen Vater, Gitarrist Baden Powell (1937-2000), war künstlerisch so viel mehr als ein Pionier des Bossa Nova. Ihm zu Ehren interpretieren sein Sohn und Gardot „Samba em Prelúdio“. Ihre Version ist Hommage und zugleich überzeugende Weiterentwicklung des Titels. Bevor die Sängerin bei „Les étoiles“ dann erneut beweist, welch erstklassige Entertainerin sie ist, und ihre Band den Saal schwindlig spielt.