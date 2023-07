Metallica erobern 2023 auch die Münchner Kinos

Von: Michael Schleicher

James Hetflied und Metallica sind derzeit auf Welttour. © Brett Murray

Im Mai 2024 kommen Metallica ins Münchner Olympiastadion. Bereits im August 2023 werden zwei Konzerte der Band weltweit in die Kinos übertragen.

James Hetfield (59), Lars Ulrich (59), Kirk Hammett (60) und Robert Trujillo (58), die Musiker von Metallica, wollen im August 2023 auch die Kinos erobern. Derzeit ist die US-Band auf Welttournee, um ihr elftes Studioalbum „72 Seasons“ vorzustellen. Am 24. und 26. Mai 2024 machen sie im Münchner Olympiastadion Station.

Im Mai 2024 spielen Metallica im Münchner Olympiastadion

Wem die Wartezeit zu lange ist: Heuer am 19. und 21. August werden die Metallica-Konzerte aus Arlington im US-Bundesstaat Texas weltweit in ausgewählten Kinos – abhängig von den jeweiligen Zeitzonen – live übertragen. „Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event“ heißt das Spektakel etwas umständlich. Geplant sind Kino-Übertragungen in den USA, in Bolivien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru und Venezuela. Das Kinopublikum in den anderen Ländern, einschließlich Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Ozeanien, wird die Konzerte am 19. August (Freitagskonzert) und am 21. August (Sonntagskonzert) zeigen.

Drei Münchner Kinos übertragen das Metallica-Konzert

Das Besondere an diesem „Konzertfilm“: Die Band wird keinen einzigen Song zweimal spielen, sodass an beiden Abenden insgesamt mehr als 30 Lieder aus der mehr als 40-jährigen Metallica-Geschichte zu hören sein werden, vom Klassiker „Kill ‘EM All“ aus dem Jahr 1983 bis zur Neuveröffentlichung vom aktuellen Album „72 Seasons“, das im April 2023 erschienen ist. Die Verantwortlichen von LUF Kino und Trafalgar Releasing versprechen: „Mit einem hochmodernen Multi-Kamera-Set-up werden die Fans mitten im Geschehen sein, egal wo sie sich auf der Welt befinden.“ Dies funktioniert auch, weil die Band, die 1981 von Sänger/Gitarrist James Hetfield und Schlagzeuger Lars Ulrich gegründet wurde, bei ihrer aktuellen Tour ein neues Konzept nutzt, das den berühmten Metallica-Snake-Pit in die Mitte der jeweiligen Arena verlegt und den Fans damit einen 360-Grad-Blick von allen Plätzen ermöglicht. Gezeigt werden die beiden Auftritte unter anderem in München in der Astor-Film-Lounge im ARRI, im Cinemaxx am Isartor sowie im Mathäser unweit des Hauptbahnhofs. Weitere Informationen und Karten gibt es ab sofort online unter www.metallica.film.