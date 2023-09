Met bestellt Werk über entführte ukrainische Kinder

Die New Yorker Metropolitan Oper hat bei dem Komponisten ein Werk über seit Beginn des Krieges nach Russland verschleppte Kinder in Auftrag gegeben. © Sasha Pais/Maxim Kolomiiets/dpa

Nach Kiewer Angaben hat Moskau insgesamt rund 20.000 ukrainische Kinder aus frontnahen Gebieten nach Russland gebracht. Eine Oper über dieses Thema soll bald in New York zu sehen sein.

New York - Die New Yorker Metropolitan Oper hat bei dem ukrainischen Komponisten Maxim Kolomiiets ein Werk über seit Beginn des Krieges nach Russland verschleppte Kinder in Auftrag gegeben. Der 1981 geborene Komponist solle das Opernwerk gemeinsam mit dem US-Autor George Brant schreiben, teilte die Oper mit. „Wir sind stolz darauf, die Ukraine weiter an der kulturellen Front zu unterstützen“, sagte Met-Chef Peter Gelb. Die Idee zu der Aktion sei im vergangenen Jahr bei einem Besuch der ukrainischen First Lady Olena Selenska an der Oper in Manhattan entstanden.

Nach Kiewer Angaben hat Moskau insgesamt rund 20.000 ukrainische Kinder aus frontnahen Gebieten auf die Krim und nach Russland gebracht. Mehrere Hundert konnten inzwischen wieder ins regierungskontrollierte Gebiet zurückkehren. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat wegen der Verschleppung Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen.

Wann das Werk uraufgeführt wird, blieb zunächst unklar. Die nächste Spielzeit der Metropolitan Opera, die zu den berühmtesten Opernhäusern der Welt zählt, geht am 26. September mit dem Stück „Dead Man Walking“ des amerikanischen Komponisten Jake Heggie los. dpa